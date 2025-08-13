search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Goana după aur. Ce determină scumpirea continuă a metalului prețios

0
0
Publicat:

Cererea de aur a atins un nivel record în cel de-al doilea trimestru al anului 2025, ajungând la o valoare de 132 miliarde de dolari, în ciuda unei creșteri modeste a volumului fizic de aur, potrivit ultimului raport al World Gold Council.

Lingouri de aur
Cererea de aur a atins un nivel record în cel de-al doilea trimestru al anului 2025. Foto arhivă

Potrivit raportului World Gold Council privind tendințele cererii de aur pentru trimestrul al doilea al anului 2025, s-a înregistrat o creștere bruscă a prețului aurului, cu o medie de 3.280,35 dolari pe uncie în ultimul trimestru, ceea ce reprezintă un salt de 40% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 15% față de trimestrul anterior, pe fondul căutării de refugii sigure de către investitori în contextul incertitudinii politicii comerciale globale, al tensiunilor geopolitice și al dinamicii puternice a prețurilor.

Cererea totală de aur a crescut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit raportului, ajungând la 1.249 tone, cu o creștere cu 78% a investițiilor față de aceeași perioadă a anului trecut și continuarea, deși într-un ritm ceva mai lent, a achizițiilor băncilor centrale. Cererea de aur pentru investiții a crescut vertiginos, achizițiile de lingouri și monede înregistrând o creștere de 11% la nivel global, atingând cel mai înalt nivel din 2013, în special în China și Europa, impulsionate de incertitudinea economică, dinamica prețului aurului și lipsa alternativelor atractive.

Analiza arată că China și India au condus clasamentul mondial al cererii de lingouri și monede, în timp ce cererea pentru investiții din SUA a înregistrat scăderi semnificative, de două cifre, atât față de trimestrul anterior, cât și față de 2024. În SUA, cererea de lingouri și monede a scăzut la doar 9 tone, cel mai scăzut nivel din trimestrul patru al anului 2019. Cererea europeană de aur ca activ de refugiu a înregistrat o revenire, cu o creștere de 6% față de trimestrul anterior, dar cu o majorare de 156% față de anul trecut. ETF-urile pe aur au atras încă 170 de tone în deținerile globale în al doilea trimestru al acestui an, o cifră mai mică decât cererea de 227 de tone din primul trimestru.

Băncile centrale au cumpărat 166 tone de aur în trimestrul doi

Băncile centrale au achiziționat 166 de tone de aur în trimestrul al doilea, deși ritmul a încetinit față de primul trimestru, raportul sugerând că apetitul pentru rezervele de aur rămâne puternic. „Banca Națională a Poloniei a fost din nou cel mai mare cumpărător, cu 19 tone, Fondul Petrolier de Stat al Azerbaidjanului a adăugat încă 16 tone, iar băncile din Turcia, Kazahstan și China au fost, de asemenea, cumpărători principali. Nivelul rezervelor de aur ale României a rămas la 103,6 tone la sfârșitul lunii iulie, neschimbat față de lunile anterioare”, a declarat analistul eToro Bogdan Maioreanu. Având în vedere evoluția prețurilor internaționale, valoarea acestora s-a situat la 9,639 miliarde de euro.

Citește și: Aurul și evenimentele geopolitice: cum se mișcă piața când oamenii se tem

Cererea de bijuterii a scăzut cu 14%

Volumul cererii de bijuterii a scăzut drastic la nivel mondial, cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 341 de tone, atingând niveluri apropiate de minimul înregistrat în 2020, în timpul pandemiei. Această scădere globală se datorează în principal prețurilor record ale aurului, care au redus semnificativ accesibilitatea pentru consumatori pe majoritatea piețelor.

Prețurile mai ridicate ale bijuteriilor au afectat în special economiile mari, precum India și China, unde consumatorii au cumpărat mai puțin sau au trecut la bijuterii mai ușoare, cu mai puține carate, pentru a face față costurilor. Incertitudinea economică și încrederea mai slabă a consumatorilor au jucat, de asemenea, un rol important, în special în China, unde ratele de economisire mai mari ale gospodăriilor în raport cu cheltuielile și îngrijorările legate de economie au redus cheltuielile pentru bijuterii cu 45%. Factorii externi, precum tensiunile comerciale, inflația și presiunile geopolitice continue, au limitat și mai mult cererea, iar valoarea bijuteriilor achiziționate a crescut doar datorită prețului, nu cantității fizice, indicând o divergență clară între volume și valoare”, a adăugat analistul.

În sectorul tehnologic, cererea a scăzut cu 2% din cauza temerilor de tarifele SUA

Cererea de aur în sectorul tehnologic a scăzut cu 2% față de anul precedent, pe fondul incertitudinilor legate de tarifele vamale care au afectat producătorii de electronice. Cu toate acestea, raportul World Gold Council consideră că cererea de cipuri și de servere legate de inteligența artificială rămâne un punct pozitiv.

Oferta de aur a crescut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând un record pentru trimestrul al doilea, în principal datorită creșterii producției miniere (909 tone) și reciclării (347 tone). Creșterea producției a fost determinată de Ghana, Brazilia, Canada și Uzbekistan, în timp ce producția a scăzut în Indonezia și Mali din cauza întreruperilor operaționale.

În ceea ce privește prognoza pentru restul anului, raportul menționează că există potențial pentru continuarea creșterii ETF-urilor pe aur, în timp ce investițiile în lingouri și monede vor rămâne probabil puternice. Investițiile de retail au fost solide în ultima perioadă și se prevede doar o ușoară scădere a cererii de aur din acest sector în a doua jumătate a acestui an, dar achizițiile băncilor centrale vor rămâne robuste, în ciuda încetinirii recente. Consumul de bijuterii este prevăzut să rămână modest din cauza prețurilor ridicate, iar oferta din reciclare va rămâne stabilă, fiind puțin probabil să crească, cu excepția cazului în care criza economică se agravează. În ansamblu, spune analistul Bogdan Maioreanu, prețurile ridicate și incertitudinile globale persistente ar putea continua să contureze o piață a aurului optimistă pentru 2025.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Românii care pierd 500 de lei la pensie. Noua lege nu este pusă în aplicare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie