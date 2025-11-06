Gigantul Carrefour rupe tăcerea după zvonurile privind plecarea din România. „Am făcut alegerea corectă”

Oficialii Carrefour au reacționat la „articolele apărute în media în privința operațiunilor sale locale” și au oferit mai multe informații despre vehiculata potențială plecare a gigantului din România.

Carrefour este în România și continuă să investească în România se arată, pe scurt, în mesajul transmis de oficialii companiei, prin intermediul Știrilor ProTV.

Carrefour a recunoscut în rapoartele oficiale, prezentate investitorilor - fără a preciza ceva legat strict de o vânzare a operațiunilor - că, în România, condițiile economice s-au deteriorat pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, care afectează vizibil puterea de cumpărare.

„România este o piață cu potențial”

În cazul României, măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încerederii cosumatorilor, ceea ce afectează consumul, au precizat oficialii Carrefour:

„La jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.”

Reprezentanții Carrefour au precizat că „articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei”

„Strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public”, au mai spus oficialii Carrefour.

„România este o piață cu potențial, care a crescut modele profesioniste de retail, iar relațiile cu comunitățile locale ne confirmă că am făcut alegerea corectă să investim în dezvoltarea companiei pe piața din România. Toate acestea ne oferă suficiente motive să ne poziționăm în continuare ca un actor important pe piața de retail și ca unul dintre principalii inovatori ai acesteia”, a transmis Gilles Ballot, CEO-ul Carrefour România.

Recent, presa franceză a scris despre faptul că grupul francez analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și că a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători.

Potrivit respectivelor informații, mișcarea ar veni în contextul în care compania își revizuiește prezența internațională și caută să se retragă și din Polonia și Argentina, după vânzarea recentă a filialei din Italia.

„I-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor”

Publicația franceză L’Informé a relatat că retailerul a decis deja să își vândă activitățile din România, deși grupul nu a confirmat oficial informația, scrie retaildetail.be/fr. Conform sursei, BNP Paribas ar fi banca însărcinată cu identificarea unui posibil cumpărător.

„După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici. După ce îi facem în toate felurile, de la «stăpâni de sclavi» la «ticăloși» care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât”, a afirmat economistul pe rețelele de socializare”, spunea, în octombrie, economistul Cristian Păun

Tot atunci, la solicitarea „Adevărul”, Carrefour a precizat că „Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale”:

„În primele nouă luni ale anului, Carrefour România a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% în termeni comparabili, raportat la perioada similară din 2024.Carrefour își menține în continuare poziția solidă pe piață și să atragă clienți prin ofertele și politicile sale adaptate contextului economic. De la începutul acestui an, compania a continuat programul de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidându-și astfel poziția de partener de încredere pentru clienți”.