search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Consultant: România are rețeta perfectă să dea afară din țară marile companii străine. „Ce au în comun Bosch, Amazon și Carrefour”

0
0
Publicat:

Cunoscutul consultant financiar Cristi Tudorescu dă câteva exemple de mari companii, unele dintre ele multinaționale, puse pe fugă de noile biruri impuse de guvern. De acum, ținând cont că unele dintre aceste companii vor pleca din România sau își vor reduce activitatea, statul român va obține mai puțini bani din impozitele și taxele majorate decât înainte, când toare aceste biruri erau ceva mai rezonabile.

România se îndreaptă spre criză. FOTO: Shutterstock
România se îndreaptă spre criză. FOTO: Shutterstock

Cristi Tudorescu demonstrează că România are doar de pierdut din noua politică fiscală a guvernului, care alungă investitorii de calibru sau îi determină să renunțe la planurile care ar fi adus profit inclusiv țării. Deja mai multe multinaționale importante au ales fie să plece din România, fie se dezangajează treptat.

„Ce au în comun următoarele companii: Robert Bosch SRL, Aptiv Technology Services &Solutions SRL, Amazon Development Center SRL, Carrefour Romania SA? Toate au anunțat fie că își mută investiții sau vor să iasă cu totul de pe piața locală, fie că dau oameni afară sau închid fabrici. Mai au ceva în comun: pentru toate acestea avem niște explicații foarte bune. Și mai au ceva în comun...”, și-a început el postarea.

Mai departe, Cristi Tudorescu prezintă niște cifre ce țin de aceste companii uriașe și explică, caz cu caz, ce se va întâmpla cu fiecare.

„Robert Bosch SRL parte a grupului Bosch in România: Venituri 2024 de 8.1 miliarde de lei, 5.876 de angajati. Profit înainte de impozit - 227 mil RON, adică o marjă de 2.8%. Profit net de 158 mil RON, adică a plătit impozit 31% din profit. Pentru că i s-a aplicat acel 1% pe cifra de afaceri, de aceea plătește mai mult decât clasicul 16% din profit pe care îl achita anterior. Grupul Bosch, care e prezent în România atât pe componente auto cât și pe electrocasnice, anunța în luna martie că mută în Polonia o investiție pe care urma să o facă în România. Am auzit tot felul de explicații. De la «oricum au de unde plăti impozite, știm noi» până la «s-au mutat pentru că Polonia e mai aproape de Germania», mai scrie el.

Tot mai multe joburi pierdute

Mai departe, el prezintă datele unei companii mai puțin cunoscute, dar care asigura numeroase locuri de muncă, joburi care vor fi curând pierdute.

„Aptiv Technology Services & Solutions SRL- tot pe componente auto, anunță astăzi închiderea unei fabrici din Ineu, județul Arad. Vreo 800 de oameni vor fi dați afară. Și va rămâne doar fabrica din Sânnicolau Mare (Timiș). Venituri 2024: 1.44 mld lei din cele două fabrici. Peste 2.700 de angajați , în curând rămân cu sub 2000 de oameni. Profit înainte de impozit 2024 de 51 milioane de lei (3,5%) , profit net 36 milioane lei, adică statul a luat cam 30% din profitul lor din 2024. În 2023 avuseseră venituri de 1.57 mld lei, profit brut de 77 milioane de lei și profit net de 71 de milioane , deci stăteau mai bine înainte de a se introduce minunea de 1% pe cifra de afaceri. Dupa ce s-a introdus, stau mai prost și mai și închid o fabrică. S-ar putea găsi o explicație la îndemână si aici. Nu suntem noi de vină, ci industria auto suferă la nivel de european și oricum ar fi diminuat producția. Niciodată nu e de la noi. Sigur e de la ei”, adaugă expertul.

Următoarea pe listă este Amazon, companie care va disponibiliza în România sute de angajați. Asta înseamnă că statul român va cheltui în plus bani pentru protecție socială.

„Amazon Development Center SRL din Iași: în 2024 a avut 802 milioane lei cifră de afaceri, în creștere cu 16%, 3.400 de angajați și și pierdere netă 29 de milioane de lei. Aha, gata, i-am prins: uite pe unde se scurgea profitul în afara țării, ar putea spune unii. Bine că le-am pus 1% pe cifra de afaceri, deci au plătit măcar 8 milioane anul trecut. Doar că.... Amazon Development Center a anunțat recent că va disponibiliza 500 de angajați. Avem și acolo o bună explicație: oricum se mutau acele joburi în India”, e ironia economistului.

Citește și: Franța, noul scut al României? Cum ar putea francezii să înlocuiască SUA și să ne apere de Rusia: „Ar necesita ani de planificare și investiții”
Cristi Tudorescu. FOTO: Facebook
Cristi Tudorescu. FOTO: Facebook

Un retailer gigant prezent în România încă din 2000, un simbol la nivel european, Carrefour, a decis să spună pas și renunță la afacerea din România.

„Carrefour România SA - cea mai mare entitate a grupului Carrefour din țara noastră: în 2024 a avut venituri de 12.5 miliarde de lei, 10.141 de angajați. Profit înainte de impozit 179 milioane de lei (1.4% rată de profit), profit net 52 de milioane de lei, pentru că li se aplică 1% pe cifra de afaceri). Adică statul a luat 70% din profit, lucru despre care am mai scris. Am văzut că e foarte răspândită senzația că cei de la Carrefour n-au cum să aibă doar atât rată de profit. Cei care critică, știu ei mai bine cât au de fapt profit, sau cât ar fi trebuit să aibă. Explicația cu care ne amăgim aici ? Oricum grupul are probleme și în alte țări, nu vor să se retragă doar din România. Și ne mai consolăm cu ceva: dacă va fi să plece - că încă nu e sigur acest lucru - locațiile vor fi preluate de alții, ce e drept. Deci locurile de muncă ar rămâne în picioare”, mai spune el.

O mare eroare a statului

În a doua parte a postării, Cristi Tudorescu explică ce au în comun toate cele patru exemple pe care le-a dat și pune câteva întrebări pertinente.

Așadar ce mai au în comun cele 4 exemple? Toate companiile se încadrează la plata impozitului pe cifra de afaceri. Întrebări: în niște industrii în care și așa lucrurile sunt complicate: IT, industrie auto + subansamble auto, retail și distribuție unde marjele sunt mici - de ce este nevoie să mai venim și noi cu complicațiile noastre suplimentare? Deși multe companii dintre cele exemplificate plăteau acel 16% pe profit - asta ca să evit și aberația cum că nu plăteau nimic - noi venim cu tot felul de impozite peste, doar pentru că li se pare unora că știu ei mai bine cât ar trebui să fie profitul. Și cât ar trebui acele companii să plătească? Câte alte exemple de business-uri cu marje mici o să fie nevoie să mai vedem că pleacă din țară sau își diminuează numărul de angajați sau câte fabrici se vor închide, până să reevaluăm acele impozite plătite aiurea, peste acel 16% pe profit pe care îl achitau deja?

Citește și: Rădăcinile istorice ale islamofobiei: „Există similitudini cu atitudinea față de evrei în Evul Mediu”

O să ne lămurim dupa ce pleacă a 10-a companie din România? Sau a 20-a companie? După ce se mai dau afară câteva mii sau zeci de mii de oameni? De ce atunci când se discută despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, sau despre eliminarea impozitului pe construcții speciale au câștig de cauză tot politicienii care țipă mai tare? Cum sunt Adrian Câciu sau Gheorghe Piperea, care ne spun ei să nu tăiem «impozitele pentru bogați»”, mai scrie Tudorescu.

La final, economistul demonstrează că pentru statul român ar fi fost mai profitabil să nu recurgă la taxarea suplimentară de 1%.

„Calculul logic: În general e mai bine să ai companii medii sau mari care să asigure salarii + contribuții pentru câte 1.000 sau 5.000 de oameni fiecare și care îți achitau acel 16% din profit, decât să stai să vânezi acei 1% din cifra lor de afaceri. Pierderea când îți intră în șomaj acei 1.000 sau 5.000 de oameni este mai mare decât 1% x cifra de afaceri. Sau decât impozitul pe construcții speciale, care se aplică în unele sectoare. Contribuțiile plătite de acel business către toate bugetele pot să fie și de 10 - 15 ori mai mari decât ceea ce vânezi cu acele impozite care dau bine la public”, încheie Cristi Tudorescu.

Evenimente

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Call Before You Dig! Harta României a potențialelor CATASTROFE. Unde există cel mai mare risc de EXPLOZIE
gandul.ro
image
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
mediafax.ro
image
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea dintr-o clădire istorică
fanatik.ro
image
Un deputat PSD de Cluj conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
prosport.ro
image
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
playtech.ro
image
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
3 zodii care vor simți intens energia Trigonului de Apă, la o săptămână de la fenomenul astrologic. Ce se va întâmpla cu ele
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Du Guesclin Dinan jpg
„Câinele Negru din Brocéliande” – Eroul uitat care a salvat Franța medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate