Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „Am intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”

Doi economiști români au vorbit despre motivul pentru care grupul francez de retail Carrefour ia în calcul posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România.

Recent, presa franceză a scris despre faptul că grupul francez analizează posibilitatea de a-și retrage operațiunile din România și a mandatat o bancă de investiții pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători.

Mișcarea vine în contextul în care compania își revizuiește prezența internațională și caută să se retragă și din Polonia și Argentina, după vânzarea recentă a filialei din Italia.

Potrivit publicației franceze L’Informé, retailerul a decis deja să își vândă activitățile din România, deși grupul nu a confirmat oficial informația, scrie retaildetail.be/fr. Conform sursei, BNP Paribas ar fi banca însărcinată cu identificarea unui posibil cumpărător.

Reacția Carrefour

La solicitarea „Adevărul”, Carrefour a precizat că „Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale”.

„În primele nouă luni ale anului, Carrefour România a înregistrat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% în termeni comparabili, raportat la perioada similară din 2024.

Carrefour își menține în continuare poziția solidă pe piață și să atragă clienți prin ofertele și politicile sale adaptate contextului economic. De la începutul acestui an, compania a continuat programul de reduceri pe termen lung, care include până la 2.000 de articole la preț redus, consolidându-și astfel poziția de partener de încredere pentru clienți.

Inițiativele recurente, precum Bucuria începe cu prețuri mici, cataloagele săptămânale de oferte și reducerile constante din platforma de loialitate Act for Good sunt concepute pentru a aduce valoare și accesibilitate fiecărui client. Un alt exemplu concret este și inițiativa de sprijinire a clienților în contextul modificărilor măsurilor fiscale, prin care aceștia pot primi înapoi de două sau chiar trei ori valoarea TVA-ului pentru produsele ale căror prețuri au fost majorate.

În prezent, compania derulează o nouă campanie exclusivă în platforma Act for Good, cu până la 1.000 de produse la preț redus între 10% și 20%, accesibile prin scanarea codului AFG din aplicație.

Grupul continuă implementarea planului strategic în România, care vizează deschiderea a peste 30 de magazine noi în 2025, dezvoltarea segmentului de comerț online și consolidarea parteneriatelor locale cu producătorii români, având deja o rețea puternică de 1.500 de parteneri locali. De altfel, la nivelul întregii rețele de furnizori, 93% sunt companii românești, sprijinind economia locală”, au declarat reprezentanții Carrefour pentru „Adevărul”.

Cristian Păun: „Nu poate fi clar motiv de bucurie”

Economistul Cristian Păun a precizat că decizia luată de Carrefour „nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da”. Acesta sugerează că retailerii nu rămân într-o piață dacă mediul de afaceri devine ostil sau dificil.

„Carrefour pleacă din România! Vorba aia, nu pleacă câinele de la măcelărie. Sigur că pleacă. Dacă măcelăria e goală, pleacă. Dacă măcelarul aleargă după câini să îi facă salam, pleacă.

Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe «supraprofit», pe valoarea adăugată), clar nu pleacă din acest motiv.

După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici. După ce îi facem în toate felurile, de la «stăpâni de sclavi» la «ticăloși» care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât”, a afirmat economistul pe rețelele de socializare.

De asemenea, Cristian Păun critică abordarea suveraniștilor, care văd plecarea retailerului ca pe o victorie, punctând că „dacă vor fi mai puțini din ăștia (...) oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam...”.

„Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un «dujman» de clasă. Bine că pleacă, aveau prețuri enorme, bânguie suveranistul. Evident, nu știe să răspundă la o întrebare simplă, logică, elementară: dacă vor fi mai puțini din ăștia, Carrefour fiind unul important, oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam...

Vă dați seama, noi am avea urgent nevoie de încă vreo 100-200 de din ăștia, din diferite domenii, ca să producem cu ei circa 30-40 miliarde de euro valoare adăugată aici. Nicidecum să plece. Nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da. Una mare!”, adaugă economistul.

Radu Georgescu: „Va urma o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic”

Economistul Radu Georgescuvorbește despre măsurile de austeritate ale noului Guvern, care au dus la scăderea consumului și, implicit, la scăderea vânzărilor Carrefour. Acesta a prezentat în postarea sa situația financiară publicată de retailerul francez pe 23 octombrie.

„Carrefour vrea să plece din România!! De ce vrea să plece din România? Motivul este scris în situațiile financiare publicate ieri de Carrefour. În trimestrul 3 din 2025, vânzările Carrefour România au scăzut cu 2,5% comparativ cu trimestrul 3 din 2024.”

Având în vedere că în România avem o inflație oficială de 10% și că au fost deschise noi magazine în 2025, scăderile în volumele vândute au fost de minim 15%. Este o scădere foarte mare.

Tot în situațiile financiare, Carrefour explică de ce au scăzut vânzările în România. Ei spun că consumul scade în România din cauza măsurilor de austeritate luate de noul Guvern”, afirmă economistul.

De asemenea, acesta atrage atenția că decizia Carrefour reprezintă „cel mai puternic mesaj de atenționare dat de o companie asupra economiei din România”.

„Surpriză? Este cel mai puternic mesaj de atenționare dat de o companie asupra economiei din România. Este un raport financiar publicat pentru acționari și depus la Bursa de la Paris. Datele financiare publicate de Carrefour arată că românii sunt afectați puternic de inflație și de creșterile de taxe. De asemenea, arată că economia României a intrat în recesiune în trimestrul 3 din 2025”, declară acesta.

Nu în ultimul rând, economistul precizează că informațiile financiare publicate de Carrefour sunt importante deoarece retailerul are o prezență națională și oferă date detaliate despre vânzări și marje, lucru pe care alte lanțuri precum Kaufland, Lidl sau Penny nu îl fac.

„De ce este important să înțelegi informațiile financiare publicate de Carrefour? Carrefour are o prezență națională în România: în orașe mari și orașe mici. Este singurul lanț multinațional de magazine care prezintă detaliat cifrele pe piața din România: creștere organică, volume vândute, marje de vânzare etc.

Deoarece Carrefour este listat la bursă, Kaufland, Lidl sau Penny nu prezintă aceste situații financiare detaliate. Aceste firme nu sunt listate la bursă.

Pe scurt, Carrefour spune în situațiile financiare că România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Carrefour confirmă ceea ce simt firmele antreprenoriale din România. Va urma o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic”, mai transmite Radu Georgescu.