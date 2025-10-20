Carrefour se listează pe Trendyol. În cât timp sunt livrate produsele

Retailerul turc Trendyol, deținut în proporție de 76% de gigantul chinez Alibaba, a anunțat că a inclus pe platforma sa și produse ale Carrefour, precizând că această colaborare acoperă peste 200 de categorii de produse.

Printre acestea se numără detergenți, produse pentru copii și bebeluși, cafea, articole de beauty și îngrijire personală, produse pentru curățenia locuinței, articole pentru animale de companie, jucării și electrocasnice mici.

„Toate comenzile Carrefour de pe Trendyol sunt livrate la nivel național prin FAN Courier, cu livrare rapidă și fiabilă în aproximativ 72 de ore”, a informat compania, adăugând că selecția Carrefour pe Trendyol va fi extinsă în curând, incluzând categorii precum electronice pentru casă, electronice de larg consum și articole pentru grădină. Pentru a marca lansarea, clienții se pot bucura zilnic de reduceri la o selecție de produse, disponibile în aplicație.

Din decembrie anul trecut și până în prezent, Trendyol a derulat un program accelerat de integrare a mii de afacerii locale de toate dimensiunile în marketplace, multe dintre ele fiind întreprinderi mici și mijlocii. Platforma le oferă acestor retaileri acces la o bază largă de clienți, în continuă creștere, precum și sprijin extins – care include oportunități de marketing și promovare, instrumente avansate de analiză a datelor și soluții logistice optimizate, alături de alte resurse, toate concepute pentru a-i ajuta să se dezvolte sustenabil.

Amintim că, în toamna anului trecut, Trendyol anunța că deschide un depozit în apropiere de București.

Situat în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, depozitul a intrat în faza de pregătire a stocurilor dedicate pieței din România încă de la finalul anului trecut, estimându-se că va procesa peste 2,5 milioane de livrări până la finalul anul viitor.

Principalul acționar al platformei, cu circa 76% din participații, este gigantul chinez Alibaba, ceilalți acționari fiind japonezii de la SoftBank Group, General Atlantic, Qatar Investment Authority și fondul suveran al Abu Dhabi, ADQ.