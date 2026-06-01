Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Mesaje de 1 Iunie de la liderii politici. Bolojan vorbește despre viitorul copiilor, iar Maia Sandu îi provoacă la lectură

Ziua Internațională a Copilului a fost marcată prin mesaje transmise de lideri politici din România și Republica Moldova, care au pus accent pe educație, responsabilitate și viitorul generațiilor tinere. Premierul Ilie Bolojan, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și ministrul Apărării, Radu Miruță, au transmis urări și apeluri dedicate copiilor și părinților.

Mesaje de 1 Iunie de la liderii politici.FOTO: Facebook

Premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat importanța construirii unei societăți în care copiii să aibă șanse reale de dezvoltare și succes.

„Astăzi, de 1 Iunie, celebrăm copilăria, bucuria sinceră și speranța pe care fiecare copil o aduce în viețile noastre. Copiii României merită să crească într-o societate care le oferă siguranță, educație, grijă și șansa de a-și urma visele”, a transmis Bolojan.

Acesta a adăugat că adulții au responsabilitatea de a construi „o țară în care să aibă încredere și în care să își dorească să rămână, să învețe și să reușească”.

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ales să lanseze o provocare dedicată lecturii pentru perioada vacanței de vară.

„De Ziua Copilului, vă provoc la o competiție a lecturii pe durata întregii vacanțe. Citiți cât mai multe cărți până la 31 august și scrieți-mi câte cărți ați citit și ce v-a impresionat cel mai mult”, le-a transmis Maia Sandu copiilor.

Liderul de la Chișinău a încurajat lectura în detrimentul timpului petrecut în fața ecranelor, spunând că „fiecare pagină citită vă va face mai bogați în gânduri, idei și curaj”.

Un mesaj amplu a venit din partea ministrului Apărării, Radu Miruță, care a vorbit despre responsabilitatea adulților față de generațiile viitoare.

„Ce țară le lăsăm moștenire copiilor noștri? Este o întrebare la care fiecare dintre noi trebuie să răspundă prin ceea ce face”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a spus că nu își dorește ca propriii copii să trăiască într-o țară „dezbinată”, construită pe „minciună, frică sau ură”, și a susținut că România poate deveni mai bună doar prin „curaj, respect și muncă”.

„De 1 Iunie, nu vă propun să redescoperiți copilul din dumneavoastră. Vă propun ceva poate mai important: să faceți în așa fel încât adultul care sunteți astăzi să lase în urmă o Românie mai bună pentru copiii care vin după noi”, a transmis ministrul Apărării.

Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Copilului, în care a vorbit despre rolul copiilor în viitorul României și despre importanța păstrării echilibrului între tehnologie și timpul petrecut alături de familie.

„La mulți ani, dragi copii! Vă doresc din toată inima să creșteți ghidați mereu de curiozitate, de creativitate și de acea minunată bucurie de a descoperi lucruri noi în fiecare zi”, a transmis liderul social-democrat.

Grindeanu a subliniat că cei mici reprezintă „cea mai mare comoară” pentru părinți și „speranța” pentru viitorul țării.

„Voi sunteți cei care veți aduce un suflu proaspăt și perspective noi pentru viitorul României. Un viitor în care puteți să vă păstrați inocența și în care să reușiți să îmbinați echilibrat timpul petrecut cu familia, prietenii și în natură, cât mai departe de ecrane”, a mai afirmat președintele PSD.

Mesajele transmise de liderii politici de Ziua Copilului au avut un numitor comun: investiția în educație, responsabilitatea generației adulte și nevoia de a crea condiții mai bune pentru copiii care vor construi societatea de mâine.

