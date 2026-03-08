Prețurile majorate la pompă sunt doar începutul: un expert estimează când vom simți cu adevărat creșterile de preț ale petrolului

Creșterea prețurilor la carburanți din ultimele zile nu reflectă încă scumpirea reală a petrolului de pe piețele internaționale. Specialiștii atrag atenția că, deocamdată, scumpirile din piața internațională nu s-au transmis integral la pompă, însă acest lucru se va întâmpla.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică, într-un interviu acordat Digi24, că motorina ajunge la pompă cu un decalaj de câteva săptămâni față de momentul achiziției, ceea ce înseamnă că majorările recente sunt doar începutul unui val care ar putea continua în perioada următoare.

Expertul arată că între 31 decembrie și 28 februarie, cotația țițeiului Brent a crescut cu 18,5%, în timp ce motorina s-a scumpit în România cu doar 8,5%. Din această creștere, cca. jumătate provine din majorarea accizei de la 1 ianuarie 2026. Eliminând componenta fiscală, rezultă o creștere reală de aproximativ 5% la motorină, mult sub evoluția petrolului.

Diferența sugerează că scumpirile din piața internațională nu s-au transmis încă integral la pompă. Transportul și aprovizionarea durează între zece zile și trei săptămâni, în funcție de sursă, ceea ce înseamnă că motorina cumpărată acum la prețuri mai mari va ajunge în stații abia peste câteva săptămâni.

„Dacă aducem din zona europeană sau din Turcia, avem nevoie de aproximativ 10 zile să ajungă. Dacă vorbim de zona Golfului Persic, discutăm de două săptămâni sau chiar trei. Deci motorina care astăzi costă 83 de dolari, eu ar trebui să o văd peste 10 zile dacă vine din Turcia sau peste trei săptămâni dacă vine din Golful Persic”, a detaliat Dumitru Chisăliță., în emisiunea „În fața ta”.

De ce cresc prețurile: riscuri globale și reacția traderilor

Întrebat dacă tensiunile din zona strâmtorii Ormuz sunt cauza directă a scumpirilor, economistul spune că situația este mai complex: traderii au evaluat un risc global crescut încă de la începutul anului, influențat de evenimente din Venezuela și alte zone sensibile, ceea ce a dus la creșterea prețului petrolului înainte ca efectele conflictului să fie vizibile.

În ceea ce privește aprovizionarea, România se află într-o poziție relativ sigură, pentru că dispune de producție internă, trei rafinării și stocuri comerciale care pot acoperi consumul pentru 2 - 4 săptămâni. La acestea se adaugă rezerve strategice de țiței pentru încă 30–60 de zile, plus producția anuală internă de 2,8 milioane de tone, echivalentul a circa 20% din necesarul de benzină și motorină al țării.

Într-un scenariu extrem, în care importurile ar fi complet blocate, România ar putea funcționa aproximativ trei luni doar din stocuri, situație care nu se întâmplă în prezent.

De ce sunt carburanții atât de scumpi: taxele reprezintă jumătate din preț

Dumitru Chisăliță subliniază însă că existența stocurilor nu garantează stabilitatea prețurilor. Aproape jumătate din prețul benzinei reprezintă accize și TVA, iar la benzină ponderea taxelor ajunge chiar la 55%.

„Plătim TVA la acciză, o taxă la taxă”

Economistul spune că statul are instrumente pentru a tempera scumpirile, ca de exemplu ajustarea accizei, modificarea TVA sau eliminarea unor taxe suplimentare.

„Plătim TVA la acciză, o taxă la taxă”, afirmă Chisăliță, subliniind că această practică este rar întâlnită la nivel internațional.