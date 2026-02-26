Prag psihologic depășit la pompă: benzina trece de 8 lei, motorina urcă la 8,30 lei. Scumpirile vor continua, avertizează specialiștii

Prețul carburanților a depășit un nou prag psihologic. Un litru de benzină a ajuns la 8,04 lei în mai multe stații din țară, în timp ce motorina se vinde deja cu 8,30 lei/litru.

Potrivit experților din domeniu, este vorba despre cele mai semnificative majorări din 2022 până în prezent. Pe plan global, piața petrolului rămâne sub presiune. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran, războiul din Ucraina și instabilitatea din alte regiuni cheie au contribuit la creșterea cotației petrolului Brent cu 18,7% de la începutul anului.

„România nu trăiește o criză de combustibil. Trăiește o combinație periculoasă între piață globală tensionată, fiscalitate crescută și vulnerabilități regionale. Iar toate acestea se întâlnesc, inevitabil, la pompă. Întrebarea reală nu mai este dacă vor mai crește prețurile, ci cât și cât de repede”, a declarat zilele trecute, expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Specialiștii avertizează că impactul complet al acestei majorări nu s-a reflectat încă integral la pompă, ceea ce înseamnă că șoferii ar putea resimți noi ajustări în perioada următoare.

La finalul lunii ianuarie 2026, livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte în urma unui incident produs pe teritoriul Ucrainei.

Pentru MOL Group, compania care operează principalele rafinării din Ungaria, aceasta nu a fost doar o știre. A fost o problemă operațională majoră. Guvernul ungar a eliberat rezerve strategice. Au fost căutate rute alternative prin portul croat Omišalj și conducta Adria. Transportul maritim este însă mai lent și mai costisitor, iar costurile logistice nu rămân niciodată locale, ci se propagă în regiune, a explicat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Deși România dispune de capacități proprii de rafinare și de stocuri interne suficiente, piața carburanților este una regională, iar prețurile sunt interconectate.

Astfel, orice perturbare a fluxurilor din Europa Centrală și de Est poate genera presiuni suplimentare asupra cotațiilor din România.

Un alt factor major este nivelul ridicat al taxării. În 2020, când benzina costa 5,27 lei/litru și motorina 5,76 lei/litru, aproximativ 46% din valoarea unui plin mergea către stat.

În prezent, după o creștere de circa 2,5 lei/litru în ultimii șase ani, mai bine de jumătate din prețul final al carburanților reprezintă taxe și accize.

Potrivit estimărilor din piață, aproximativ 70% din scumpirile înregistrate în această perioadă sunt generate de majorarea fiscalității, în timp ce doar 30% reflectă costurile efective ale combustibilului- transport, distribuție și marjele comerciale.