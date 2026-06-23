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Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”

Frații Pavăl primesc undă verde de la Consiliul Concurenței pentru preluarea Carrefour România

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Consiliul Concurenței a anunțat marți, 23 iunie, că a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding intenționează să preia grupul Carrefour în România.

Frații Pavăl/FOTO: Capital
Frații Pavăl/FOTO: Capital

Din grupul Carrefour în România fac parte Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

„Deși activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, autoritatea de concurență a analizat posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali.

Astfel, analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii finali”, transmite instituția într-un comunicat.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a concluzionat că preluarea Carrefour de către Pavăl Holding nu afectează semnificativ concurența pe piața din România.

„Grupul Pavăl Holding, deținut de Dragoș și Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman.

De asemenea, grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul sub formă de hipermarketuri (Carrefour), supermarketuri (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).”

Decizia va fi publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Carrefour a anunțat la 12 februarie 2026, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.

„Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro”, a transmis compania.  

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