Fostul ministrul al Energiei solicită Guvernului să ceară Comisiei Europene păstrarea cel puţin a unui grup la Complexul Energetic Oltenia

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a anunţat, miercuri, că, potrivit angajamentelor luate prin PNRR, până la 31 august va trebui închis un nou grup la Complexul Energetic Oltenia şi a cerut Guvernului să ceară Comisiei Europene păstrarea cel puţin a unui grup la Complexul Energetic Oltenia în rezervă tehnică şi reactivarea altuia, pentru a injecta energie în această perioadă de criză.

”Suntem în situaţia în care până 31 august, conform angajamentelor luate în PNRR, va trebui să fie închis un nou grup la Complexul Energetic Oltenia. Dată fiind situaţie de criză, e obligatoriu ca cei din Guvernul României să solicite către Comisia Europeană (...) să păstreze în continuare cel puţin încă un grup la Complexul Energetic Oltenia în rezervă tehnică, să reactiveze un alt grup care e păstrat într-o formă de rezervă să poată să injecteze energie în această perioadă de timp până când va trece această criză”, a declarat, miercuri, Bogdan Ivan, scrie News.

El a precizat că altfel România va fi pusă în faţa unui risc şi mai are din punct de vedere al aprovizionării cu energie electrică în perioada consumului de vârf, în condiţiile în care de joi dimineaţa va fi oprită şi Unitatea 2 de la Cernavodă.

”Am vorbit cu foştii colegi din Transelectrica, sunt efectiv disperaţi. Dacă acest grup va fi scos din producţie, avem un risc extraordinar de mare pentru a păstra în continuare sustenabil sistemul energetic naţional”, a precizat Bogdan Ivan.

Complexul Energetic Oltenia (CEO) anunţa, marţi, că asigură 660 MW pentru Sistemul Energetic Naţional (SEN).

CEO are, în prezent, în exploatare comercială trei grupuri energetice care livrează o putere totală aproximativ egală.

România se confruntă cu criză energetică pe fondul secetei prelungite. Joi dimineaţă vor începe procedurile de închidere şi a Reactorului 2 de la Cernavodă.