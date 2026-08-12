CCR ia măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Decizia, valabilă până la sfârșitul lunii august

Curtea Constituțională a României anunță măsuri temporare pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică în perioadele de vârf, după apelul public transmis de Ministerul Energiei. Măsurile vor fi aplicate până la 31 august 2026.

CCR precizează că decizia vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării și al necesității de a reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național în orele de vârf, pentru a proteja alimentarea cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale și pentru a diminua riscul unor eventuale măsuri restrictive.

„Printre măsurile adoptate se numără oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, cu excepția celui necesar pentru securitatea sediului, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate și oprirea echipamentelor electrice și electronice care nu sunt necesare după încheierea programului de lucru”, se arată într-un comunicat al instituției.

De asemenea, Curtea Constituțională va limita climatizarea spațiilor neocupate și va încerca, în măsura posibilului, să reprogrameze activitățile și utilizarea echipamentelor cu un consum ridicat de energie. Personalul instituției va fi încurajat să folosească responsabil iluminatul și echipamentele electrice.

Măsurile nu vor afecta activitatea CCR și nici condițiile necesare pentru securitatea persoanelor, sediului și bunurilor instituției. Serverele și infrastructura informatică, sistemele de comunicații, supravegherea video, controlul accesului, sistemele de pază și securitate, instalațiile de protecție împotriva incendiilor și iluminatul de siguranță sunt exceptate de la măsurile de reducere a consumului.

CCR anunță că va monitoriza aplicarea măsurilor și, în limita datelor tehnice disponibile, evoluția consumului de energie electrică pe durata perioadei în care acestea vor fi în vigoare.

„Curtea Constituțională consideră important ca instituțiile publice să manifeste responsabilitate și solidaritate în gestionarea acestei situații”, se arată în anunțul transmis miercuri.