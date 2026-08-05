 Un fost ministru al Energiei avertizează asupra Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității: „A fost adoptată fără evaluare strategică de mediu” | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un fost ministru al Energiei avertizează asupra Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității: „A fost adoptată fără evaluare strategică de mediu”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat miercuri, 5 august, că Strategia națională pentru conservarea biodiversității, care urmează să fie votată în Parlament, ar putea obliga hidrocentralele, producătorii de energie eoliană și sectorul minier să plătească pentru conservarea biodiversității.

Bogdan Ivan/FOTO: Mediafax
Bogdan Ivan/FOTO: Mediafax

„Nu voi vota in orb, nici eu si nici PSD. Am citit acest document și am formulat 20 de amendamente pe care le-a asumat Partidul Social Democrat si le-am depus in Senatul României. Prin adoptarea propunerilor mele, vom proteja natura, dar niciun ONG nu va mai bloca:

  • construcția de hidrocentrale;
  • exploatarea gazelor naturale;
  • mineritul României;
  • ⁠coridoarele strategice de energie electrică și gaze naturale.

România are nevoie de natură protejată. Și are nevoie de energie. Cine spune că trebuie să alegem între ele nu apără nici pădurea, nici țara”, a transmis acesta.

Acesta amintește că, săptămâna aceasta, Parlamentul este convocat să voteze Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, un jalon din PNRR de 972 de milioane de euro.

„Documentul a fost adoptat cu impact bugetar declarat ZERO. Adică statul român afirmă, în scris, că un act care intră în autorizarea hidrocentralelor, a liniilor electrice, a conductelor de gaz, a autostrăzilor și a certificatelor de urbanism nu costă nimic. Nici un leu.

A fost adoptat fără evaluare strategică de mediu, pe motiv că nu creează cadru pentru autorizarea de proiecte, deși în textul lui scrie negru pe alb că viitoarea hartă a zonelor incompatibile cu hidroenergia va deveni «bază obligatorie pentru avizare».”

Bogdan Ivan susține că Strategia națională pentru conservarea biodiversității a fost adoptată după expirarea termenului din PNRR și avertizează că aceasta ar putea impune costuri suplimentare pentru hidrocentrale, energia eoliană și minerit, în timp ce petrolul și gazele sunt exceptate.

„Un miliard de euro se ia o dată. Un sistem energetic se pierde pe zeci de ani”

El afirmă că măsurile ar putea afecta proiecte energetice importante, precum hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești.

„Nu cer respingerea strategiei. Cer trei lucruri, și le cer public:

  1. Studiu de impact economic înainte de vot. Nu după.
  2. Excepție explicită, în textul legii, pentru proiectele strategice de energie și de infrastructură deja aprobate.
  3. Ministerul Energiei și operatorii de rețea la masă cu drept de decizie, nu doar de consultare.

Un miliard de euro se ia o dată. Un sistem energetic se pierde pe zeci de ani. Am condus Ministerul Energiei. Știu exact cât durează să scoți un proiect din avize și cât de ușor se blochează totul cu o singură propoziție prost scrisă într-un document pe care nu l-a citit nimeni până la capăt. Eu îl citesc. Și cer să fie citit înainte de a fi votat!”, a mai spus fostul ministru.

Război de 1 miliard de euro: Strategia pentru biodiversitate ajunge în Parlament. Grindeanu: „O recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis”

Camera Deputaților se reunește miercuri, 5 august, de la ora 12.00, pentru a dezbate mai multe proiecte de lege, printre care și modificările la Legea decarbonizării.

Pe ordinea de zi se află ratificarea acordului de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, proiectul privind instrumentul european SAFE pentru industria de apărare și modificările la Legea decarbonizării.

Ce este Strategia națională pentru conservarea biodiversității

Ministerul Mediului notează că această strategie stabilește pentru perioada 2026–2030 un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității României.

Documentul include 11 obiective naționale, construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor, utilizării responsabile a resurselor naturale și consolidării capacității instituționale, științifice și financiare.

Aceasta este însoțită de un plan național de acțiune care stabilește măsuri, termene, instituții responsabile și indicatori de performanță pentru conservarea biodiversității.

Printre priorități se numără restaurarea ecosistemelor degradate, protejarea habitatelor și speciilor, îmbunătățirea managementului ariilor protejate și combaterea speciilor invazive, măsuri care urmăresc reducerea efectelor secetei și inundațiilor, protejarea agriculturii și susținerea economiei.

De asemenea, strategia prevede și integrarea biodiversității în deciziile din agricultură, silvicultură, energie, transporturi și infrastructură. Astfel, efectele asupra naturii vor fi luate în considerare încă din etapa de planificare a investițiilor și a politicilor publice.

Ministerul transmite că progresele în implementarea strategiei vor fi monitorizate periodic, pe baza indicatorilor de performanță. Evaluările intermediare vor permite identificarea dificultăților și adaptarea măsurilor în funcție de rezultatele obținute și de evoluția stării biodiversității.

„România este singurul stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia se regăsesc cinci regiuni biogeografice distincte. Strategia valorifică acest patrimoniu natural și aliniază politicile naționale la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 și la Cadrul Global pentru Biodiversitate Kunming–Montreal.

Documentul a fost elaborat printr-un proces participativ, cu implicarea autorităților publice centrale, instituțiilor de cercetare, organizațiilor neguvernamentale și experților în biodiversitate”, precizează instituția citată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
Criza energetică scoate la iveală bomba administrativă de la Cernavodă: reactoarele au funcționat fără autorizație
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
De ce nu mai joacă Matteo Duțu la Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
digisport.ro
image
Câți români beneficiază de pensii speciale și care este valoarea medie a acestora în 2026
click.ro
image
China își mută fabricile de mașini ieftine la porțile UE: "Face parte din strategia Beijingului de a evita taxele"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
observatornews.ro
image
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
cancan.ro
image
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Ce salariu va avea un medic ATI dacă intră în vigoare nouă lege a salarizării. Cât ar urma să piardă din venitul lunar
playtech.ro
image
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
digisport.ro
image
Cel mai lung râu din Italia se evaporă în timp record. Efectele se resimt deja în agricultură
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Otopeni a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Au decis să o vândă pe motiv că le-a rămas mică. Locuința arată ca din reviste / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Restricții de circulație pe drumurile din șapte județe. Anunț de la CNAIR pentru zilele de caniculă
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
FOTO Vedetele „pelerinajului” lui Călin Georgescu la Lunca Câlnicului au fost bodyguarzii. Ce nu știai despre ei
actualitate.net
image
Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă începând cu 8 august! Universul este de partea lor și le aduce abundență
click.ro
image
Procesul dintre Alessandro Safina și mama băiețelului lui din România, judecat de o instanță specială! Cum încearcă tenorul italian să scape cu o pensie alimentară mai mică?
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
O lectură din Homer. Tablou de Lawrence Alma-Tadema, aflat în colecția Philadelphia Museum of Art (© Google Art Project / Wikimedia Commons)
Cine a fost Homer, autorul Odiseei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
image
Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?