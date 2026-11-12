O companie IT din România investește 5,5 milioane de euro într-o fabrică de baterii. Unde va fi construită și câte locuri de muncă promite

O companie românească de software și cercetare își extinde activitatea în producția industrială și pregătește o fabrică de baterii și acumulatori în Baia Sprie, județul Maramureș. Investiția estimată la 5,5 milioane de euro ar urma să creeze 30 de locuri de muncă.

Foto: VLADIMIR GAPPOV Holisun

Valoarea estimată a proiectului este de 5,5 milioane de euro, iar investiția ar urma să creeze 30 de locuri de muncă. Compania a semnat contractul de concesiune pentru un teren de 9.210 metri pătrați, aflat în proprietatea privată a județului Maramureș potrivit Adevărul Financiar.

Informațiile au fost comunicate de Parcuri Industriale Maramureș SA și preluate de autoritățile județene, relatează publicația citată. Semnarea concesiunii reprezintă o etapă de pregătire: proiectul mai are de parcurs pașii privind finanțarea, autorizarea și construirea, iar fabrica nu este încă operațională.

O companie IT intră în producția industrială

HOLISUN a fost fondată în 2001 de Oliviu Matei, profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, și specialist în inteligență artificială. Activitatea firmei s-a concentrat pe soluții software, cercetare și proiecte tehnologice.

Proiectele companiei au vizat domenii precum educația, agricultura, automatizarea proceselor și inteligența artificială. Investiția de la Baia Sprie ar extinde activitatea către producția de baterii, fără renunțarea la componenta de dezvoltare software.

Anunțul investiției vine după aproximativ 25 de ani în care compania și-a construit activitatea în domeniul tehnologiei informației. Noua unitate ar adăuga o componentă de producție industrială experienței acumulate în dezvoltarea de soluții informatice și în cercetare.

Capacitatea fabricii și calendarul proiectului nu sunt precizate

Potrivit Adevărul Financiar, nu au fost făcute publice detalii despre tipurile de baterii care vor fi produse sau despre capacitatea anuală a viitoarei unități. Nici destinația acumulatorilor nu este clarificată: informațiile prezentate nu stabilesc dacă aceștia vor fi utilizați pentru automobile electrice, stocarea energiei ori echipamente industriale.

De asemenea, sursa citată nu indică un calendar precis pentru începerea lucrărilor și lansarea producției. Deocamdată, valoarea investiției și cele 30 de locuri de muncă rămân obiective ale proiectului anunțat, nu rezultate ale unei unități aflate în funcțiune.