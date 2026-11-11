O nouă fabrică se construiește în România, investiție de 14 milioane de euro

O nouă fabrică destinată producției de echipamente și componente industriale va fi construită la Sibiu de compania WDP, pentru Siemens. Unitatea va avea o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, iar investiția este estimată la 14 milioane de euro. Fabrica va înlocui parțial operațiunile existente ale Siemens din oraș.

O nouă fabrică se construiește în România Foto: Adevărul

Construcția a început oficial pe 11 noiembrie 2026, în cadrul parcului industrial WDP Park Sibiu. Clădirea va fi închiriată de Siemens în baza unui contract cu o durată de 15 ani, potrivit informațiilor transmise de cele două companii.

Noua unitate va face parte din rețeaua de producție a Siemens și va integra tehnologii de digitalizare și automatizare. Compania intenționează să utilizeze soluții precum Siemens Digital Twin, care permit simularea și optimizarea echipamentelor, a fluxurilor de lucru și a proceselor de producție înainte de începerea activității.

Potrivit reprezentanților Siemens, fabrica va permite modernizarea și relocarea parțială a operațiunilor desfășurate în prezent la Sibiu.

„Noua fabrică reprezintă atât o modernizare, cât și o relocare parțială a operațiunilor noastre existente în Sibiu. Această unitate de producție face parte din strategia Siemens de a-și consolida rețeaua globală de producție, cu un accent clar pe sustenabilitate, digitalizare și flexibilitate”, a declarat Zoltan Bone Lupas, managerul fabricii SIMEA Sibiu.

Proiectul este dezvoltat de WDP pe un teren aflat în proprietatea companiei. WDP și Siemens colaborează de peste zece ani, iar noua fabrică este o continuare a acestui parteneriat.

„Suntem onorați că Siemens a ales să își consolideze parteneriatul cu WDP și ne-a încredințat construcția noii fabrici din WDP Park Sibiu. Acest proiect reprezintă o etapă importantă în colaborarea noastră de lungă durată cu Siemens, reflectând încrederea construită între companiile noastre și angajamentul WDP pe termen lung de a susține dezvoltarea și succesul clienților săi”, a declarat Jeroen Biermans, Country Manager WDP România.

SIMEA Sibiu desfășoară activități de producție în domeniul electrotehnic și electronic, inclusiv asamblare, testare și integrare de sisteme și componente. Compania are în prezent două puncte de lucru în municipiul Sibiu și unul în Oradea.

WDP este un dezvoltator și investitor în proprietăți industriale și logistice, cu un portofoliu de aproximativ 9 milioane de metri pătrați în mai multe țări europene. În România, compania deține un portofoliu de peste 2 milioane de metri pătrați, cu parcuri industriale în mai multe orașe, printre care București, Timișoara, Pitești, Cluj, Brașov și Sibiu.