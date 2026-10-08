 Fosta fabrică de confecții metalice din Arad, vândută cu 4,5 milioane de euro. Ce va face noul proprietar | adevarul.ro
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Fosta fabrică de confecții metalice din Arad, vândută cu 4,5 milioane de euro. Ce va face noul proprietar

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O fostă fabrică de confecții metalice din Arad, construită în urmă cu 15 ani și întinsă pe mai mult de patru hectare, a fost cumpărată cu 4,5 milioane de euro de o companie românească. Tranzacția readuce în atenție una dintre cele mai importante platforme industriale dezvoltate de P.A.B România, companie care a ajuns în perioada sa de vârf la o cifră de afaceri de peste 460 de milioane de lei și aproximativ 430 de angajați. Noul proprietar are planuri pentru amplasamentul de la Arad, după ce fabrica a rămas fără activitate în urma falimentului fostului operator.

Exteriorul fabricii PAB Arad
Fabrica P.A.B. România, din Arad, a fost vândută cu 4,5 milioane de euro Foto: azitis.com

Tranzacția a fost realizată printr-o licitație, iar activul cuprinde un teren de 44.028 de metri pătrați, o hală de producție, vestiare, o cantină și un corp administrativ. Proprietatea se află în zona industrială a municipiului Arad, într-o zonă cu acces la principalele rute de transport către România și Europa Centrală și de Vest.

Cumpărătorul este o companie românească din același domeniu de activitate. Numele acesteia nu a fost făcut public, însă planul anunțat pentru platforma industrială este reluarea activității de producție.

Vânzarea P.A.B. România confirmă interesul pe care activele industriale îl generează în piața de distress, mai ales atunci când există infrastructură, amplasament și potențial de reluare a activității. Aceste tranzacții ne confirmă din ce în ce mai clar că există capital și apetit antreprenorial pentru preluarea unor active care pot fi repuse rapid în circuitul economic. Reactivarea unui activ industrial înseamnă crearea locurilor de muncă, investiții continue și o nouă etapă de dezvoltare pentru comunitatea locală”, a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Fabrica a fost construită în 2011

Povestea fabricii de la Arad începe în 2011, când P.A.B. România a pus în funcțiune unitatea de producție de confecții metalice.

Fabrica a fost construită pentru a susține activitatea companiei în domeniul construcțiilor și pentru a asigura producția proprie de structuri metalice. Unitatea a fost proiectată pentru o capacitate de peste 1.500 de tone de confecții metalice pe lună.

Producția realizată la Arad era legată de proiectele de construcții derulate de companie, atât în România, cât și în străinătate. Fabrica permitea realizarea unor structuri metalice pentru proiecte de dimensiuni mari, într-o perioadă în care compania avea un portofoliu important de lucrări.

Platforma industrială are în total 44.028 de metri pătrați. Pe teren se află hala de producție, spații pentru angajați, cantina și clădirile administrative.

Amplasamentul a fost dezvoltat într-o zonă industrială importantă a Aradului, oraș aflat în apropierea frontierei de vest și conectat la principalele coridoare de transport rutier și feroviar către Europa.

P.A.B. România, înființată în 1993

Compania P.A.B. România a fost înființată în 1993, la Arad. În următoarele decenii, firma s-a dezvoltat în domeniul construcțiilor și a ajuns să deruleze proiecte de amploare în mai multe județe ale țării.

P.A.B. România a făcut parte dintr-un grup cu prezență în Marea Britanie, Germania și Serbia. Activitatea companiei a inclus construcții comerciale, industriale și logistice, precum și proiecte pentru mari rețele de retail.

Printre lucrările realizate de companie s-au numărat o serie de magazine Dedeman din România și magazine Lidl din Marea Britanie. Compania a lucrat, de asemenea, pentru grupuri precum Metro, Selgros, Rewe, Real, Spar, Praktiker și Hornbach.

De-a lungul anilor, P.A.B. România a ajuns unul dintre constructorii importanți din județul Arad, cu proiecte care au depășit cu mult piața locală.

461 de milioane de lei cifră de afaceri și 430 de angajați

Perioada de dezvoltare a companiei s-a reflectat în rezultatele financiare.

În 2022, P.A.B. România avea aproximativ 430 de angajați, o cifră de afaceri de circa 461 de milioane de lei și un profit de aproape 21 de milioane de lei.

Fabrica de confecții metalice reprezenta o componentă importantă a activității companiei. Capacitatea de peste 1.500 de tone pe lună permitea realizarea internă a unor structuri metalice utilizate în proiectele de construcții.

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În perioada de vârf, compania avea proiecte atât în România, cât și în alte țări europene, iar fabrica de la Arad făcea parte din infrastructura industrială care susținea această activitate.

Cum a ajuns fabrica să fie scoasă la vânzare

După anii de creștere, situația financiară a companiei s-a deteriorat, iar P.A.B. România a intrat în insolvență.

Activitatea s-a redus treptat, iar diferența față de perioada de vârf a devenit evidentă în rezultatele financiare. În 2025, compania mai avea 71 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 9,2 milioane de lei.

Ulterior, compania a ajuns în faliment, iar activele au început să fie valorificate în cadrul procedurii.

Printre cele mai importante active scoase la vânzare s-a aflat și platforma industrială din Arad. Fabrica construită pentru producția de confecții metalice a fost astfel pusă pe piață împreună cu terenul și construcțiile aferente.

Proprietatea fusese evaluată la 6,58 milioane de euro

Înainte de vânzare, platforma industrială a fost evaluată la aproximativ 6,58 milioane de euro, fără TVA.

Activul include terenul cu o suprafață de 44.028 de metri pătrați și construcții industriale care însumează peste 13.000 de metri pătrați.

Hala de producție este însoțită de vestiare, cantină și spații administrative, ceea ce face ca proprietatea să dispună de o infrastructură specifică unei activități industriale.

În urma licitației, platforma a fost adjudecată pentru 4,5 milioane de euro.

Ce va face noul proprietar

Noul proprietar este o companie românească ce activează în același domeniu cu fostul operator al fabricii, al cărui nume nu a fost anunțat de platforma de licitații.

Planul anunțat este reluarea activității de producție pe platforma industrială din Arad. Deocamdată nu au fost făcute publice numele companiei cumpărătoare, numărul de angajați care ar urma să lucreze în fabrică sau valoarea investițiilor suplimentare necesare pentru repornirea activității.

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Unitatea a fost proiectată pentru o capacitate de peste 1.500 de tone de confecții metalice pe lună, iar infrastructura existentă permite desfășurarea unei activități industriale pe amplasament.

Astfel, după perioada în care fabrica a rămas fără activitate în urma declinului fostului proprietar, platforma ar urma să fie utilizată din nou pentru producție.

49 de active industriale vândute în ultimii doi ani

Vânzarea fabricii de la Arad face parte dintr-o serie mai amplă de tranzacții cu active provenite din insolvențe și falimente.

În ultimii doi ani au fost vândute prin licitație 49 de active industriale din zona de producție și depozitare, cu o valoare totală de 33,5 milioane de euro.

În aceeași perioadă au fost intermediate tranzacții în valoare de peste 70 de milioane de euro, în cadrul a peste 5.000 de licitații.

În prezent sunt listate peste 900 de bunuri, cu o valoare totală de peste 130 de milioane de euro. Acestea sunt împărțite în 12 categorii, printre care artă, terenuri, construcții, transporturi, utilaje, stocuri, deșeuri, mobilier, echipamente și birotică.

Platforma de licitații a fost înființată în 2024, iar în 2025 a înregistrat vânzări de peste 32,5 milioane de euro.

Pentru fosta fabrică P.A.B. România, tranzacția de 4,5 milioane de euro încheie o etapă începută în 2011, odată cu punerea în funcțiune a unității de producție, și deschide una nouă. După falimentul companiei care a construit-o, platforma industrială are acum un nou proprietar și urmează să fie folosită din nou pentru activitate de producție.

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