 Flanco va fi vândut către grupul elen PPC. Tranzacţia evaluează retailerul la 35 de milioane de euro | adevarul.ro
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Flanco va fi vândut către grupul elen PPC. Tranzacţia evaluează retailerul la 35 de milioane de euro

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Grupul elen PPC, unul dintre cei mai mari investitori de pe piaţa locală de energie, a semnat un acord pentru preluarea retailerului electro-IT Flanco, deţinut de antreprenorul Iulian Stanciu şi de Dragoş Sîrbu. Tranzacţia evaluează compania la 35 de milioane de euro.

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Iulian Stanciu vinde Flanco către grupul elen PPC Foto: Facebook

Grupul elen PPC, care a preluat în 2023 operaţiunile Enel din România, va cumpăra Flanco de la Iulian Stanciu, acţionar majoritar cu 98% din acţiuni, şi Dragoş Sîrbu, care deţine restul de 2%. Achiziţia va fi realizată prin Kotsovolos, subsidiară deţinută integral de grupul PPC, şi vizează o reţea de 150 de magazine, prezentă în peste 100 de oraşe din România. Compania are peste 1.200 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de 269 de milioane de euro, potrivit Ziarul Financiar.

Prin această tranzacţie, PPC intră pe piaţa locală de retail electro-IT, evaluată la aproximativ 3,6 miliarde de euro, şi preia a doua cea mai mare reţea de magazine fizice de profil din România.

Magazinele Flanco au o suprafaţă totală de vânzare de aproape 60.000 de metri pătraţi, iar retailerul utilizează o platformă logistică de 37.500 de metri pătraţi, operată de un furnizor terţ. Reţeaua înregistrează anual peste 14 milioane de vizite.

Planurile PPC pentru Flanco

Preluarea face parte din strategia PPC pentru perioada 2026-2030, prin care grupul urmăreşte să îşi extindă activitatea în Europa de Sud-Est şi să integreze comerţul cu produse electronice şi electrocasnice cu furnizarea de servicii şi soluţii energetice.

Mai exact, grupul intenţionează să utilizeze reţeaua Flanco pentru promovarea, distribuţia şi asistenţa tehnică aferentă unor produse precum panourile fotovoltaice pentru locuinţe, pompele de căldură, staţiile de încărcare pentru maşini electrice şi soluţiile de gestionare a consumului de energie.

De asemenea, PPC are în vedere dezvoltarea unor pachete care să combine achiziţia de electrocasnice cu serviciile de furnizare a energiei.

Un astfel de model este deja aplicat în Grecia, prin Kotsovolos, retailerul de electronice şi electrocasnice achiziţionat anterior de grupul elen şi prin intermediul căruia va fi realizată şi preluarea Flanco.

„Acordul pentru achiziţia Flanco marchează o schimbare importantă pentru Kotsovolos: se consolidează ca un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, exportând un model de retail de succes către o piaţă cu perspective uriaşe, capital uman excepţional şi consumatori pasionaţi de tehnologie, cum este România”, a declarat Christos Karagiannakis, CEO al Kotsovolos.

Acesta a precizat că achiziţia va accelera planurile de dezvoltare ale companiei în regiune, iar Flanco va aduce grupului o reţea extinsă de magazine şi experienţa echipei locale.

„Achiziţia Flanco, ca parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026-2030, accelerează semnificativ implementarea planului nostru de afaceri, care urmăreşte să creeze un ecosistem integrat de tehnologie, servicii şi soluţii energetice”, a transmis reprezentantul grupului.

Potrivit datelor prezentate de PPC, magazinele fizice generează aproximativ 70% din vânzările pieţei locale de electro-IT, iar reţeaua Flanco acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România.

De ce a decis Iulian Stanciu să vândă Flanco

Iulian Stanciu, acţionarul majoritar al retailerului în ultimii 15 ani, a explicat că următoarea etapă de dezvoltare a companiei necesită resurse financiare şi un model de business care să integreze retailul, energia şi serviciile pentru locuinţă.

„Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital şi un model integrat de retail, energie şi servicii pentru locuinţă, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia şi pe care îl aduce acum şi în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opţiune pentru companie, pentru angajaţii săi şi pentru clienţi”, a declarat Iulian Stanciu.

Când va fi finalizată tranzacţia

Achiziţia va fi finanţată integral din fondurile proprii ale Kotsovolos, fără contractarea unor credite.

Finalizarea tranzacţiei este estimată până la sfârşitul anului 2026 şi depinde de obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare, precum şi de îndeplinirea celorlalte condiţii convenite între părţi.

În cadrul operaţiunii, PwC M&A Consulting Services a fost desemnat consultant financiar al Kotsovolos, iar firma de avocatură Suciu Partners asigură consultanţa juridică pentru cumpărător. Vânzătorii au fost asistaţi juridic de Filip & Company.

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