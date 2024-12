Noi titluri de stat Fidelis și Tezaur, scoase pe piață. Ce dobânzi oferă statul

Ministerul Finanțelor lansează luni, 9 decembrie, o nouă serie de titluri de stat, atât Fidelis, cât și Tezaur, bani cu ajutorul cărora vor finanța deficitul bugetar.

Titlurile de stat Tezaur vor continua cu dobânzi de pânã la 7,60%

Românii pot investi, începând de luni, 9 decembrie, în titlurile de stat TEZAUR, cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,45%, 7,20% și, respectiv, 7,60%. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt în forma dematerializatã.

Titlurile de stat pot fi cumpãrate:

· Între 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 online, numai de cãtre persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitãților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectatã, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului cãtre un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

· Între 9 decembrie 2024 - 10 ianuarie 2025 de la sediul unitãților Trezoreriei Statului;

· Între 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 în mediul urban și 9 decembrie 2024- 8 ianuarie 2025 în mediul rural, prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Românã S.A.

Un ghid pentru cei care vor sã economiseascã prin intermediul Tezaur este disponibil AICI.

Dobânda este anualã, plãtibilã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificãri ale acestuia sunt publicate la secțiunea Datorie publicã, www.posta-romana.ro.

FIDELIS: Donatorii de sânge vor avea o dobândã de pânã la 7,9% pe an

Începând de luni, 9 decembrie, pânã miercuri, 18 decembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul bãncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercialã Românã, B.R.D. – Groupe Société Générale și Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Aceasta este a zecea ediție a campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor” realizatã împreunã cu „Morning Glory cu Rãzvan Exarhu, Rock FM”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bunã dobândã la titlurile de stat.

Premierele ediției FIDELIS de iarnã

Pentru prima datã, donatorii pot opta, în afarã de obișnuita emisiune cu scadențã de 1 an, pentru titlurile de stat cu maturitate de 3 ani, în lei, la o dobândã de 7,90% pe an, cea mai mare de pânã acum.

În plus, investitorii care doresc sã subscrie în euro beneficiazã în premierã de scadențe diferite fațã de edițiile anterioare: o emisiune cu scadența la 2 ani și 3,75% pe an și una pe 7 ani, cu dobândã de 5,75% pe an.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor continuã sã susținã donarea de sânge prin tranșele speciale dedicate donatorilor de sânge care se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadențã la 1 an și 3 ani, cu dobândã de 7,45% și, respectiv, 7,90%.

Un alt beneficiu oferit donatorilor este scãderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condițiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donãrii de sânge începând cu 1 iulie 2024.

De asemenea, pentru a încuraja donarea de sânge, Ministerul Finanțelor, cu sprijinul Centrul de Transfuzie Sanguinã București, a organizat pentru a treia oarã un centru mobil de donare chiar la sediul instituției, în perioada 2-3 decembrie. Sub sloganul „România are sânge de rocker”, în parteneriat cu Rock FM, peste 200 de persoane au rãspuns apelului, iar datoritã implicãrii lor, peste 600 de vieți vor fi salvate.

În afarã de tranșele speciale, ediția FIDELIS care debuteazã pe 9 decembrie va conține și urmãtoarele emisiuni: titluri de stat în lei, cu scadențe de 1 an și 5 ani și dobânzi anuale de 6,45% și, respectiv, 7,60%, și titluri de stat în euro, cu scadențe de 2 ani și 7 ani și dobânzi anuale de 3,75%, respectiv, 5,75%.

Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Poți retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de cãtre bãncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținãtorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadențã pot reinvesti disponibilitãțile neridicate la scadențã, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, existã posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadențã, primind dobândã aferentã perioadei de deținere.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publicã și pe paginile instituțiilor partenere (www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.alphabank.ro; www.bvb.ro - Programul FIDELIS).

Rezultatele primelor 5 ediții din 2024 reflectã interesul în creștere pentru Programul FIDELIS:

· Aproape 14 miliarde de lei subscrise, o creștere semnificativã comparativ cu cele 9,4 miliarde de lei din 2023;

· Peste 94.000 de subscrieri realizate în 2024, o creștere de aproximativ 50% fațã de cele 64.000 din 2023;

· Dublare a sumei subscrise de cãtre donatori fațã de 2023: 1,3 miliarde de lei în 2024, comparativ cu cele 645 milioane lei în 2023.