 Fermierii ar putea cumpăra terenuri agricole prin leasing funciar. Ce pregătește Ministerul Agriculturii | adevarul.ro
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Fermierii ar putea cumpăra terenuri agricole prin leasing funciar. Ce pregătește Ministerul Agriculturii

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Un proiect de lege privind introducerea leasingului funciar pentru cumpărarea terenurilor agricole urmează să fie prezentat în perioada următoare, a anunțat luni ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Mecanismul ar urma să faciliteze accesul fermierilor la terenuri, în condițiile în care mulți dintre aceștia nu dispun de suficient capital pentru achiziții, și să limiteze cumpărările în scop speculativ.

Terenuri agricole frumos parcelate
MADR pregăteşte un proiect legislativ privind leasingul funciar Foto: Adevărul

Ministrul a declarat că inițiativa urmărește să sprijine atât fermele mici, cât și exploatațiile agricole mari, printr-un cadru legal care să permită cumpărarea terenurilor prin contracte de leasing pe termen mediu sau lung. Proiectul ar putea include și posibilitatea transformării unor împrumuturi existente în contracte de leasing funciar, în cazul fermierilor care întâmpină dificultăți la plata ratelor.

„Am discutat foarte mult despre încă un proiect, despre leasingul funciar. Aici avem o lipsă de capital şi o lipsă de legislaţie, de legiferare a cumpărării terenurilor prin contracte de împrumut sau leasing pe termen mediu sau lung”, a afirmat Tánczos Barna, la prezentarea bilanțului mandatului său interimar.

Potrivit acestuia, modificarea legislativă ar trebui să faciliteze cumpărarea terenurilor de către fermierii care intenționează să le utilizeze în activitatea agricolă, nu în scopuri speculative.

„Pentru capitalizarea fermierilor care într-adevăr vor să cumpere teren nu pentru speculă, ci pentru a avea la dispoziţie pentru activitatea agricolă este absolut necesară o modificare legislativă şi prin acest leasing funciar putem să venim în sprijinul tuturor fermierilor, mari sau mici, şi putem să îi degrevăm de lipsa de capital pentru investiţii”, a explicat ministrul.

Cum ar putea funcționa leasingul funciar

Leasingul funciar ar presupune un mecanism prin care un fermier ar putea achiziționa și utiliza terenul agricol în baza unor plăți eșalonate pe o perioadă mai lungă, în loc să achite integral prețul la început.

Într-un asemenea sistem, contractul ar stabili condițiile de plată, durata finanțării și momentul în care terenul intră definitiv în proprietatea cumpărătorului. Structura exactă ar urma să fie definită prin legislația pregătită de autorități.

În cazul unui leasing financiar obișnuit, finanțatorul cumpără bunul și îl pune la dispoziția beneficiarului, care plătește rate pe durata contractului și poate dobândi proprietatea în condițiile stabilite contractual. Aplicarea unui mecanism similar terenurilor agricole ar necesita reguli specifice, inclusiv privind dreptul de utilizare a terenului, transferul proprietății și consecințele neplății ratelor.

Ministrul nu a prezentat însă detaliile tehnice ale viitorului mecanism, astfel că nu sunt cunoscute deocamdată durata contractelor, avansul necesar, condițiile de eligibilitate sau modul în care ar urma să fie stabilit prețul terenului.

Împrumuturile fermierilor ar putea fi transformate în contracte de leasing

Una dintre posibilitățile menționate de Tánczos Barna este utilizarea leasingului funciar pentru situațiile în care fermierii au deja împrumuturi și întâmpină dificultăți în achitarea ratelor.

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Acolo unde sunt probleme de plată a ratelor, în momentul de faţă putem să convertim acele împrumuturi în leasing funciar”, a declarat ministrul interimar.

O asemenea soluție ar putea oferi fermierilor o altă structură de finanțare, însă efectele concrete ar depinde de condițiile contractuale și de prevederile viitoarei legi. Nu au fost prezentate detalii despre tipurile de împrumuturi care ar putea fi convertite, instituțiile financiare implicate sau condițiile în care s-ar putea face conversia.

Tánczos Barna a precizat că proiectul ar urma să fie înaintat Parlamentului în vederea adoptării și implementării unor soluții de sprijin pentru fermieri.

De ce vrea Ministerul Agriculturii să limiteze achizițiile speculative

Potrivit ministrului, fermierii care vor să își extindă exploatațiile se confruntă cu o concurență puternică din partea investitorilor care dispun de resurse financiare mai mari.

Problema este amplificată, în opinia sa, de dificultățile pe care agricultorii le întâmpină atât în producție, cât și în valorificarea recoltelor. În lipsa capitalului necesar pentru achiziții, aceștia pot avea dificultăți în a concura cu investitorii care pot cumpăra suprafețe mari de teren.

„Astăzi concurenţa din partea celor care dispun de capitaluri sau capital semnificativ în comparaţie cu fermierii care întâmpină probleme atât pe producţie cât şi pe valorificare şi duc lipsă de capital este foarte mare”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministrul a susținut că statul trebuie să intervină pentru a facilita accesul fermierilor la terenuri și pentru a reduce achizițiile făcute în scop speculativ.

„Cu siguranţă în perioada imediată următoare o să vină şi un proiect de lege care va sprijini fermierii şi va trece prin Parlament în vederea implementării unor soluţii inovatoare prin care fermierii să fie susţinuţi, iar specula sau achiziţiile prin diverse fonduri de investiţie a terenurilor agricole în interes speculativ să fie reduse”, a declarat acesta.

Ce reguli se aplică în prezent la cumpărarea terenurilor agricole

În România, vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan este reglementată în principal prin Legea nr. 17/2014. Actul normativ stabilește procedura de vânzare și drepturile de preempțiune ale anumitor categorii de cumpărători, în condițiile prevăzute de lege.

Printre persoanele care pot beneficia de dreptul de preempțiune se numără coproprietarii, rudele și afinii, arendașii, proprietarii investițiilor agricole pentru anumite terenuri și statul român, prin Agenția Domeniilor Statului, în condițiile legii. Ordinea și condițiile exercitării acestor drepturi depind de categoria cumpărătorului și de situația concretă a terenului.

Procedura presupune, în general, afișarea ofertei de vânzare și respectarea termenelor și condițiilor legale înainte de încheierea tranzacției.

Introducerea leasingului funciar ar putea adăuga o nouă modalitate de finanțare a achizițiilor, fără să însemne automat eliminarea regulilor existente privind vânzarea terenurilor agricole.

Ghid de cumpărături

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