Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani pentru posibile noi descoperiri

Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore de gaze naturale din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani, pentru testarea unor noi perspective și descoperirea potențialelor zacaminte de gaze, se arată într-un document oficial.

Potrivit unui document oficial, faza curentă a perioadei de explorare se va încheia în noiembrie 2025 și titularii, în acest caz OMV Petrom și Romgaz, au solicitat extinderea acesteia pe o perioada suplimentară de 2 ani, pentru a putea finaliza în condiții de siguranță și eficiență operațiunile petroliere agreate a se desfășura în perioada de explorare.

"În plus față de avantajele operaționale și de siguranță, securitate și mediu, o prelungire cu 2 ani a fazei de explorare în desfășurare ar asigura timp suficient pentru a finaliza studiile aprofundate post foraj, iar rezultatele vor fi utilizate pentru a maturiza mai multe perspective de foraj. Acest lucru va determina o mai bună înțelegere a opțiunilor de alegere a locațiilor de foraj pentru viitoarele sonde, în cadrul perimetrului XIX Neptun, și mai multă certitudine asupra evaluării comercialității posibilelor noi descoperiri.

Având în vedere circumstanțele prezentate, s-a apreciat că este esențial ca titularii acordului de concesiune să dispună de timpul adecvat și să se extindă faza curentă a perioadei de explorare, fără modificarea duratei totale a acordului de concesiune. Acest lucru implică modificarea acordului de concesiune printr-un act adițional, având ca obiect extinderea fazei curente a perioadei de explorare cu o perioadă suplimentară de doi ani, cu ajustarea corespunzătoare a programului minim de explorare″, se arată în documentul oficial, citat de Profit.ro.

Producția de gaze ar putea începe în 2027

Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino și Pelican Sud, aflat în desfășurare, este planificat a se încheia la finalul anului 2026, ceea ce va permite demararea producției de gaze naturale pe perimetrul Neptun Deep în 2027.

″Din motive de siguranță și eficiență este de preferat ca, pentru realizarea forajului de explorare, să fie utilizată aceeași instalație de foraj deja contractată de titular pentru realizarea forajului sondelor de dezvoltare-exploatare și forarea sondei de explorare după finalizarea sondelor de exploatare, comparativ cu derularea unor operațiuni simultane de foraj sonde de explorare și de exploatare. Astfel, va exista o singură operațiune de foraj în desfășurare în zona de apa adâncă, adică o singura sondă care poate necesita o intervenție de urgență - cum ar fi forarea sondelor de evacuare - realizându-se astfel și o optimizare a resurselor necesare pentru intervenții de urgență (nave de intervenție, elicoptere etc).

De asemenea, având în vedere complexitatea și multitudinea resurselor umane angrenate în timpul operațiunilor de foraj în zona de apa adâncă ar trebui evitată, pe cât posibil, expunerea personalului de specialitate la operațiuni simultane de foraj, din motive de sănătate, de siguranță, securitate și mediu (HSSE)″, se mai spune în document.

OMV Petrom și Romgaz pregătesc forarea unei noi sonde

OMV Petrom și Romgaz așteaptă în prezent să primească acord de mediu pentru forarea unei noi sonde de explorare în Neptun Deep, la o adâncime totală de peste 3.000 de metri. Cele două companii au pregătit documentațiile legale pentru 2 sonde noi de explorare, însă vor fora în cele din urmă una singură.

Până în momentul de față au fost identificate două potențiale prospecte, numite Nard (Nard-1) și Anaconda (Anaconda-1). Sonda de explorare va fi forată, va fi testat potențialul formațiunilor geologice vizate, pentru a se confirma prezența (sau absența) gazelor naturale, după care va fi abandonată. În acest stadiu, nu vor fi efectuate prognoze de capacitate de producție. Până în prezent, pe perimetrul offshore Neptun Deep au mai fost forate și ulterior abandonate 8 sonde de explorare.

Costurile de foraj sunt estimate la circa 61 milioane dolari pentru Nard-1 (unde ar urma să se sape până la adâncimea totală de 3.250 metri, timp de cel mult 2 luni), respectiv la aproximativ 62 milioane dolari pentru Anaconda-1 (adâncime totală de 3.780 metri și durată de explorare de până la 3 luni). În zona locației sondei Nard-1, adâncimea apei este de circa 973 metri, iar în cea a Anaconda-1 – de peste 1.500 de metri.