Neptun Deep a atras noi cumpărători înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027

Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători, susţine operatorul OMV Petrom SA.

Compania, care şi-a propus să livreze primele cantităţi de gaze de la proiectul Neptun Deep în 2027, a încheiat recent „mai multe" acorduri şi, de asemenea, a semnat un contract cu grupul german de utilităţi Uniper SE, a declarat directorul general de la OMV Petrom, Christina Verchere, într-un interviu pentru Bloomberg.

„Există unele pieţe din Europa foarte coapte pentru asta", a declarat miercuri Christina Verchere cu ocazia conferinţei Gastech de la Milano. „Cumpărătorii sunt interesaţi să îşi diversifice portofoliile. Nimeni nu îşi mai pune toate ouăle într-un singur coş", a adăugat Verchere.

Proiectul Neptun Deep va ajuta la aprovizionare cu gaze a României şi a altor ţări, într-un moment în care UE se îndreaptă treptat spre eliminarea importurilor de energie din Rusia. Producţia proprie de gaze a Europei este în scădere rapidă din cauza îmbătrânirii zăcămintelor, iar cererea rămâne stabilă, în pofida avansului regenerabilelor.

Verchere a spus că gazele de la Neptun Deep vor avea un preţ competitiv, chiar dacă Europa a promis să îşi majoreze importurile de gaze lichefiate din SUA, în conformitate cu un recent acord comercial convenit cu administraţia Trump.

„Nu avem nevoie să ne îngheţăm produsul şi să îl punem pe o navă. Îl punem direct pe piaţa europeană şi amprenta noastră operaţională de CO2 este redusă comparativ cu cea a gazelor lichefiate", a precizat directorul OMV Petrom SA.

Verchere nu a dorit să dezvăluie care sunt companiile cu care poartă negocieri OMV Petrom SA, dar a spus că va exista o anumită flexibilitate cu privire la ce cantităţi de gaze vor fi vândute în cadrul acordurilor pe termen lung şi ce cantităţi vor fi păstrate pentru a fi vândute pe piaţa spot.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 40 milioane bep în 2024. Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.

De ce este atât de important Neptun Depp

În primul rând trebuie spus că Neptun Deep este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor din zona românească a Mării Negre și cea mai mare rezervă de gaze exploatată vreodată de țara noastră.

Impactul economic în PIB va fi de 42 de miliarde de euro până în 2044, potrivit unei analize realizate de o companie independentă, Proiectul Neptun urmând să aibă o contribuție de 42 miliarde de euro la PIB-ul României și să creeze sau să mențină 9.100 de locuri de muncă pe întreg teritoriul României. În aceeași perioadă 22 de miliarde de euro vor fi virați la bugetul de stat, inclusiv dividende, conform analizei realizate de Consilium Policy Advisors Group.

Producția estimată de gaze este ~30 ori mai mare decât cererea anuală actuală a ~4.300.000 de gospodării, se arată în analiză.

Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră are o suprafață de 7.500 km2 și se află la o distanță de circa 160 km față de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse între 100 și 1.000 de metri.

Romgaz S.A., prin filiala sa ROMGAZ BLACK SEA LIMITED (fosta ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), aceasta fiind co-titularul perimetrului Neptun Deep, deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, Zona de Apă Adâncă din Marea Neagră (Neptun Deep).

OMV Petrom S.A. deține restul de 50% din aceste drepturi și obligații și începând cu data de 1 august 2022 are calitatea de operator al perimetrului.

Bazele, puse în 2008. Prima descoperire de gaze în 2012

Începând cu anul 2008, activitățile de explorare în perimetrul Neptun Deep au inclus două campanii de achiziție seismică 3D și două programe de foraj de explorare, cu opt sonde de explorare și evaluare forate.

Prima descoperire de gaze a avut loc în anul 2012, când sonda Domino-1, prima sondă de explorare în ape de mare adâncime din România, a confirmat prezența gazelor naturale.

În iunie 2023, titularii Neptun Deep au anunțat decizia finală de investiție și au aprobat planul de dezvoltare a două zăcăminte comerciale de gaze Domino și Pelican Sud. Planul de dezvoltare a fost ulterior confirmat de către autoritatea competentă de reglementare.

Uterior acestui moment, proiectul Neptun Deep a continuat să înregistreze progrese semnificative pentru implementare. În scopul operațiunilor comune, au fost încheiate contracte de execuție cu mari companii internaționale, precum Saipem, Transocean Barents sau Halliburton, care au experiență îndelungată și complexă în proiecte offshore de ape de mare adâncime.

Faza de dezvoltare a zăcămintelor de gaze naturale Domino și Pelican Sud se află în derulare și presupune o infrastructură care include 10 sonde, 3 sisteme de producție subacvatice și conductele colectoare asociate, o platformă offshore, conducta principală de gaze către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Platforma de producție își generează propria energie electrică, funcționând la cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului.

Investițiile necesare fazei de dezvoltare însumează, cumulat pentru ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și OMV Petrom S.A, până la 4 miliarde de euro.

Beneficii semnificative pentru România

Neptun Deep este un proiect strategic pentru țară, care va crea oportunități importante de dezvoltare pentru România. Proiectul va contribui la securitatea și independența energetice ale României, va sprijini procesul de tranziție energetică și va contribui la dezvoltarea economică a țării.

Cu un volum total de gaze naturale estimat la 100 miliarde metri cubi, Neptun Deep va poziționa România drept cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

În iunie 2023, OMV Petrom și Romgaz au anunțat decizia finală de investiție și au aprobat planul de dezvoltare a zăcămintelor comerciale Domino și Pelican Sud. Acest plan a fost ulterior confirmat de către autoritatea de reglementare.

În octombrie 2024, OMV Petrom a anunțat începerea lucrărilor de construcție pentru structura-suport din oțel a platformei de producție („jacket”), care se realizează la șantierul Saipem din Arbatax, Sardinia.

În noiembrie 2024, Transocean Barents, unitatea mobilă de foraj offshore, a ajuns în Constanța, România. Platforma a fost contractată pentru forarea sondelor de producție din proiectul Neptun Deep. Pentru asigurarea unei călătorii în siguranță, platforma a trecut prin luni de pregătire înaintea plecării din Cartagena, Spania.

Conceptul de dezvoltare pentru Neptun Deep

Infrastructura necesară pentru dezvoltarea zăcămintelor comerciale Domino și Pelican Sud include 10 sonde, 3 sisteme de producție submarine și conductele colectoare asociate, o platformă offshore, conducta principală de gaze către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Platforma își generează propria energie electrică, funcționând la cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului.

Întreaga infrastructură va fi operată de la distanță, prin intermediul unei replici digitale (digital twin). Aceasta permite optimizarea proceselor și va contribui la îmbunătățirea performanței de mediu, prin eficientizarea consumului energetic și reducerea emisiilor.