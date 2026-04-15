search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Controale la domiciliu pentru 7 milioane de români: Poliția va verifica asigurările obligatorii de locuință

0
0
Publicat:

Un proiect de lege aflat în lucru ar urma să schimbe radical modul în care statul verifică dacă românii și-au făcut asigurarea obligatorie a locuinței. După ani întregi în care obligația a rămas, în practică, aproape ignorată, autoritățile vor ca polițiștii și pompierii să meargă direct pe teren pentru a vedea care este situația și pentru a aplica sancțiuni celor care nu s-au conformat.

Alunecările de teren sunt acoperite de polița PAD FOTO Prefectura Olt

Şapte milioane de români s-ar putea trezi cu oamenii legii la uşă, potrivit Observator.

Cine riscă amenzi și la cât s-ar putea ridica sancțiunile

Dacă legea va fi adoptată în actuala formă, verificările nu vor mai fi responsabilitatea primăriilor, ci a structurilor MAI. Iar sancțiunile se vor aplica pe loc: între 100 și 500 de lei pentru cei care nu pot demonstra că au o poliță valabilă.

Deși costul asigurării este modest, între 50 și 130 de lei pe an, în funcție de tipul locuinței  doar aproximativ 2,4 milioane de case sunt acoperite pentru riscuri. România are în total aproape 10 milioane de locuințe.

Sindicatele din Poliție: „Nu acesta este rolul nostru”

Ideea nu este privită cu entuziasm de polițiști. Reprezentanții sindicatelor din Poliție spun că agenții sunt deja suprasolicitați și că noile atribuțiile prevăzute de proiect nu au legătură cu activitatea lor.

„Este o direcție greșită. Polițiștii trebuie să fie în stradă pentru siguranța cetățenilor, nu transformați în inspectori ai locuințelor”, afirmă Dan Saltelechi, vicepreședinte al unui sindicat din domeniu, care amintește că, în ultimii ani, Poliția a preluat sarcini care nu țin de munca operativă, precum verificări pentru animale sau situații școlare.

O lege veche, ignorată ani la rând

Deși asigurarea obligatorie a locuinței este prevăzută în legislație de 15 ani, aplicarea ei a fost aproape inexistentă. Brokerii de asigurări consideră că lipsa controalelor a făcut ca oamenii să amâne la nesfârșit plata poliței.

„Atâta timp cât nu există consecințe, majoritatea proprietarilor nu se grăbesc. Doar câteva primării au încercat timid să aplice legea”, explică Marius Constantinescu, specialist în domeniu.

Sunt și cazuri în care administrațiile locale au început totuși să trimită somații pe baza verificărilor din sistemele informatice, dat puține. În Chiajna, de exemplu, anul trecut au fost expediate 16 notificări.

Corbeanca, prima localitate care a dat amenzi pe bandă rulantă

Comuna Corbeanca, de lângă București, a fost prima localitate care a aplicat sancțiuni la scară largă. Aproape 1.800 de amenzi au fost emise în decurs de un an, iar autoritățile locale cred că măsura a avut efect: numărul locuințelor asigurate a crescut cu 30%.

Acțiunea nu a fost însă lipsită de probleme. Unii locuitori s-au plâns că au primit amenzi, deși aveau polițe valabile sau că notificările au fost trimise pe numele unor persoane decedate.

Ce acoperă polița PAD (asigurarea obligatorie a locuinţei)

Amintim că asigurarea obligatorie protejează locuința în caz de: cutremur, alunecări de teren și inundații naturale.

Despăgubirea maximă este de 100.000 de lei. Proprietarii pot verifica rapid dacă polița lor este activă pe Ghișeul.ro sau pe site-ul PAID, folosind CNP-ul sau adresa imobilului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

