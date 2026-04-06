Expert guvernamental: Revenirea prețurilor la carburanți sub nivelul crizei din Orient este „o iluzie”: „Să compensăm în totalitate aceste evoluții este imposibil”

Statul român nu are capacitatea de a inversa trendul scumpirilor la pompă, ci doar de a le tempera, avertizează consilierul premierului, Ionuț Dumitru. Acesta a explicat la un post de televiziune că intervenția totală asupra prețurilor este nerealistă. Astfel, românii care sperau ca prețurile carburanților să revină la nivelurile de dinaintea crizei din Orientul Mijlociu primesc o veste proastă: acest lucru nu mai este posibil.

„Dacă cineva își închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca prețurile la pompă să fie cumva mai mici decât ar justifica evoluțiile din piețele internaționale, dar să compensăm în totalitate aceste evoluții este imposibil”, a declarat oficialul la Digi24.

Efectele măsurilor actuale și impactul accizei

Deși au fost implementate plafonări ale adaosurilor comerciale, rezultatele sunt limitate de contextul extern. Dumitru a subliniat că: „După plafonarea adaosurilor a existat cel puțin un efect de stopare a creșterilor de prețuri și chiar o scădere în anumite lanțuri de benzinării”.

O nouă speranță pentru șoferi vine din zona fiscală, însă eficiența ei depinde direct de cotația barilului de petrol:

„Intră în vigoare măsura cu rambursarea unei părți din accize, de 0,30 lei pe litru, și ar trebui să vedem un nou efect în piață după această măsură. Dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor luate de Guvern probabil vor fi diminuate, dar măcar compensăm o parte din efectele negative”.

„Ar trebui să avem o reducere de preț de 30 și ceva de bani, spre 0,40 lei cu TVA, dar cu condiția ca prețul petrolului să nu mai crească. Dacă vom avea o nouă creștere a prețului petrolului, efectul reducerii de acciză va fi consumat de acea noua creștere”, avertizează consilierul premierului.

Constrângerile bugetare și costul intervențiilor

Cu un deficit de peste 6% din PIB, Guvernul nu mai dispune de fonduri pentru subvenții masive, riscând sancțiuni din partea piețelor financiare:

„Noi avem deficite mari și un spațiu fiscal extrem de limitat. Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă cu resurse publice, pentru că asta ar pune o presiune și mai mare pe deficitul bugetar. Avem încă un deficit bugetar de peste 6% din PIB, un nivel foarte înalt. Să adăugăm o presiune și mai mare pe deficit nu cred că este de dorit și nici nu putem face acest lucru, pentru că piețele financiare ne-ar penaliza”.

În cifre, efortul statului pentru susținerea sectoarelor-cheie și a populației este deja considerabil:

„Pentru transportatori discutăm de un efort bugetar de aproximativ 600 de milioane de lei, iar pentru agricultură de circa 1,5 miliarde de lei. Măsura cu reducerea de 0,30 lei a accizei costă bugetul mai bine de 200 de milioane de lei pe lună”.