search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Eurovision, un concurs care se prezintă drept apolitic, a devenit la ultimele ediții un adevărat câmp de luptă geopolitică. Competiția se confruntă cu întrebări fundamentale despre neutralitate, transparență și viitorul său. O investigație realizată de o celebră publicație americană  și publicată înainte de finala 2026 arată că eforturile Israelului de a influența votul la concurs ar fi început cu mulți ani în urmă.

Noam Bettan s-a clasată pe locul 2 la Eurovision 2026. FOTO Captură YouTube Eurovision Song Contes
Noam Bettan s-a clasată pe locul 2 la Eurovision 2026. FOTO Captură YouTube Eurovision Song Contes

O amplă investigație realizată de The New York Times sub titlul „Cum a transformat Israelul scena Eurovisionului într-un instrument de Soft Power”, bazată pe documente interne, date de vot și peste 50 de interviuri, dezvăluie modul în care guvernul israelian a transformat Eurovision într-un instrument strategic de imagine externă, într-un moment în care țara se confrunta cu presiuni diplomatice majore și acuzații internaționale privind războiul din Gaza.

În toamna și iarna anului trecut, diplomați israelieni au contactat în mod insistent televiziuni și oficiali din toată Europa pentru a preveni excluderea Israelului din Eurovision, în contextul apelurilor la boicot și al protestelor legate de conflictul din Gaza, potrivit analizei publicate pe 11 mai.

Pentru guvernul Netanyahu, Eurovision a devenit mai mult decât un concurs muzical: o oportunitate de a îmbunătăți imaginea țării în fața unei opinii publice europene tot mai critice.

Campanii masive de promovare: peste 1 milion de dolari investiți

Investigația NY Times arată că Israelul a desfășurat, în ultimii ani, o campanie coordonată de promovare a concurenților săi  care ar fi presupus peste 800.000 de dolari cheltuiți doar la Malmö (2024); fonduri provenite în principal de la Ministerul de Externe; contribuții suplimentare din biroul de „hasbara” al premierului, destinate „promovării votului”; campanii de publicitate în mai multe limbi, pe YouTube și Google Ads.

Postul public israelian Kan susține că nu a fost informat despre aceste campanii și spune că, din perspectiva sa, regulile nu au fost încălcate.

Rezultate surprinzătoare în țări cu opinie publică anti-Israel

În 2024 și 2025, Israelul a câștigat masiv la televot în țări unde sondajele arată o opinie publică ostilă politicilor sale. Analiza NYT arată că, în unele state, participarea la vot este atât de redusă încât câteva sute de persoane, votând repetat, pot schimba câștigătorul televotului național.

De exemplu, în Spania, Israelul a obținut 33,34% din voturile populare în 2025 — peste 47.000 de voturi, de cinci ori mai mult decât următoarea clasată.

Nu există dovezi că Israelul ar fi folosit boți sau metode ilegale, însă amploarea campaniilor guvernamentale ridică întrebări privind integritatea votului.

„Vote 20 Times!” – campania din 2025

Anul trecut, campania a fost și mai agresivă. Jurnaliștii finlandezi au descoperit reclame oficiale care îndemnau publicul să voteze pentru reprezentantul Israelului, Yuval Raphael, de până la 20 de ori, limita maximă permisă.

România, pe locul 3 la Eurovision 2026 după o finală de infarct. Bulgaria a câștigat competiția cu piesa Bangaranga

Inclusiv premierul Netanyahu a distribuit mesaje cu „Vote 20 Times!”, iar diplomați israelieni au mobilizat diaspora.

După concurs, Slovenia a cerut date complete privind votul și a amenințat cu retragerea. Alte televiziuni au cerut o investigație externă. Directorul Eurovision, Martin Green, a promis o analiză, dar comitetul de conducere a primit doar „date sumare”.

În paralel, cinci țări -Islanda, Irlanda, Olanda, Spania și Slovenia - au început să discute deschis despre boicot.

În decembrie, la Geneva, EBU a propus o soluție controversată: un vot tehnic pentru reducerea numărului maxim de voturi la 10 și pentru „descurajarea campaniilor disproporționate”.

Dacă televiziunile acceptau schimbările, Israelul rămânea automat în concurs, fără un vot explicit asupra participării sale.

Președinta EBU, Delphine Ernotte Cunci, a recunoscut că procedura „ar putea părea bizară”, dar a explicat că „a nu vota este cea mai democratică soluție posibilă”.

Votul a trecut, iar Israelul a rămas în competiție, iar cele cinci televiziuni contestatare au anunțat imediat boicotul.

Ediția 2026: noi controverse, noi avertismente

La concursul din Viena, regulile sunt deja testate. Mai multe țări își mobilizează diaspora, iar echipa reprezentantului Israelului, Noam Bettan, a distribuit mesaje care îndemnau publicul să voteze de 10 ori.

Organizatorii au avertizat postul israelian și au cerut eliminarea materialelor:

„Un apel direct de a vota de 10 ori pentru un artist nu este în acord cu regulile noastre și nici cu spiritul competiției”,  aspus Martin Green, care a insistat că astfel de campanii nu pot influența rezultatul final.

Israelul a obținut locul 2 la Eurovision 2026 cu piesa „Michelle”

Amintim că trofeul Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, cu piesa „Bangaranga”, interpretată de artista Dara.

Pe locul al doilea s‑a clasat reprezentantul Israelului, care a beneficiat din nou de un televot masiv, în ciuda protestelor și controverselor internaționale.

Reprezentanta României, s-a clasat pe locul 3 la Eurovision 2026.  Alexandra Căpitănescu a urcat pe podium cu 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră într-o finală a celebrei competiții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați
stirileprotv.ro
image
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Echipele de start
fanatik.ro
image
Cum comentează Alexandra Căpitănescu punctajul primit în finala de la Viena: „Nu mi-am dorit să câștig Eurovision”
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Mike Tyson s-a dus acasă să-și vadă soția și a avut o surpriză uriașă: ”Credeam că era vreun prieten al ei, nu era”
digisport.ro
image
Noua schemă de fraudă care îți poate goli conturile în câteva secunde. Cum funcționează „amenda prin SMS”
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
observatornews.ro
image
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
cancan.ro
image
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cum se recuperează datoriile la întreținere și cât durează până când asociația își primește banii
playtech.ro
image
Cristi Chivu, numit cetățean de onoare într-un județ reprezentativ pentru România. Decizia a fost aprobată
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
I-au pus banii pe masă lui Varga: 25 de milioane de euro pentru a cumpăra CFR Cluj! Decizia a fost luată
digisport.ro
image
Ulei de măsline sau de avocado. Care variantă este mai sănătoasă și mai bună pentru dietă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Amenzi de 1.000 de lei pentru cei care hrănesc păsările. Poliția Locală ia măsuri pe domeniul public
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
Ce trebuie să faci pentru ca hortensiile să-și schimbe culoarea: „Este o practică despre care grădinarii vorbesc de ani de zile”
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
femeie cu ghete piele intoarsă 24750 jpg
5 reguli de stil pentru o garderobă rafinată de vacanță
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas