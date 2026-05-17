NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot

Eurovision, un concurs care se prezintă drept apolitic, a devenit la ultimele ediții un adevărat câmp de luptă geopolitică. Competiția se confruntă cu întrebări fundamentale despre neutralitate, transparență și viitorul său. O investigație realizată de o celebră publicație americană și publicată înainte de finala 2026 arată că eforturile Israelului de a influența votul la concurs ar fi început cu mulți ani în urmă.

O amplă investigație realizată de The New York Times sub titlul „Cum a transformat Israelul scena Eurovisionului într-un instrument de Soft Power”, bazată pe documente interne, date de vot și peste 50 de interviuri, dezvăluie modul în care guvernul israelian a transformat Eurovision într-un instrument strategic de imagine externă, într-un moment în care țara se confrunta cu presiuni diplomatice majore și acuzații internaționale privind războiul din Gaza.

În toamna și iarna anului trecut, diplomați israelieni au contactat în mod insistent televiziuni și oficiali din toată Europa pentru a preveni excluderea Israelului din Eurovision, în contextul apelurilor la boicot și al protestelor legate de conflictul din Gaza, potrivit analizei publicate pe 11 mai.

Pentru guvernul Netanyahu, Eurovision a devenit mai mult decât un concurs muzical: o oportunitate de a îmbunătăți imaginea țării în fața unei opinii publice europene tot mai critice.

Campanii masive de promovare: peste 1 milion de dolari investiți

Investigația NY Times arată că Israelul a desfășurat, în ultimii ani, o campanie coordonată de promovare a concurenților săi care ar fi presupus peste 800.000 de dolari cheltuiți doar la Malmö (2024); fonduri provenite în principal de la Ministerul de Externe; contribuții suplimentare din biroul de „hasbara” al premierului, destinate „promovării votului”; campanii de publicitate în mai multe limbi, pe YouTube și Google Ads.

Postul public israelian Kan susține că nu a fost informat despre aceste campanii și spune că, din perspectiva sa, regulile nu au fost încălcate.

Rezultate surprinzătoare în țări cu opinie publică anti-Israel

În 2024 și 2025, Israelul a câștigat masiv la televot în țări unde sondajele arată o opinie publică ostilă politicilor sale. Analiza NYT arată că, în unele state, participarea la vot este atât de redusă încât câteva sute de persoane, votând repetat, pot schimba câștigătorul televotului național.

De exemplu, în Spania, Israelul a obținut 33,34% din voturile populare în 2025 — peste 47.000 de voturi, de cinci ori mai mult decât următoarea clasată.

Nu există dovezi că Israelul ar fi folosit boți sau metode ilegale, însă amploarea campaniilor guvernamentale ridică întrebări privind integritatea votului.

„Vote 20 Times!” – campania din 2025

Anul trecut, campania a fost și mai agresivă. Jurnaliștii finlandezi au descoperit reclame oficiale care îndemnau publicul să voteze pentru reprezentantul Israelului, Yuval Raphael, de până la 20 de ori, limita maximă permisă.

Inclusiv premierul Netanyahu a distribuit mesaje cu „Vote 20 Times!”, iar diplomați israelieni au mobilizat diaspora.

După concurs, Slovenia a cerut date complete privind votul și a amenințat cu retragerea. Alte televiziuni au cerut o investigație externă. Directorul Eurovision, Martin Green, a promis o analiză, dar comitetul de conducere a primit doar „date sumare”.

În paralel, cinci țări -Islanda, Irlanda, Olanda, Spania și Slovenia - au început să discute deschis despre boicot.

În decembrie, la Geneva, EBU a propus o soluție controversată: un vot tehnic pentru reducerea numărului maxim de voturi la 10 și pentru „descurajarea campaniilor disproporționate”.

Dacă televiziunile acceptau schimbările, Israelul rămânea automat în concurs, fără un vot explicit asupra participării sale.

Președinta EBU, Delphine Ernotte Cunci, a recunoscut că procedura „ar putea părea bizară”, dar a explicat că „a nu vota este cea mai democratică soluție posibilă”.

Votul a trecut, iar Israelul a rămas în competiție, iar cele cinci televiziuni contestatare au anunțat imediat boicotul.

Ediția 2026: noi controverse, noi avertismente

La concursul din Viena, regulile sunt deja testate. Mai multe țări își mobilizează diaspora, iar echipa reprezentantului Israelului, Noam Bettan, a distribuit mesaje care îndemnau publicul să voteze de 10 ori.

Organizatorii au avertizat postul israelian și au cerut eliminarea materialelor:

„Un apel direct de a vota de 10 ori pentru un artist nu este în acord cu regulile noastre și nici cu spiritul competiției”, aspus Martin Green, care a insistat că astfel de campanii nu pot influența rezultatul final.

Israelul a obținut locul 2 la Eurovision 2026 cu piesa „Michelle”

Amintim că trofeul Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, cu piesa „Bangaranga”, interpretată de artista Dara.

Pe locul al doilea s‑a clasat reprezentantul Israelului, care a beneficiat din nou de un televot masiv, în ciuda protestelor și controverselor internaționale.

Reprezentanta României, s-a clasat pe locul 3 la Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a urcat pe podium cu 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră într-o finală a celebrei competiții.