Accident grav în Pasul Palma: un bărbat este în stop cardio-respirator după impactul dintre o mașină și o motocicletă

Un accident rutier grav a avut loc duminică după‑amiază în zona Pasului Palma, județul Suceava, unde un autoturism și o motocicletă s‑au ciocnit frontal. In bărbat aflat pe motocicletă a intrat în cardio‑respirator.

Rănită este și o femeie, pasageră pe aceeași motocicletă, potrivit News.ro.

„Pe motocicletă se aflau două persoane, un bărbat şi o femeie. Bărbatul se află în stop cardio-respirator, este resuscitat de către echipajele medicale şi paramedicale, iar femeia este conștientă şi cooperantă, primește îngrijiri medicale şi va fi transportată la spital”, a precizat Isu Suceava.

La fața locului au intervenit rapid pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanţă SMURD B2, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă, în zonă fiind trimis şi un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele medicale continuă manevrele de resuscitare la fața locului, în timp ce polițiștii fac cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

O tragedie similară a avut loc, tot duminică. în Bistrița: un adolescent de 19 ani, fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului, a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă.

Tot luna aceasta, un tânăr de 19 ani a murit în urma unui grav accident rutier produs în Cluj-Napoca.