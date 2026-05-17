Revenire perfectă pentru Dennis Man: gol, assist și notă mare în ultimul meci al sezonului pentru PSV

Dennis Man a avut o prestație remarcată în succesul clar obținut de PSV Eindhoven contra celor de la FC Twente, scor 5-1, în ultima rundă a campionatului olandez.

După o perioadă în care a prins rar echipa de start, fotbalistul român a revenit ca titular și a profitat de ocazie, contribuind decisiv la două goluri ale noii campioane din Olanda.

Mai întâi, Man a punctat pentru 3-1 după o combinație cu Ivan Perisic, iar câteva minute mai târziu a oferit pasa de gol pentru Guus Til. Internaționalul român a fost înlocuit spre finalul partidei, în minutul 77, când locul său a fost luat de Myron Boadu.

Pentru jocul său, Dennis Man a primit nota 7,5 din partea SofaScore, fiind printre cei mai apreciați jucători de pe teren.

Nu are asigurată titularizarea

Până să fie reprimit printre titularii lui Peter Bosz, Dennis Man a traversat o perioadă complicată la PSV. Românul a rămas pe banca de rezerve fără să fie folosit în partidele cu Sparta Rotterdam și Zwolle, apoi a bifat doar câteva minute în derby-ul cu Ajax. La meciul următor, contra celor de la Go Ahead Eagles, a rămas din nou spectator de pe bancă pe toată durata jocului.

Situația atacantului român a atras atenția presei din Olanda, mai ales că PSV a investit aproximativ nouă milioane de euro pentru transferul său, iar primul său sezon la echipă fusese considerat unul foarte bun.