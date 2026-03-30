Guvernul analizează în ședința de azi noi măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți. Diminuarea TVA sau a accizelor, pe lista posibilelor soluții

Guvernul analizează un nou pachet de măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți, la doar câteva zile după adoptarea unor intervenții în piață. Subiectul va fi discutat luni, 30 martie, într-o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan, la care vor participa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, precum și vicepremierii.

Printre soluțiile aflate în analiză se numără reducerea cotei de TVA sau diminuarea accizelor, în încercarea de a scădea prețul final la pompă. Ședința începe la ora 09.00.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că o scădere reală a prețurilor poate veni doar din ajustări fiscale directe, respectiv reducerea TVA – în prezent de 21% – sau a accizei. Acesta a explicat că statul a înregistrat venituri suplimentare din creșterea prețurilor la carburanți, în special din TVA, iar o parte din aceste încasări ar putea fi returnate populației prin măsuri fiscale clare și transparente.

„O scădere reală a prețului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piață, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepționale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a prețului combustibililor (...) Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opțiune, şi doi - reducerea proporțională a accizei, cu un mecanism extrem de clar”, a declarat Bogdan Ivan, duminică, într-o conferință de presă la Brăila.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a atras atenția că reducerea TVA ar putea fi dificil de implementat în actualul context european, sugerând că varianta mai probabilă rămâne ajustarea accizelor. Șeful Executivului a anunțat că un nou set de măsuri ar putea fi adoptat până la finalul zilei de luni.

În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește o ordonanță de urgență pentru introducerea unui mecanism de accize dinamice la carburanți. Acesta ar urma să atenueze fluctuațiile de preț în contextul noii crize energetice, a precizat Alexandru Nazare, după reuniunea Eurogroup de vineri.