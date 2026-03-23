Video Revoltă la pompă: un șofer din Bacău a încercat să plătească plinul cu 3 găleți cu monede de 1 ban

Nemulțumirea șoferilor față de creșterea rapidă a prețurilor la carburanți capătă forme din ce în ce mai vizibile, iar un incident recent din Bacău a atras atenția pe rețelele sociale.

Un bărbat a decis să plătească combustibilul cu trei găleți pline cu monede de 1 ban, gest prin care și-a exprimat frustrarea față de scumpirile la benzină și motorină. Acesta a relatat pe Facebook: „A durat aproape o lună, am cerțit mărunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii de pe stradă (că le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil, ieșirea din Bacău.”

La casieria stației Lukoil, angajații au refuzat plata în aceste condiții. Dialogul a fost tensionat:

„Am făcut și noi plinul și vreau să plătesc.” – a spus șoferul

„Îmi achiți altfel, n-am cum să iau așa”, a răspuns casierița

„Stați puțin, ăștia nu sunt bani? Nu e frumos ce faceți”, a reacționat bărbatul.

Recent, în județul Bihor, mai mulți șoferi au ales o altă metodă de protest: au alimentat simbolic cu 2 lei, apoi au parcurs orașul în marș, claxonând pentru a atrage atenția asupra creșterii carburanților și presiunii asupra cheltuielilor zilnice.

Creșterile recente au depășit praguri considerate sensibile. În multe stații, motorina standard a trecut de 10 lei/litru, după ce anterior ajunsese la 9,99 lei. Benzina a urcat cu peste 1,20 lei/litru față de finalul lunii februarie, ajungând la aproximativ 9,23 lei/litru.

Un plin de motorină costă acum aproape 500 de lei, cu circa 85 de lei mai mult față de acum trei săptămâni, iar benzina s-a scumpit cu aproximativ 61 de lei pe plin, afectând direct bugetele familiilor.

Creșterile sunt legate de evoluțiile internaționale. Tensiunile din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul petrolului, au dus la majorarea cotațiilor internaționale. Prețul barilului de petrol a ajuns la 113 dolari, ceea ce se reflectă rapid în costurile de la pompă.