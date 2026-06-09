search
Marți, 9 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză România trece prin cea mai dificilă perioadă de după crizele succesive din pandemie și energie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După ani în care consumul populației a fost principalul motor al economiei, apar primele semnale clare de răcire. Datele analizate de economiștii Erste arată că vânzările din comerțul cu amănuntul au intrat într-o fază de contracție accentuată, iar scăderea din primăvară este cea mai puternică înregistrată după șocul provocat de pandemia de COVID-19.

Cineva verifică dacă are suficienți bani în portofel pentru cumpărături în supermarket
Erste: România a înregistrat cea mai mare scădere a consumului din ultimii șase ani. Foto arhivă

Datele privind comerțul cu amănuntul confirmă ceea ce economiștii avertizează de luni bune: principalul motor al economiei românești începe să piardă din turație. După ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar inflația a revenit peste pragul de 10%, analiza Erste arată că vânzările retail au înregistrat cea mai abruptă scădere de după pandemia din 2020. Evoluția consumului devine astfel un indicator-cheie pentru ceea ce urmează în economie, într-un context marcat de austeritate fiscală, costuri ridicate și incertitudine politică.

Erste: Cea mai mare scădere a consumului din ultimii șase ani

Datele analizate de economiștii Erste arată că motorul principal al economiei românești începe să dea semne evidente de oboseală. Volumul vânzărilor din comerțul cu amănuntul a înregistrat în iunie o scădere anuală de 2,7%, cea mai amplă contracție consemnată după perioada pandemiei din 2020. Pentru analiști, semnalul este cu atât mai important cu cât consumul gospodăriilor a reprezentat în ultimii ani principalul factor de creștere economică.

Raportul Erste subliniază că reculul nu reprezintă un accident statistic, ci apare pe fondul unei deteriorări treptate a puterii de cumpărare și al creșterii prudenței în rândul populației. După mai multe valuri de scumpiri, majorări de taxe și costuri ridicate de finanțare, gospodăriile încep să își reducă cheltuielile, în special pentru bunurile neesențiale.

Economiștii băncii atrag atenția că această evoluție vine într-un moment delicat pentru economia românească. Dacă în anii precedenți consumul a compensat slăbiciunile din industrie și investiții, acum și acest pilon începe să își piardă din forță. Cum cheltuielile populației generează aproximativ două treimi din produsul intern brut, orice încetinire semnificativă se transmite rapid în întreaga economie.

Analiza Erste apare la scurt timp după confirmarea oficială a intrării României în recesiune tehnică și oferă o explicație suplimentară pentru deteriorarea activității economice. În evaluarea băncii, reducerea consumului este una dintre principalele cauze care au dus la contracția PIB și reprezintă un risc major pentru evoluția economică din a doua parte a anului.

De asemenea, analiștii observă că efectele consolidării fiscale încep să fie resimțite direct de populație. Creșterea unor taxe și impozite, costurile mai mari cu utilitățile și dobânzile încă ridicate reduc veniturile disponibile pentru consum. În paralel, incertitudinile economice îi determină pe mulți români să fie mai precauți și să amâne achizițiile importante.

Mesajul transmis de Erste este că economia intră într-o etapă în care consumul nu mai poate susține singur creșterea. În lipsa unei accelerări a investițiilor și a unei absorbții mai rapide a fondurilor europene, ritmul economiei ar putea rămâne modest și în trimestrele următoare.

Recesiunea confirmată de INS schimbă complet perspectiva economică

Semnalele din retail vin după ce Institutul Național de Statistică a confirmat oficial intrarea României în recesiune tehnică.

Revizuirea datelor economice a arătat că PIB-ul a continuat să scadă în trimestrul IV din 2025 și în primul trimestru din 2026. Mai exact, economia s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru al acestui an față de trimestrul precedent și cu 1,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În paralel, inflația a accelerat la 10,7%, după ce fusese de 9,87% în martie și 9,3% în februarie. Cele mai importante creșteri de preț au fost consemnate la energia electrică (+54,18%), chirii (+44%) și motorină (+32,68%).

Inflația a trecut pragul de 10%. Explozie de prețuri la curent (+54%) și chirii cu 44% mai scumpe în doar un an

Această combinație dintre recesiune și inflație ridicată este una dintre cele mai dificile situații pentru orice economie, deoarece limitează capacitatea autorităților de a interveni eficient atât prin măsuri fiscale, cât și prin politici monetare.

Economiștii: România plătește acum nota de plată a anilor de cheltuieli excesive

Mai mulți economiști au explicat pentru „Adevărul” că actuala situație economică este rezultatul dezechilibrelor acumulate în ultimii ani.

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că recesiunea este consecința directă a politicilor bugetare din ultimii ani.

„România este un pacient aflat la terapie intensivă care resimte boala economică pe care o are de atât timp și politicienii nu au rezolvat-o. Este efectul dezmățului bugetar din ultimii 7-8 ani ai celor de la guvernare”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, explozia inflației a fost alimentată de liberalizarea pieței energiei pentru companii, de scumpirea carburanților și de efectele majorărilor fiscale.

Negrescu estimează că presiunile inflaționiste ar putea începe să se tempereze în toamnă, însă avertizează că economia va continua să traverseze o perioadă dificilă.

La rândul său, Adrian Codirlașu, președintele CFA România, consideră că recesiunea reprezintă efectul inevitabil al cheltuielilor publice foarte ridicate din 2023 și 2024.

Suntem în recesiune pentru că am avut cheltuieli mari în 2023 și 2024 care trebuie acoperite. Plus că a scăzut puterea de cumpărare și implicit consumul, care este cea mai importantă parte din PIB”, a declarat Codirlașu pentru „Adevărul”.

Acesta avertizează că asocierea dintre inflația ridicată și scăderea economică reprezintă „cea mai nefericită combinație” pentru economie și limitează opțiunile de intervenție ale autorităților.

UBB estimează o recesiune moderată în 2026, dar șanse de revenire în 2027

O analiză realizată de echipa RoEM-UBB FSEGA arată că perspectivele economiei românești s-au deteriorat semnificativ în ultimele luni.

Economiștii universității estimează acum o contracție economică de 0,5% pentru întregul an 2026, după ce la începutul anului prognozau o creștere de 0,8%.

Potrivit cercetătorului Csaba Bálint, economia României este afectată simultan de șocuri externe și de instabilitate politică internă, ceea ce amplifică vulnerabilitățile existente.

Oficial: România a intrat în recesiune. Economia a scăzut două trimestre la rând, confirmă datele INS

Béla-Gergely Rácz atrage atenția că incertitudinea politică s-a reflectat rapid în piețele financiare, prin deprecierea leului, creșterea costurilor de finanțare și majorarea percepției de risc asupra României.

Totuși, specialiștii UBB văd posibilă o revenire graduală în 2027. Coordonatorul echipei, Levente Szász, estimează că economia ar putea reveni pe creștere anul viitor, cu un avans al PIB de aproximativ 2,2%, dacă procesul de consolidare fiscală continuă și dacă fondurile europene vor fi absorbite într-un ritm mai rapid.

Ce urmează pentru economie

Altfel spus, datele Erste, statisticile INS și evaluările economiștilor arată că economia României traversează cea mai dificilă perioadă de după crizele succesive din pandemie și energie.

Scăderea consumului este probabil cel mai important semnal de alarmă, deoarece afectează direct principalul motor al creșterii economice. În paralel, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile populației, iar consolidarea fiscală reduce spațiul de manevră al Guvernului.

În aceste condiții, evoluția următoarelor luni va depinde în mare măsură de capacitatea autorităților de a stabiliza finanțele publice, de ritmul absorbției fondurilor europene și de revenirea încrederii consumatorilor și a investitorilor. Până atunci, datele din retail sugerează că românii au început deja să își restrângă cheltuielile, iar efectele acestei schimbări se văd tot mai clar în întreaga economie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui Putin
digi24.ro
image
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac acuză propaganda rusă când vine vorba despre trecutul său: „Nu sunt născut departe de România / Provin dintr-o familie de români / Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu este un lucru simplu / Priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea”
gandul.ro
image
Bolojan a avut PRIMUL CLINCI cu Tomac! Ce și-au spus față în față
mediafax.ro
image
Câți bani au cheltuit Rapid, Dinamo și U Cluj. Diferența uriașă dintre investiție și risipă. E cea mai incomodă comparație din SuperLiga
fanatik.ro
image
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
libertatea.ro
image
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat alegerile parlamentare
digi24.ro
image
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
gsp.ro
image
Ionel Ganea, după meciul caritabil de la Făgăraș: "Un om fără caracter! Mi-a dat mesaj că nu mai vine"
digisport.ro
image
Factura la curent poate fi mai mică vara. Temperatura pe care specialiștii o recomandă pentru aerul condiționat
click.ro
image
Averea lui Elon Musk este aproape de a atinge pragul de 1.000.000.000.000 dolari. Ce poate să cumpere cu această sumă
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Reacţia unei eleve după proba orală de Bac. A luat Avansat, deşi nu ştia ce text a avut: "Juridic parcă era"
observatornews.ro
image
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
cancan.ro
image
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Ce monedă trebuie să alegi la POS în străinătate pentru a evita costurile suplimentare. Cum poți evita cursurile dezavantajoase
playtech.ro
image
Marius Șumudică l-a văzut pe David Matei la națională și a pornit atacurile: „Unii îl certau pe Vochin. Acum să se ridice să le dea peste nas”
fanatik.ro
image
Mișcarea clandestină care vrea să-l răstoarne pe Putin. Un fost bancher rus dezvăluie operațiunile grupării „Scânteia Neagră”
ziare.com
image
Anunț total surprinzător, la mai puțin de 24 de ore după ce Christian Eriksen a fost la un pas de moarte
digisport.ro
image
Zodiile cu cel mai mare ego. Mândria lor este mai importantă decât adevărul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Hidroelectrica anunță schimbare la facturi. Vizează doar anumiți clienți, în funcție de data din contract
mediaflux.ro
image
Avem LISTA COMPLETĂ de premieri olimpice, ținută doi ani la secret de COSR și de federații! + Suma totală colosală achitată după JO Paris 2024 și cine e contabila care a luat o primă imensă
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Ce are deosebit în interior căminul cultural din Sibiu al Andreei Esca: „Unii localnici au participat la primul concert din viața lor”
actualitate.net
image
Premieră în justiție. Anamaria Prodan obține daune morale de la partenera lui Laurențiu Reghecampf. Decizie considerată fără precedent. „Am făcut istorie"
click.ro
image
Horoscop marți, 9 iunie. Leii primesc o invitație neașteptată, iar Vărsătorii termină un proiect de suflet
click.ro
image
Ce ascundea vila de 1,2 milioane de euro a Iuliei Albu. Vedeta a făcut o descoperire neașteptată după ce a început renovările
click.ro
Mette Marit, Profimedia (4) jpg
Prințesa Mette-Marit nu mai are mult de trăit, e un parcurs galopant al bolii care o macină. Palatul a făcut un nou anunț, situația e extrem de gravă
okmagazine.ro
beautiful planets space jpg
Evenimentul astrologic al verii 2026. Cum te influențează conjuncția Venus–Jupiter din 9 iunie
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Impresiile Marinei Almășan despre China, pe care a vizitat-o de 7 ori: „Banii lichizi aproape au dispărut, roboțeii circulă nestingheriți printre oameni”
image
Premieră în justiție. Anamaria Prodan obține daune morale de la partenera lui Laurențiu Reghecampf. Decizie considerată fără precedent. „Am făcut istorie"

OK! Magazine

image
La nunta regală, Kate a dat nas în nas cu iubitul pe care l-a părăsit pentru William. Bărbatul arată foarte chipeș și distins

Click! Pentru femei

image
Nici n-a apucat să urce pe tron, că e posibil ca viitoarea Regină a Norvegiei să nu mai trăiască mult!

Click! Sănătate

image
Acest medicament poate creşte riscul de demenţă