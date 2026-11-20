Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a anunțat vineri seară că EUROCONTROL a reluat blocarea sumelor care îi sunt destinate din tarifele de rută aeriană.

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Măsura are la bază poprirea instituită de Pfizer România SRL în litigiul cu statul român, potrivit unui comunicat al instituției.

ROMATSA precizează că activitatea se desfășoară în condiții normale, fără consecințe asupra zborurilor.

„Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu și în deplină siguranță, iar zborurile nu sunt afectate”, subliniază oficialii ROMATSA.

ROMATSA anunță noi demersuri juridice

Potrivit instituției, reluarea indisponibilizării sumelor intervine după ce instanțele din Bruxelles s-au pronunțat de două ori în favoarea ROMATSA în această procedură.

„ROMATSA a inițiat demersurile necesare pentru clarificarea situației juridice și va continua să își apere, prin toate mijloacele legale, dreptul asupra sumelor aferente serviciilor de navigație aeriană pe care le furnizează”, se arată în comunicat.

De ce sunt vizate sumele destinate ROMATSA

Potrivit News.ro, ROMATSA fusese notificată de EUROCONTROL despre instituirea, la 30 iunie 2026, a unei popriri asigurătorii-executorii în procedura de executare silită inițiată de Pfizer Romania SRL împotriva statului român. În iulie, ROMATSA și Ministerul Finanțelor au contestat blocarea plăților.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, explica la momentul instituirii popririi că EUROCONTROL colectează taxele achitate de companiile aeriene pentru utilizarea spațiului aerian și virează apoi sumele către partea română, prin ROMATSA, pentru serviciile de navigație aeriană. Potrivit explicației sale, măsura nu a fost dispusă pentru că ROMATSA ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că societatea a obținut în Belgia o măsură asupra sumelor care urmau să ajungă în România.

Litigiul vaccinurilor și precedentele blocării fondurilor ROMATSA

În fundalul executării silite se află litigiul privind vaccinurile COVID-19. După cum Adevărul a relatat anterior, o instanță belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, România și Polonia să preia vaccinuri produse de Pfizer în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit comunicatului instanței citat în articol, României îi revenea o plată de aproximativ 600 de milioane de euro.

În iulie, directorul general Adrian Cojoc explica faptul că ROMATSA formulase o procedură de „terță opoziție”, susținând că veniturile din tarifele de rută sunt destinate exclusiv finanțării serviciului public de navigație aeriană. Potrivit relatării Adevărul din 27 iulie, regia amânase atunci unele investiții și cheltuieli neesențiale pentru a conserva lichiditățile și solicitase un mecanism temporar, recuperabil, de finanțare până la deblocarea încasărilor. Aceste declarații descriau situația de la acel moment.

Blocarea sumelor colectate prin EUROCONTROL are și precedente. Adevărul a amintit că ROMATSA s-a confruntat cu situații similare în 2015 și 2019, în cauza fraților Viorel și Ioan Micula împotriva statului român. Pentru actuala procedură, regia a apelat la casa de avocatură din Belgia care o asistase și în acele cazuri.