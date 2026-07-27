 ROMATSA contestă la Bruxelles blocarea fondurilor în litigiul cu Pfizer. Directorul regiei: „Mai putem funcționa săptămâni, nu luni” | adevarul.ro
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ROMATSA contestă la Bruxelles blocarea fondurilor în litigiul cu Pfizer. Directorul regiei: „Mai putem funcționa săptămâni, nu luni”

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ROMATSA a contestat la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles executarea fondurilor sale în cadrul litigiului dintre compania Pfizer și statul român, prima înfățișare fiind programată pentru 28 iulie.

Controlori de trafic aerian, la monitoarele de dirijare a zborurilor. FOTO ROMATSA
Controlori de trafic aerian, la monitoarele de dirijare a zborurilor. FOTO ROMATSA

Adrian Cojoc, directorul general al regiei, a precizat la Antena 3 CNN că ROMATSA - despre care subliniază că nu este parte în proces -  mai poate funcționa din resurse proprii doar câteva săptămâni, nu luni.

Potrivit șefului ROMATSA, regia a formulat o procedură de „terță opoziție”, argumentând că serviciile de navigație aeriană reprezintă un serviciu public esențial, iar veniturile provenite din tarifele de rută sunt destinate exclusiv finanțării acestuia.

„ROMATSA nu e și nu a fost parte în litigiul dintre Pfizer și statul român”, a declarat Adrian Cojoc, precizând că instituția își apără drepturile prin intermediul unor avocați specializați în drept belgian.

Traficul aerian funcționează normal

Directorul general susține că activitatea operațională nu este afectată în prezent, iar salariile și cheltuielile critice sunt acoperite.

„În acest moment funcționăm normal din punct de vedere operațional. Traficul aerian se desfășoară fără nicio afectare, iar cheltuielile critice de siguranță și salariile personalului sunt acoperite cu prioritate”, a afirmat Cojoc.

Acesta a arătat însă că regia a fost nevoită să adopte măsuri pentru conservarea lichidităților, inclusiv amânarea unor investiții și cheltuieli neesențiale.

„Orizontul de funcționare pe baza resurselor proprii se măsoară în săptămâni, nu în luni”, a avertizat directorul ROMATSA.

Solicitare pentru un mecanism-punte

Conducerea regiei a cerut autorităților un mecanism temporar care să asigure continuitatea activității până la deblocarea încasărilor.

„Nu cerem bani cu titlu definitiv și nu cerem alocații de la bugetul de stat”, a subliniat Cojoc. Potrivit acestuia, ROMATSA solicită „un mecanism-punte, recuperabil, care să acopere cheltuielile de funcționare până la deblocarea încasărilor”.

Investițiile, principalul risc al unui blocaj prelungit

Șeful regiei susține că siguranța zborurilor nu este pusă în pericol, însă un blocaj financiar de durată ar putea afecta capacitatea de modernizare a infrastructurii.

„Siguranța zborului nu este și nu va fi niciodată subiect de negociere”, a declarat acesta, adăugând că un blocaj prelungit „erodează, în timp, capacitatea de investiție și reziliența sistemului”.

Adrian Cojoc a mai arătat că situații similare au apărut recent și în Polonia, ceea ce indică necesitatea consolidării protecției juridice a fondurilor dedicate serviciilor de navigație aeriană la nivel european.

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