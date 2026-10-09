Euro se apropie de 5,5 lei. De ce BNR ar putea lăsa leul să se deprecieze

Leul intră din nou sub presiune, iar cursul euro se apropie de un nivel care ar putea deveni important în următoarele luni. Incertitudinea politică și fiscală, scăderea rezervelor valutare ale BNR și aprecierea dolarului pun presiune pe moneda națională, în timp ce banca centrală a menținut dobânda-cheie la 6,5% și avertizează asupra unor noi creșteri ale inflației până la sfârșitul anului.

Leul se depreciază vertiginos Foto: arhivă

Moneda națională a traversat în 2026 două episoade de depreciere față de euro, primul în primăvară, iar al doilea fiind în desfășurare în această toamnă, punctează consultantul de strategie al XTB, Claudiu Cazacu, arătând că prudența investitorilor a crescut pe fondul incertitudinii politice și fiscale, ceea ce a dus la noi perioade de vulnerabilitate pentru cursul de schimb.

„BNR poate tempera mișcările, dar nu le poate opri”, a declarat analistul, amintind că banca centrală lasă cursul să se formeze în piață, intervenind pentru a tempera mișcările abrupte ale cursului.

Rezervele BNR au scăzut cu 4,8 miliarde de euro în septembrie

La sfârșitul lunii septembrie, rezervele valutare ale BNR se situau la 60,06 miliarde de euro, cu 4,805 miliarde de euro sub nivelul de la sfârșitul lunii august.

Cazacu consideră că evoluția rezervelor sugerează posibilitatea unor intervenții ale BNR pentru susținerea cursului în septembrie. Analistul subliniază însă că rezervele, deși adecvate, nu pot fi utilizate exclusiv pentru apărarea cursului de schimb.

„Prezența BNR nu se poate opune unor ajustări macroeconomice necesare pe termen îndelungat”, a adăugat analistul.

În opinia sa, cursul de schimb este atât un barometru, cât și un instrument de reglare, iar un euro mai puternic poate reduce apetitul pentru consumul de produse și servicii din import.

Deficitul extern rămâne ridicat

România a avut în primele șapte luni ale anului un deficit comercial de 19,276 miliarde de euro, cu 1,1% mai mic decât în perioada similară din 2025. Cazacu observă însă că ritmul de reducere a deficitului s-a temperat, după ce în primele luni ale anului scăderea față de perioada similară din 2025 era de 6,2%.

Analistul indică și nivelul ridicat al deficitului de cont curent, estimat la 6,8% din PIB în acest an. Prin comparație, Cazacu menționează niveluri de aproximativ 2% din PIB în Polonia și 0,1% în Ungaria.

În acest context, Cazacu consideră că o depreciere a leului poate contribui la diminuarea dezechilibrelor externe, prin scumpirea importurilor și reducerea apetitului pentru consumul acestora.

Dolarul s-a apreciat mai puternic față de leu

Un alt element urmărit de Cazacu este evoluția dolarului american. Cursul dolar/leu a crescut cu 10,3% de la începutul anului, față de o creștere de 5,12% pentru euro/leu.

„Este relevant și că leul pierde teren în raport cu un Euro slab, la rândul său, în fața dolarului american”, arată analistul.

Aprecierea dolarului are efecte asupra costurilor pentru petrol, carburanți și gaze importate, dar și asupra unor materii prime, electronice, echipamente industriale și medicamente provenite din Asia.

Euro ar putea ajunge la 5,5 lei în a doua jumătate a anului. Avertismentul unui consultant

În același timp, companiile și statul care au datorii denominate în dolari se confruntă cu costuri mai mari de rambursare atunci când moneda americană se apreciază față de leu.

BNR a menținut dobânda la 6,5%, dar vede noi presiuni asupra inflației

BNR a decis joi, 8 octombrie, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare a rămas la 7,5%, iar cea pentru facilitatea de depozit la 5,5%.

Banca centrală a avertizat însă că rata anuală a inflației va reveni pe o traiectorie ascendentă până la finalul anului. Potrivit BNR, presiuni în sensul creșterii prețurilor sunt așteptate din partea combustibililor și energiei, a altor materii prime, inclusiv agroalimentare, precum și din evoluția cursului de schimb al leului.

În acest context, Cazacu arată că BNR ar putea acorda o atenție mai mare stabilității ratelor dobânzilor în raport cu evoluția cursului de schimb. El apreciază că banca centrală ar putea permite o flexibilitate mai mare a cursului, în condițiile în care România are o datorie publică ridicată, iar costurile de finanțare exercită presiuni asupra resurselor bugetare.

Poate ajunge euro la 5,5 lei?

Unul dintre nivelurile urmărite pentru următoarea perioadă este pragul de 5,5 lei pentru un euro.

De altfel, analiștii CFA România au estimat recent că euro ar putea ajunge la 5,4-5,5 lei la sfârșitul lui 2027, iar limita inferioară a intervalului ar putea fi atinsă chiar în acest an.

Claudiu Cazacu citează și o analiză a băncii britanice HSBC, potrivit căreia un calcul al nivelului de echilibru al cursului indică o valoare de aproximativ 5,84 lei pentru un euro. Estimarea ia în calcul evoluția cursului, a prețurilor și a costurilor din România în raport cu principalii parteneri comerciali.

Aplicarea unei zone de toleranță de 5% față de acest nivel ar duce la o valoare de aproximativ 5,54 lei pentru un euro. Cazacu consideră că este puțin probabil ca BNR să permită atingerea rapidă a acestui nivel, însă apreciază că zona de 5,50 lei/euro poate oferi un reper pentru evoluția leului în următoarele luni.

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 8 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3470 lei, în scădere cu 0,0031 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3501 lei. Cursul maxim pentru euro a fost înregistrat la data de 6 octombrie 2026, când a ajuns la 5,3527 lei.