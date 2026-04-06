Ascensiunea și prăbușirea unui gigant: Istoria de 70 de ani a Șantierului Naval Mangalia se încheie în faliment

Ceea ce a început în 1956 ca un centru vital de reparații pentru flota de război a ajuns astăzi un caz școală de eșec administrativ. Șantierul Naval Mangalia își vede viitorul blocat de faliment, pe fondul disputelor juridice și financiare dintre România și grupul Damen.

„La 1 aprilie 1960, a fost înființat Portul Militar nr.12 Mangalia având în compunere și Șantierul Naval, Detașamentul 301 Muniții, Detașamentul 310 Întreținere Port, Tehnici cu cazarmarea și Detașamentul 147 Nave auxiliare”, după cum explică Forțele Navale Române în istoricul privind Baza Logistică Navală „Pontica”.

Mulți ani mai târziu, în 1976 a fost înființat șantierul consacrat construirii de nave de mare tonaj, structură care avea să devină una dintre cele mai mari din regiune. În acești ani, facilitățile din Mangalia au produs numeroase nave comerciale și offshore, dar au trecut prin multiple etape de transformare și adaptare la economia globală.

În 1997 s‑a format entitatea numită Daewoo‑Mangalia Heavy Industries (DMHI), ca o asociere între șantierul românesc și Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering din Coreea de Sud, ceea ce a reprezentat prima etapă majoră de integrare într‑un lanț internațional de producție navală. Această asociere a permis accesul la tehnologie și contracte importante, iar compania a construit peste 100 de nave noi și a reparat sute de alte vase în decursul perioadei sub acest management.

Ulterior, în anul 2017, grupul olandez Damen Shipyards Group a achiziționat pachetul de acțiuni al partenerilor coreeni, iar în 2018 a preluat efectiv controlul operațional al șantierului, care a fost redenumit Damen Shipyards Mangalia SA.

Conform structurii asociative, statul român, prin compania de stat Șantierul Naval 2 Mai SA, a păstrat 51% din acțiuni, iar Damen Holding BV a deținut 49%, însă acordul de asociere acorda grupului olandez controlul managerial asupra activității curente.

Deși începutul asociat cu Damen a fost privit ca o oportunitate de revitalizare industrială, în practică lucrurile au evoluat spre dificultăți financiare serioase pe parcursul ultimilor ani. Pe fondul unei cereri scăzute în industria navală europeană, a competiției internaționale și a problemelor interne de organizare, performanța economică a șantierului s‑a deteriorat progresiv.

Problemele financiare au început încă din 2022

În decembrie 2022, reprezentanţi ai Sindicatului Liber Navalistul şi Federaţiei Sindicatelor Libere din România (FSLR) au demarat ample proteste, la sediul Ministerului Economiei din cauza restructurărilor de la Mangalia. Organizatorii protestelor spuneau atunci că reprezentanţii Damen Shipyards Mangalia şi-au asumat, atât prin contractul de asociere cât şi public, că numărul de salariaţi va creşte la 3.000, însă în momentul de faţă societatea mai are doar 1.500 de angajaţi, mai puţini salariaţi decât erau în momentul preluării pachetului de acţiuni de compania olandeză.

Tot atunci, sindicaliștii reclamau că în cei 4 ani de la preluarea şantierului această societate are pierderi financiare majore în fiecare an şi se preconizează că va continua să înregistreze pierderi anual urmând ca, abia din 2027, să realizeze profit, deşi la momentul preluării acţionarul străin (Damen) şi-a asumat că "va exercita controlul managerial şi operaţional astfel încât să determine societatea să realizeze profit operaţional în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul anului financiar 2024".

În august 2023, acţionarul minoritar din Şantierul Mangalia, Damen Holding BV, a anunţat anularea cadrului legal de funcţionare a asocierii cu statul român privind Şantierul Mangalia. Ministrul de atunci al Economiei, Ştefan-Radu Oprea, a afirmat că nu înţelege decizia Damen Holding BV de a anula asocierea cu statul român privind Şantierul Mangalia, întrucât Damen nu este într-o poziţie în care ar avea vreunul dintre drepturi atinse.

În martie 2024, Damen a dat România în judecată la o curte internațională de arbitraj, cerând rezilierea acordului de asociere încheiat în 2018, prin care statul român a devenit acţionar majoritar (51%) al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, iar în luna mai 2024 Damen Olanda a cerut falimentul șantierului.

Insolvența și concedierile

În 19 iunie 2024, Tribunalul Constanța a deschis oficial procedura de insolvență pentru Damen Shipyards Mangalia SA, la cererea companiei însăși, aceasta recunoscând incapacitatea de a‑și gestiona datoriile și de a aduce suficientă activitate nouă pentru a rămâne pe linia de plutire.

Situația dificilă nu s‑a rezolvat odată cu deschiderea insolvenței. În 2025 și începutul lui 2026, activitatea efectivă a fost sever redusă, iar mare parte dintre angajați au stat în șomaj tehnic. De exemplu, în februarie 2025 peste 200 de angajați au fost concediați, iar aproximativ 1.000 au rămas în șomaj tehnic, potrivit sindicatelor locale, într‑o perioadă în care șantierul încerca să își găsească direcții de revenire sau investitori strategici.

În toamna și iarna anului 2025, planuri de salvare au fost propuse de administratorii judiciari, inclusiv strategii de valorificare a activelor și de identificare a potențialilor investitori interesați de reluarea producției, iar la acel moment se raporta un număr de aproximativ 1.060 de angajați care încă lucrau pe platformă pentru lucrări de reparații contractate.

Totuși, divergențele dintre acționari au continuat să pună piedici unei redresări reale. În martie 2026, planul de reorganizare propus de administratorii de insolvență a fost respins de creditori, inclusiv de partea olandeză, ceea ce a condamnat șantierul spre deschiderea procedurii de faliment și dizolvarea contractelor individuale de muncă.

Pe lângă provocările financiare, situația a devenit și una socială, cu angajați care nu și‑au primit salariile de peste trei luni și au organizat proteste pentru a atrage atenția autorităților asupra crizei profunde în care se află șantierul.

Faliment oficial la Șantierul Naval Mangalia

Șantierul Naval Damen Mangalia va intra în faliment și lichidare. Contractele de muncă ale angajaților vor înceta, a informat administratorul judiciar CITR, precizând că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare al companiei. Reacția Ministerului Economiei n-a întârziat să apară.

În urma anunțului administratorului judiciar al Șantierului Naval Mangalia - CITR - ministrul Economiei, Irineu Darău, a ținut să precizeze că instituția a făcut tot ce a putut să nu se ajungă aici, salariile fiind în curs de plată, dar și că falimentul înseamnă încheierea „actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi”.

„Prioritatea imediată sunt oamenii. Plata salariilor restante este în curs. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt în procedură de plată și vor ajunge la angajați în perioada imediat următoare. Ministerul Muncii gestionează acest proces în mod prioritar.

În paralel, lucrăm la următoarea etapă. Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile”, a declarat luni ministrul Economiei, Irineu Darău.