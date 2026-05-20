Radu Miruță, la Interviurile „Adevărul”: cum răspunde România noilor riscuri de securitate și blocajelor din infrastructură

Radu Miruță, ministru interimar la Apărare și Transporturi, este invitat astăzi, de la ora 14.00, la Interviurile „Adevărul”, într-o ediție în care vor fi abordate unele dintre cele mai importante teme ale momentului: securitatea regională, situația infrastructurii de transport, marile programe de finanțare și evoluțiile politice interne.

Interviul are loc într-un context complicat atât pe plan intern, cât și extern, marcat de presiuni asupra bugetului, întârzieri în proiectele de infrastructură și tensiuni crescute în apropierea granițelor NATO. În acest cadru, ministrul interimar va răspunde întrebărilor legate de prioritățile Guvernului și de deciziile luate în două dintre cele mai sensibile domenii ale statului: apărarea și transporturile.

Printre subiectele centrale ale discuției se vor număra temele de politică internă și modul în care actualul context politic influențează marile proiecte strategice ale României. Vor fi analizate și provocările cu care se confruntă sistemul de transport, de la stadiul lucrărilor de infrastructură și finanțarea proiectelor, până la blocajele administrative și întârzierile care afectează investițiile publice.

Un alt punct important al interviului îl reprezintă programul SAFE și felul în care au fost distribuite fondurile. În condițiile în care există întrebări legate de criteriile de alocare și de eficiența utilizării banilor, ministrul interimar va explica ce proiecte sunt prioritare și cum sunt gestionate resursele destinate investițiilor strategice.

Discuția va aborda și incidentul militar petrecut ieri în Estonia, unde piloți români aflați în misiune NATO, la bordul unor aeronave F-16, au intervenit pentru interceptarea și doborârea unei drone militare care reprezenta o potențială amenințare la adresa securității spațiului aerian aliat. Episodul evidențiază nivelul ridicat de tensiune existent în regiunea estică a Europei și frecvența tot mai mare a incidentelor care testează capacitatea de reacție a statelor membre NATO.

În cadrul interviului vor fi analizate implicațiile acestui episod pentru România, rolul misiunilor NATO de poliție aeriană și modul în care armata română colaborează cu aliații în gestionarea unor situații cu potențial de escaladare militară.

Care este nivelul actual al riscurilor de securitate, ce implică participarea militarilor români la astfel de misiuni și cum se pregătește România pentru noile provocări regionale? Sunt doar câteva dintre întrebările la care Radu Miruță va răspunde în direct.

Interviul poate fi urmărit astăzi, de la ora 14.00, pe platformele Adevărul.