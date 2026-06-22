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Electrica lansează „Shadow Volt”, un program de internship care aduce tinerii în zona de top management

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Electrica a lansat „Shadow Volt”, un program de internship dedicat absolvenților și viitorilor masteranzi sau doctoranzi, care oferă acces direct la activitatea de management a companiei. Spre deosebire de internshipurile clasice, inițiativa este concepută ca o experiență de imersiune în procesul decizional, în care participanții pot înțelege din interior modul în care funcționează una dintre cele mai importante companii de energie din România.

Sediul Electrica din București
Electrica lansează „Shadow Volt”, un program de internship. Foto Electrica/Facebook

Electrica a lansat „Shadow Volt”, unul dintre cele mai ambițioase programe de internship dezvoltate până acum de companie, gândit ca o punte directă între mediul academic și deciziile reale din sectorul energetic. Inițiativa se adresează absolvenților de studii universitare care sunt înscriși sau urmează să se înscrie, începând cu 1 octombrie 2026, într-un program de master, doctorat sau alte forme de pregătire postuniversitară, oferindu-le acces direct la activitatea din interiorul uneia dintre cele mai importante companii de energie din România.

Programul iese din tiparul clasic al internshipurilor și este construit ca o experiență de imersiune în procesele de conducere și decizie strategică, cu accent pe înțelegerea modului în care funcționează industria energetică la nivel executiv. Participanții vor avea ocazia să învețe direct de la specialiștii Electrica și să observe modul în care sunt luate deciziile într-un sistem care deservește milioane de consumatori.

Un program inspirat de ideea de leadership direct și expunere la decizie

„Shadow Volt” are la bază o abordare neobișnuită pentru programele de internship din România, punând accent pe expunerea reală la actul decizional. În viziunea companiei, trei tineri vor fi selectați pentru a petrece o lună alături de echipa executivă a Electrica, inclusiv în structurile de top management.

Directorul general al companiei, Alexandru Chiriță, a descris programul ca pe o formă de responsabilitate față de formarea viitorilor lideri din energie. „Caut trei tineri care să stea o lună lângă mine. Lângă echipa mea executivă din Electrica. Nu la un simplu internship. La masa unde se decide”, a transmis acesta într-o postare publicată pe LinkedIn.

Potrivit acestuia, participanții vor avea acces direct la ședințele de management și la procesele interne de decizie, într-un context real de business, unde compania gestionează relația cu milioane de clienți.

Acces extins pentru tineri și componentă de comunitate profesională

Deși componenta centrală a programului vizează selecția a trei participanți care vor avea acces direct la nivelul executiv, „Shadow Volt” include și o structură mai largă de participare. Toți cei înscriși vor intra într-o comunitate profesională dedicată, unde vor avea acces la sesiuni de învățare, întâlniri live cu echipa de conducere a grupului și un certificat de participare.

În acest mod, programul își propune să depășească limita unui internship individual și să funcționeze ca un ecosistem de formare pentru tinerii interesați de cariere în energie, tehnologie și management.

Înscrierile se fac prin platforma dedicată programului, disponibilă la adresa https://volt.electrica.ro/#inscriere.

Cum sunt selectați participanții

Selecția în cadrul „Shadow Volt” nu se bazează exclusiv pe performanța academică, ci pe capacitatea candidaților de a propune idei relevante pentru viitorul sectorului energetic. Fiecare aplicant va trebui să depună un proiect pe o temă considerată importantă pentru industria energiei, urmând ca evaluarea să se facă pe baza calității și relevanței propunerilor.

Abordarea reflectă intenția programului de a identifica potențiali lideri, nu doar participanți la un stagiu de practică standard.

O deschidere neobișnuită spre viitorii profesioniști din energie

Lansarea „Shadow Volt” vine într-un context în care industria energetică europeană se confruntă cu transformări rapide, de la digitalizare la tranziția energetică și creșterea complexității sistemelor de producție și distribuție. Programe de acest tip încearcă să răspundă nevoii de specialiști care înțeleg nu doar partea tehnică, ci și logica decizională din spatele companiilor strategice.

Prin expunerea directă a tinerilor la nivelul executiv, Electrica își propune să contribuie la formarea unei noi generații de profesioniști capabili să opereze într-un sector energetic aflat în plină transformare.

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