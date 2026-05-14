Electrica lansează primul sistem de management energetic bazat pe inteligență artificială pentru clădiri din România

Electrica a finalizat proiectul AIAE (Artificial Intelligence for Active Energy Management), dezvoltat împreună cu startup-ul românesc Renergia și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, marcând prima implementare din România a unui sistem de management energetic pentru clădiri bazat pe inteligență artificială. Platforma promite optimizarea consumului prin analiză avansată de date, automatizare și decizii operaționale în timp real.

Platforma a procesat peste 48 de milioane de seturi de date, iar dezvoltarea acesteia a presupus peste 1.000.000 de linii de cod, ceea ce denotă complexitatea și nivelul de maturitate al soluției. În același timp, inițiativa a inclus și o componentă de cercetare și formare profesională, fiind implicați 3 doctoranzi și 4 cercetători sub 30 de ani, contribuind astfel la dezvoltarea unei noi generații de specialiști în domeniul energiei și inteligenței artificiale.

„Digitalizarea nu este o activitate paralelă. Este infrastructură critică pentru sistemul energetic. Prin AIAE, am trecut de la concept la implementare și am demonstrat că inteligența artificială poate livra rezultate concrete în operarea clădirilor. Vorbim despre capacitatea de a înțelege consumul în detaliu și de a interveni acolo unde este nevoie de optimizare. Ceea ce se traduce în control, predictibilitate și performanță operațională. Următorul pas este extinderea soluției la nivelul întregului Grup Electrica”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

De la monitorizare la management al energiei

Platforma AIAE funcționează ca un manager energetic virtual, capabil să analizeze în timp real consumul de energie și să transforme volume mari de date în decizii operaționale. Sistemul identifică tipare de consum, detectează deviații și generează recomandări automate pentru optimizarea performanței energetice.

Soluția este construită pe o arhitectură multi-agent AI și integrează date provenite din mai multe surse: consum de energie electrică, informații meteorologice, caracteristici tehnice ale clădirii și context operațional. Această abordare permite o înțelegere completă a comportamentului energetic și susține intervenții rapide și eficiente.

Printre funcționalitățile principale ale platformei se numără:

• detectarea anomaliilor de consum energetic;

• prognoza consumului și a producției de energie;

• identificarea măsurilor de eficiență energetică;

• generarea de alerte pentru parametri tehnici critici;

• optimizarea autoconsumului și reducerea emisiilor de carbon.

Un element important al soluției este capacitatea de a „descompune” consumul total de energie și de a înțelege cum contribuie fiecare sistem din clădire, fără a fi nevoie de monitorizarea individuală a fiecărui echipament. Platforma folosește modele de inteligență artificială pentru a identifica tipare de consum și pentru a arăta unde și cum poate fi îmbunătățită eficiența energetică.

În urma proiectului, au fost deja adoptate măsuri concrete de eficiență energetică, precum automatizarea regimurilor de funcționare pentru anumite sisteme și introducerea unor politici de oprire a echipamentelor neesențiale în afara programului de lucru. Aceste măsuri demonstrează capacitatea sistemului de a genera rezultate aplicabile, cu impact direct asupra reducerii consumului și creșterii eficienței operaționale.

„Am urmărit încă de la început ca acest proiect să depășească zona de cercetare și să ajungă în operare. Am reușit să integrăm modele avansate și metode numerice într-o platformă care funcționează în timp real, într-un mediu complex. Inteligența artificială oferă, în acest context, instrumente precise pentru înțelegerea comportamentului energetic și pentru optimizarea consumului, pe baza unor decizii fundamentate pe date. Este un exemplu de colaborare în care cercetarea produce rezultate aplicabile, cu impact direct”, a declarat conf. dr. ing. Dorin Beu din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

„Pentru Renergia, proiectul AIAE a însemnat validarea, la scară reală, a unor tehnologii dezvoltate în zona de cercetare și inovare. Am integrat algoritmi de dezagregare și modele predictive într-un sistem capabil să opereze autonom și să livreze recomandări concrete. Rezultatele obținute confirmă că soluțiile bazate pe date pot schimba modul în care sunt administrate clădirile, printr-un control mai bun al consumului și o utilizare mai eficientă a resurselor energetice”, au completat coordonatorii startup-ului clujean, dr. ing. Alexandru Mureșan și dr. ing. Dacian Jurj.

Implementare și planuri de extindere

Prima integrare a sistemului a fost realizată la sediul central al companiei Electrica, unde a fost testat și validat în condiții reale de operare. Rezultatele obținute confirmă capacitatea platformei de a genera optimizări și de a susține un control mai eficient al consumului energetic. Pe baza acestor rezultate, compania are în vedere replicarea soluției la nivelul clădirilor din Grup, ca parte a strategiei de digitalizare și eficientizare operațională.

Proiectul AIAE a fost extins și la Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”, care devine astfel a doua clădire din România ce beneficiază de această tehnologie. Integrarea soluției face parte din procesul de modernizare a muzeului și contribuie la optimizarea consumului energetic în operarea acestuia.

Renergia este un startup tehnologic afiliat Universității Tehnice din Cluj-Napoca, specializat în dezvoltarea de soluții pentru analiză energetică și optimizarea consumului, utilizând modele statistice, metode probabilistice și inteligență artificială.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii energetice din țară.

Grupul oferă servicii pentru 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică.