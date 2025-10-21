Noi reguli pentru cei care vor să-și instaleze fotovoltaice

Un proiect de act normativ aflat pe circuitul de avizare în Parlament propune introducerea unor noi reguli privind accesul la reţea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, inclousiv panouri fotovoltaice.

Proiectul de lege pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 introduce un singur nou articol, care se referă la măsuri de securitate cibernetică.

„Reguli de securitate cibemetică pentru accesul la reţea pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă Directoratul Naţional de Securitate Cibemetică, în virtutea calităţii sale de autoritate competentă la nivel naţional pentru spaţiul cibemetic naţional civil, precum şi pentru gestionarea riscurilor şi a incidentelor de securitate cibemetică confom dispoziţiilor Ordonanţei de ugenţă a Guvemului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibemetică, stabileşte reguli tehnice de securitate cibemetică prin ordin al Directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibemetică pentru accesul garantat la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă, cât şi pentm accesul prioritar la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă în centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, în măsura în care nu este afectat rivelul de siguranţă a SEN”, se arată în documentul citat.

În sprijinul avizării propunerii, inițiatorii au invocat faptul că riscurile de securitate cibernetică din sectorul energetic pot afecta în mod negativ confidenţialitatea infomaţiilor prelucrate în construcţia şi exploatarea instalaţiilor de energie din surse regenerabile şi pot afecta capacitatea operatorului de a păstra controlul operaţional al instalaţiei.

„Instalaţiile de energie din surse regenerabile se confruntă cu un set larg de riscuri potenţiale de securitate cibemetică legate de lanţul de aprovizionare, cum ar fi indisponibilitatea comunicaţiilor (TIC), a produselor, serviciilor sau proceselor din lanţul de aprovizionare sau atacuri cibemetice iniţiate de actori din lanţul de aprovizionare, inclusiv de către state rău intenţionate. Acest aspect a fost dezbătut şi la nivelul Uniunii Europene, rezultând atât recomandări ale acesteia adresate diferitelor persoane interesate, cât şi, cel mai recent, The Net Zero lndustry Act care prevede că o anumită parte a licitaţiilor pentm anumite tehnologii de energie din surse regenerabile trebuie să includă: i) criterii de precalificare privind conduita comercială responsabilă, securitatea cibemetică şi securitatea datelor, precum şi capacitatea de a livra proiectele integral şi la timp; şi ii) criterii de precalificare sau de atribuire pentru a evalua contribuţia licitaţiei la durabilitate şi rezilienţă”, susțin inițiatorii.

Din perspectiva securităţii cibemetice, proiectul asigură un nivel ridicat de securitate cibemetică şi securitate a datelor în instalaţiile de producere a energiei, fapt care este esenţial pentru menţinerea securităţii aprovizionării cu energie şi a infrastructurii energetice critice.

DNSC va stabili regulile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească prosumatorii

Măsurile menţionate trebuie să vizeze gestionarea riscurilor, securitatea lanţului de aprovizionare şi politicile de gestionare a vulnerabilităţilor.

Minimizarea riscurilor legate de potenţiala influenţă a unor actori ostili asupra sistemului energetic naţional al României contribuie la asigurarea independenţei energetice a României şi a rezilienţei sistemului energetic naţional, drept pentru care prezentele reglementări, asigurând baza legală pentru introducerea viitoarelor reguli minimale de securitate cibernetică pentru sistemele şi dispozitivele din domeniul energiei din surse regenerabile, intervin asupra cadrului normativ existent în sensul:

• asigurării integrării resurselor de energie distribuită cu protejarea stabilităţii şi siguranţei reţelei electrice şi a sistemului energetic naţional.

• prevenirii accesului neautorizat la date şi a controlului de la distanţă a infrastructurilor energetice ce pot fi dobândite prin exploatarea unor vulnerabilităţi de securitate cibernetică ale dispozitivelor inteligente care îndeplinesc roluri precLim cele de senzori, echipamente de management al informaţiilor, comunicaţii sau control în cadrul sistemelor electronice dedicate gestionării generării, stocării şi tranzacţionării automatizate de energie electrică din surse regenerabile.

Potrivit proiectului, Directoratul Naţional de Securitate Cibemetică (DNSC) va stabili reguli tehnice de securitate cibemetică pentru accesul garantat la reţelele electrice şi dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile.