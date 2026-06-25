Economistul-șef al BNR avertizează: România riscă retrogradarea la categoria nerecomandată investițiilor

Economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, a declarat că România traversează o perioadă economică dificilă, caracterizată de cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar din blocul comunitar și o datorie publică aflată în creștere.

Potrivit acestuia, în cursul acestui an datoria publică va depăși pragul de 60% din PIB, ceea ce înseamnă că România nu va mai respecta nici ultimul criteriu de la Maastricht pe care îl îndeplinea.

„Traversăm o perioadă complicată, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană (…) și cel mai mare deficit bugetar (…), iar anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplineam”, a declarat Lazea, în cadrul unei conferințe organizate de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România.

Avertisment privind ratingul de țară

Economistul a atras atenția că actualii indicatori macroeconomici pot duce la retrogradarea României la categoria nerecomandată investițiilor și la dificultăți de finanțare pe piețele externe.

„Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai”, a spus Lazea.

În acest context, el a propus stabilirea unor limite clare pentru inflație, deficit bugetar și creștere economică, care să fie respectate indiferent de guvernele aflate la putere.

Deficitul ar trebui redus la 2,5-3% din PIB

Potrivit economistului-șef al BNR, reducerea deficitului bugetar este esențială pentru stabilizarea datoriei publice.

„Pentru ca datoria să înceapă să scadă, deficitul bugetar trebuie redus sub nivelul cheltuielilor cu dobânzile, care sunt de aproximativ 2,8% din PIB. Asta înseamnă că deficitul bugetar ar trebui adus în intervalul 2,5-3% din PIB”, a afirmat Lazea.

Acesta a adăugat că o astfel de ajustare este necesară pentru a evita transferarea problemelor actuale către generațiile viitoare.

Critici la adresa mediului de afaceri

În intervenția sa, Valentin Lazea a criticat și modul în care o parte a mediului de afaceri privește conceptele macroeconomice.

„Conceptele de macroeconomie sunt total necunoscute de către mediul de afaceri, care nu numai că nu le știe, nu vrea să le știe”, le-a transmis economistul participanților la conferință.

El a susținut că explozia deficitului bugetar a fost justificată în ultimii ani prin ideea că cheltuielile publice ridicate pot accelera creșterea economică, o abordare pe care o consideră greșită.

„Deficitul nu a explodat din incompetență, ci dintr-o narativă deliberată: «cheltuim mult ca să creștem economia». Antreprenorii, atât cei români, cât și cei străini, au susținut cu frenezie acest tip de forțare a creșterii economice, crezând în mod eronat că o creștere economică este cu atât mai bună cu cât este mai mare”, a declarat economistul.