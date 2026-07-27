 Ucraina și-a stabilit o nouă listă de ținte pentru dronele cu rază lungă - și promite să continue atacurile | adevarul.ro
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Ucraina și-a stabilit o nouă listă de ținte pentru dronele cu rază lungă - și promite să continue atacurile

Război în Ucraina
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Noile priorități au fost stabilite în cadrul unei ședințe a celor mai înalți comandanți de la Kiev, care au deschis calea pentru continuarea unei campanii ce a inclus deja peste o mie de lovituri pe teritoriul Rusiei în acest an.

Depozit Wildberries în flăcări după ce a fost lovit de drone ucrainene/FOTO:X
Depozit Wildberries în flăcări după ce a fost lovit de drone ucrainene/FOTO:X

Regiunile Rusiei considerate cândva prea îndepărtate pentru a fi o preocupare se află acum pe harta țintelor Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, în urma unei întâlniri cu principalii comandanți militari, desfășurată pe 26 iulie. Kievul va continua campania de lovituri la distanță mare și a actualizat lista obiectivelor prioritare, a adăugat el. Comandanții nu au dezvăluit însă țintele concrete.

Rusia și-a construit economia de război pornind de la premisa că zona din spatele frontului este de neatins, iar campania ucraineană de lovituri în adâncime a demontat, an de an și regiune cu regiune, această prezumție. Cu cât dronele Kievului ajung mai departe, cu atât devine mai greu pentru Moscova să considere vreo rafinărie sau depozit în siguranță, indiferent cât de izolat este.

Comandanții de la Kiev aprobă următoarea etapă

Zelenski a convocat conducerea militară a Ucrainei pentru a analiza stadiul loviturilor la distanță mare. În urma întâlnirii au fost luate două decizii: continuarea operațiunilor și actualizarea listei de priorități.

Fotografiile publicate de președinte au arătat, printre cei prezenți la masa discuțiilor, noul comandant-șef al Forțelor Armate, Mihailo Drapati, ministrul interimar al Apărării, Evgheni Hmara, și șeful Statului Major General, Ihor Skibiuk. Kievul a stabilit noile priorități pe baza unui singur criteriu: în ce măsură fiecare obiectiv afectează capacitatea Rusiei de a continua războiul.

Zelenski a numit din nou acest efort planul Ucrainei de „sancțiuni cu rază lungă”, desfășurat conform unor priorități clar stabilite.

Adâncimea teritoriului rus nu mai reprezintă un avantaj

Distanțele atinse de loviturile ucrainene depășesc acum 3.000 de kilometri, a precizat Zelenski, adăugând că Kievul continuă să extindă raza de acțiune pentru a lovi și mai departe. Timp de mulți ani, dimensiunea teritoriului rus a ținut fabricile și instalațiile de combustibil în afara oricărui pericol.

„Adâncimea strategică a spatelui frontului, care mult timp a reprezentat un avantaj pentru Rusia, devine acum o problemă serioasă pentru conducerea politică și militară a țării”, a declarat el.

Majoritatea sistemelor de apărare antiaeriană rusești, a subliniat el, sunt concentrate în jurul Moscovei, al reședințelor de stat, al podului din strâmtoarea Kerci și al orașului Sankt Petersburg. Dronele ucrainene, a adăugat el, au demonstrat că pot lovi obiective în Ural, în Siberia și în alte regiuni aflate la mare distanță de capitală.

Ce a lovit deja Ucraina - și ce mai vizează

De la lansarea planului, la începutul acestui an, Ucraina a desfășurat peste o mie de misiuni de foc, vizând instalații petroliere, capacități esențiale de producție militară și noduri-cheie ale logisticii rusești, a declarat Zelenski. În paralel, se desfășoară mai multe campanii de lovituri la rază medie și lungă, care vizează:

-instalații petroliere și de combustibil pe teritoriul Rusiei și în teritoriile ocupate

-fabrici militare

-nave în Marea Azov și Marea Neagră

-rețeaua electrică din Crimeea ocupată

-sisteme de apărare antiaeriană, logistică și baze militare din zonele ocupate

-Wildberries, un retailer rusesc similar cu Amazon, care transportă și echipament militar neletal, precum și componente pentru drone

Zelenski nu a dezvăluit numele noilor ținte concrete și nici nu a reluat lista celor deja cunoscute.

Scopul: împingerea Rusiei spre negocieri

Obiectivul întregii presiuni exercitate, a explicat Zelenski, este forțarea Rusiei către negocieri. Președintele ucrainean își dorește ca loviturile să facă tot mai dificilă producerea componentelor pentru armament, să acumuleze pierderi economice și în domeniul petrolier și, în cuvintele sale, să aducă războiul înapoi la „portul de origine” al Rusiei. Potrivit lui Zelenski, Ucraina a oferit deja conducerii ruse tot ce este necesar pentru încheierea războiului în condiții decente, iar partenerii Kievului știu ce presupune acest lucru.

„Precizia noastră funcționează eficient pentru a crea condițiile unei diplomații reale”, a spus Zelenski.

Loviturile recente cu rază lungă

În zilele dinaintea ședinței au avut loc mai multe lovituri notabile la distanță mare. Pe 24 iulie, o rachetă de croazieră FP-5 Flamingo a lovit uzina militară Avitek din Kirov, aflată la aproximativ 1.200 de kilometri de Ucraina. A doua zi, dronele au lovit rafinăria de petrol din Tiumen, situată la circa 2.000 de kilometri distanță, și au provocat un incendiu la un depozit Wildberries din Ekaterinburg, aflat la aproximativ 1.800 de kilometri.

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