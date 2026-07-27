Decizie definitivă în cazul Lolrelai. Dentistul care a drogat-o și a agresat-o sexual a primit trei ani cu suspendare

Curtea de Apel a pronunțat decizia definitivă în dosarul medicului dentist acuzat că a lipsit de libertate și a agresat sexual o pacientă, influencerița Ștefania Costache, cunoscută în mediul online drept Lolrelai. Instanța a redus pedeapsa de la 10 ani de închisoare, stabilită în primă instanță, la trei ani de închisoare cu suspendarea executării.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, instanța a menținut obligarea medicului la plata a 50.000 de euro cu titlu de daune morale către victimă.

Hotărârea Curții de Apel este definitivă.

„Decizie de condamnare definitivă în cazul medicului dentist acuzat de lipsire de libertate și agresiune sexuală în legătură cu propria pacientă, Ștefania Costache - Lolrelay. Curtea de Apel îl condamnă pe medicul stomatolog la 3 ani de închisoare, la distanță de 5 ani de la săvârșirea faptelor. Deși pe fond primise 10 ani de închisoare, Curtea de Apel îi reduce la minim pedeapsa, urmând ca medicul să beneficieze de suspendarea executării pedepsei. Daunele morale rămân 50.000 de euro”, a transmis avocatul.

Acesta susține că este primul caz din România în care un medic este condamnat pentru folosirea unor substanțe interzise asupra unui pacient în scopul comiterii unor infracțiuni cu caracter sexual.

Medicul ar fi dus-o în apartamentul său după ce a drogat-o

Dosarul are la bază acuzațiile formulate de influencerița Ștefania Costache, cunoscută sub numele de Lolrelai, fostă concurentă la emisiunea iUmor.

Tânăra a povestit, într-un vlog publicat în mediul online, că în urma unei vizite la cabinetul stomatologic, medicul i-ar fi administrat substanțe care i-au afectat starea de conștientă, după care ar fi dus-o în apartamentul său și ar fi agresat-o sexual.

În urma acestor acuzații, Ștefania Costache a depus plângere penală pentru fapte petrecute în anul 2020.

Pe parcursul procesului, medicul a respins acuzațiile formulate împotriva sa.