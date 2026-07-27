Conservatorii din Polonia se divizează înaintea alegerilor din 2027, după ruptura din principalul partid de opoziție

Principalul partid conservator din Polonia, Lege și Justiție (PiS), a intrat într-o criză internă majoră, după excluderea fostului premier Mateusz Morawiecki și a mai multor parlamentari din formațiune. Ruptura slăbește tabăra conservatoare într-un moment în care aceasta spera să revină la putere în urma alegerilor parlamentare programate pentru 2027.

Despărțirea survine la doar câteva luni după victoria candidatului conservator Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din mai 2025, rezultat care alimentase așteptările PiS privind o revenire la guvernare. O astfel de perspectivă era privită cu îngrijorare la Bruxelles, având în vedere disputele repetate dintre fostul guvern PiS și instituțiile Uniunii Europene pe teme precum statul de drept și drepturile comunității LGBTQ+.

Conflictul dintre Kaczyński și Morawiecki

În ultimele luni, însă, partidul a înregistrat o scădere în sondaje și a fost afectat de un conflict tot mai vizibil între liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, și fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki.

Disputa, care vizează atât direcția politică a partidului, cât și succesiunea la conducere, a culminat vineri, când Kaczyński a decis excluderea lui Morawiecki și a aproximativ 30 de deputați și senatori.

Potrivit conducerii PiS, aceștia au refuzat să renunțe la o structură internă considerată de liderii partidului drept nucleul unei viitoare formațiuni separate.

Kaczyński anunțase anterior un termen-limită până la miezul nopții, solicitând membrilor grupării să semneze declarații de loialitate.

„Toată lumea știa ce trebuia să semneze și care vor fi consecințele dacă nu o va face. Au luat decizia pe care au considerat-o potrivită”, a declarat liderul PiS într-o conferință de presă susținută la Varșovia.

O nouă grupare parlamentară

Aliații lui Morawiecki sunt așteptați să formeze un grup parlamentar separat în Sejm, camera inferioară a Parlamentului polonez.

În urma plecărilor, reprezentarea PiS ar urma să scadă la aproximativ 140–145 de mandate din totalul de 460, ceea ce ar menține partidul pe locul al doilea în Parlament, după Coaliția Civică a premierului Donald Tusk.

Scindarea are loc într-un moment în care formațiunea conservatoare pierde teren în preferințele electoratului. Potrivit agregatorului Poll of Polls realizat de POLITICO, PiS este creditat în prezent cu aproximativ 26% din intențiile de vot, sub Coaliția Civică, aflată la 32%.

Dreapta riscă să își fragmenteze electoratul

Analiștii estimează că ruptura ar putea accentua fragmentarea electoratului conservator și naționalist. Voturile de dreapta s-ar putea împărți între PiS, două formațiuni de extremă dreapta și noua grupare asociată lui Mateusz Morawiecki, considerată cea mai moderată dintre acestea.

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Chiar și în aceste condiții, Coaliția Civică a lui Donald Tusk ar putea întâmpina dificultăți în formarea unei majorități parlamentare dacă partidele de dreapta vor reuși, împreună, să obțină suficiente mandate.

Cum s-a ajuns la ruptură

Tensiunile s-au accentuat la mijlocul lunii iulie, când conducerea PiS le-a cerut membrilor să părăsească organizațiile care desfășoară activități politice în afara partidului și să semneze declarații de loialitate până la 23 iulie.

Cei care au refuzat riscau excluderea.

Până la expirarea termenului, Morawiecki și susținătorii săi au insistat că intenționează să rămână în PiS și că urmăresc doar extinderea bazei electorale a partidului dincolo de nucleul tradițional al dreptei conservatoare.

Viziuni diferite pentru viitorul partidului

Diferențele dintre cele două tabere au devenit și mai evidente în martie, când Kaczyński l-a desemnat pe fostul ministru al Educației, Przemysław Czarnek, drept candidatul partidului pentru funcția de prim-ministru, o decizie interpretată ca o marginalizare a lui Morawiecki.

Fostul premier susținea o strategie orientată către atragerea alegătorilor de centru și a mediului de afaceri.

În aprilie, Morawiecki a lansat organizația „Rozwój Plus” („Dezvoltare Plus”), prezentată drept o platformă dedicată politicilor economice, tehnologice și demografice, nu un nou partid politic.

Deși, ulterior, Kaczyński și Morawiecki au anunțat un compromis prin integrarea inițiativei într-un nou consiliu de experți al PiS, fostul premier a înregistrat oficial organizația în luna mai.

Mateusz Morawiecki este, de asemenea, președintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), una dintre principalele familii politice conservatoare din Parlamentul European.

Opoziția față de guvern rămâne obiectivul comun

Pe 31 iulie, la Varșovia, este programată o reuniune organizată de Rozwój Plus, care va include dezbateri și prezentări de politici publice.

Paweł Jabłoński, fost ministru adjunct de Externe și apropiat al lui Morawiecki, a declarat pentru POLITICO că regretă ruptura, dar susține că adversarul politic al ambelor tabere rămâne premierul Donald Tusk.

„Regret că s-a ajuns aici. Nu am plecat din partid, ci am fost excluși pentru că am încercat să îl deschidem către un electorat mai larg”, a spus acesta.

El a adăugat că nu consideră situația drept un colaps al formațiunii, ci rezultatul unei decizii asumate de actuala conducere a partidului.

„Din punctul meu de vedere, adversarul politic rămâne Donald Tusk și guvernul său”, a afirmat Jabłoński.