Acuzații dure de la vârful BNR. Lucian Croitoru critică „cinismul fiscal” al PSD: „Guvernează doar în perioadele bune”

Economistul Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR și fost premier desemnat în 2009, susține că PSD a practicat, timp de trei decenii, o strategie nedeclarată, dar vizibilă: guvernarea doar în perioadele economice favorabile și transferarea responsabilității perioadelor dificile către alte partide.

În analiza intitulată „Cele două fețe ale unui corp politic”, publicată miercuri de Știrile ProTV, Lucian Croitoru numește această tactică „ipoteza cinismului fiscal”, care, în opinia sa, a contribuit inclusiv la apariția AUR.

Croitoru afirmă că PSD a promovat constant politici fiscale prociclice, profitând de perioadele de creștere economică, în timp ce partidele care au preluat guvernarea în momentele de criză - PNȚCD, PDL și, parțial, PNL - au fost ulterior „înghițite” sau puternic erodate electoral.

„PSD guvernează doar în vremurile bune”

Croitoru susține că PSD a reușit să-și mențină influența politică printr-o strategie de evitare a responsabilității în perioadele economice dificile:

„Există un partid care și-a asumat să guverneze, direct sau prin interpuși, numai în perioadele bune, promovând politici fiscale prociclice. Scopul: slăbirea adversarilor și menținerea poziției dominante pe termen lung”.

Economistul amintește că, în 2019, Comisia Europeană a declanșat procedura de deficit excesiv după politicile promovate în perioada 2016–2019, iar PSD a pierdut guvernarea odată cu demiterea Cabinetului Dăncilă.

PNȚCD și PDL, „victimele” perioadelor grele. PNL a evitat dispariția

Croitoru arată că PNȚCD și PDL au dispărut de pe scena politică după ce au guvernat în perioade de recesiune, în timp ce PNL a reușit să evite același destin, deși a preluat guvernarea în 2020, în plină pandemie.

„Partidul care guvernează în perioadele bune este PSD, iar partidele care au guvernat în perioadele proaste au fost PNȚCD și PDL, care au ieșit de pe scena politică”, subliniază economistul.

În opinia consilierului guvernatorului BNR, PNL ar fi riscat același scenariu în 2024 dacă ar fi continuat să guverneze în condiții economice dificile.

Lucian Croitoru admite că PSD nu mai este astăzi formațiunea dominantă, însă susține că „ipoteza cinismului fiscal” rămâne validă dacă înlocuim numele partidelor cu concepte generice precum „partid bun” și „partide rele”.

„Publicul a ajuns să vadă în partidul care guverna în perioadele bune un partid frumos sau bun, iar în cele care guvernau în perioadele dificile partide urâte sau rele”, mai spune economistul.

„Corpul politic” și moștenirea comună PSD-AUR

În analiza sa, Lucian Croitoru introduce și conceptul de „corp politic”, referindu-se la structurile și mentalitățile moștenite din fostul partid-stat de dinainte de 1989. Economistul susține că PSD și AUR împărtășesc trăsături provenite din același „corp politic”, chiar dacă se manifestă diferit:

„Naționalismul, populismul și unele forme de extremism au fost lăsate unor partide ‘urâte’, utile partidului ‘frumos’. PSD și AUR au trăsături comune moștenite de la corpul politic din care s-au născu”.

Lucian Croitoru consideră că PSD a preluat partea „acceptabilă” pentru Occident, social-democrația, în timp ce alte partide au preluat componentele naționaliste și populiste.