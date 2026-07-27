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Criza petrolului se adâncește: al doilea front se deschide în Marea Roșie

Război în Orientul Mijlociu
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Loviturile lansate de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, ar putea adânci presiunea asupra piețelor globale de petrol, peste perturbările deja provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Petrolier atacat de houthi în Marea Roșie/FOTO:X
Petrolier atacat de houthi în Marea Roșie/FOTO:X

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, și-au asumat sâmbătă responsabilitatea pentru atacuri asupra unor instalații petroliere saudite, primele de acest fel din 2022.

Într-o declarație video, purtătorul de cuvânt militar al houthilor, Yahya Saree, a afirmat că gruparea a lansat rachete balistice și drone asupra unor instalații aparținând companiei petroliere de stat Aramco, în orașele Yanbu și Jazan, situate pe litoralul Mării Roșii.

Portul Yanbu reprezintă principalul punct de acces al conductei regatului, care i-a permis acestuia să ocolească blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Hormuz.

Autoritățile saudite nu au confirmat deocamdată loviturile, însă forțele de apărare civilă ale țării au emis sâmbătă dimineață un avertisment către locuitorii celor două orașe, îndemnându-i să se adăpostească. „Nu părăsiți locuința sau clădirea până când pericolul nu a trecut”, se arăta într-o postare pe rețelele sociale a forțelor de apărare civilă ale regatului.

Nu este încă clar cât de importante sunt pagubele sau în ce măsură va fi afectată producția de petrol. Platforma FIRMS a NASA, folosită pentru monitorizarea incendiilor, a raportat mai multe anomalii termice la rafinăria din Jazan. Potrivit site-ului companiei, această instalație poate rafina până la 400.000 de barili de petrol pe zi.

Atacurile rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, ar putea adânci presiunile asupra piețelor globale de petrol, peste perturbările deja provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile au mai puțină legătură cu războiul din Iran și mai multă legătură cu nemulțumiri preexistente față de Arabia Saudită?

Toby Matthiesen, profesor și expert în problemele Golfului la Universitatea din Bristol, a declarat pentru The Washington Post că recenta escaladare dintre Arabia Saudită și houthi adaugă un nou nivel de incertitudine asupra ofertei globale de petrol.

„Nu cred că este în interesul niciuneia dintre părți să escaladeze cu adevărat această situație, dar am mai văzut cum lucrurile pot scăpa de sub control”, a afirmat acesta, adăugând că un conflict de lungă durată ar putea afecta planurile de dezvoltare economică ale Arabiei Saudite.

Hussain Albukhaiti, comentator politic stabilit în Yemen, a declarat pentru aceeași publicație că atacurile au mai puțină legătură cu războiul din Iran și mai multă legătură cu nemulțumiri preexistente față de Arabia Saudită.

Acesta a avertizat că houthii ar escalada și mai mult situația dacă Statele Unite ar interveni: „Vor forma un blocaj împotriva navelor comerciale sau militare americane.”

Saree a afirmat că atacul a venit ca răspuns la loviturile saudite asupra orașului yemenit Hodeida, desfășurate vineri. Forțele conduse de Arabia Saudită au declarat că au vizat instalații militare ale houthilor din oraș, considerate o amenințare pentru transportul maritim din Marea Roșie.

Săptămâna trecută, liderul houthi Abdul Malek al-Houthi promisese să vizeze instalațiile petroliere saudite dacă țara s-ar implica în conflictul regional mai amplu.

Luni, houthii au declarat un embargo asupra transportului maritim saudit, blocând efectiv Strâmtoarea Bab al-Mandeb, un punct strategic vital aflat la extremitatea sudică a Peninsulei Arabice, care leagă Asia și Africa de Europa.

Houthii controlează zone întinse din Yemen, inclusiv capitala Sanaa.

Atacul de sâmbătă a fost primul de acest fel din 2022, an în care houthii au lansat o serie amplă de lovituri asupra regatului, vizând instalații petroliere și utilități de stat. În 2019, un val de drone houthi a lovit instalații Aramco din estul țării, reducând temporar cu jumătate producția de petrol a regatului.

De la izbucnirea războiului, în martie, statele din Golf au elaborat planuri pentru construirea unor noi conducte și terminale portuare, menite să ocolească Strâmtoarea Ormuz. Însă Matthiesen a afirmat că atacurile de sâmbătă ar putea umbri aceste speranțe: „Acest lucru evidențiază, prin urmare, nevoia unei soluții politice mai ample pentru toate conflictele majore din Golf și din Peninsula Arabică, care să implice toate părțile.”

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