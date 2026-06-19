„Aderarea României la zona euro ar exclude o schimbare politică de direcție către Rusia”, susține un viceguvernator BNR

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Leonardo Badea, susține că România ar trebui să își stabilească un calendar realist pentru aderarea la zona euro, argumentând că adoptarea monedei unice europene ar aduce beneficii economice importante și ar consolida orientarea strategică a țării către Occident.

Oficialul BNR afirmă că, pe fondul contextului de securitate tot mai tensionat din Europa de Est, intrarea României în zona euro ar avea și o semnificație geopolitică majoră.

„Având în vedere situația instabilă din punct de vedere al securității din Europa de Est, aderarea României la zona euro ar sublinia, de asemenea, angajamentul durabil și irevocabil al țării noastre față de blocul european și ar exclude o schimbare politică de direcție către Rusia”, a spus Leonardo Badea, într-un articol publicat în cotidianul german Der Tagesspiegel.

Trei argumente pentru adoptarea euro

Viceguvernatorul BNR prezintă trei motive principale pentru care România ar trebui să accelereze pregătirile pentru aderarea la zona euro.

Primul argument vizează consolidarea fiscală aflată în desfășurare. Potrivit lui Badea, România traversează cea mai amplă perioadă de ajustare bugetară de după criza financiară globală, printr-un mix de reducere a cheltuielilor, creștere a veniturilor și compromisuri politice dificile.

În opinia sa, aceste măsuri contribuie la creșterea credibilității economice a țării, reduc riscurile asociate finanțelor publice și creează condiții mai bune pentru investiții și dezvoltare pe termen lung.

Al doilea argument se referă la gradul ridicat de integrare economică a României în piața europeană. Badea susține că avantajele unei politici monetare independente sunt limitate pentru o economie de dimensiunea României, în condițiile în care aproximativ 72% din comerțul exterior al țării este realizat cu state membre ale Uniunii Europene.

Adoptarea euro, văzută ca o soluție pentru depășirea „capcanei veniturilor medii”

Cel de-al treilea argument invocat de oficialul BNR este legat de modelul de dezvoltare economică pe termen lung.

Potrivit acestuia, România se confruntă cu riscul de a rămâne blocată în așa-numita „capcană a veniturilor medii”, situație în care o economie înregistrează o perioadă de creștere rapidă, dar nu reușește să facă tranziția către nivelul statelor dezvoltate.

Leonardo Badea consideră că aderarea la zona euro ar consolida integrarea României în lanțurile valorice europene și ar facilita investițiile necesare în infrastructură, industrie, inovare, tehnologie și dezvoltarea capitalului uman.

Exemplele Bulgariei și Croației

În articolul său, viceguvernatorul BNR compară situația României cu cea a altor state din regiune.

El afirmă că exemplul Ungariei arată că existența unei monede naționale nu oferă, de una singură, protecție împotriva dezechilibrelor economice și politice. În schimb, Croația și Bulgaria au demonstrat că reformele susținute și disciplina fiscală pot conduce la o integrare europeană mai profundă și la creșterea încrederii investitorilor.

„Reformele necesare în România pentru adoptarea monedei euro sunt, în mare măsură, aceleași pe care țara trebuie să le pună în aplicare oricum, pentru a-și asigura prosperitatea pe termen lung”, a concluzionat Leonardo Badea.

Fost parlamentar PSD și președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în perioada 2017-2019, Leonardo Badea este în prezent viceguvernator al BNR și unul dintre susținătorii apropierii României de obiectivul aderării la zona euro.