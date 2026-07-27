Startup-ul ucrainean care duce lupta cu rachete în adâncul Rusiei:rachete mai ieftine ca Tomahawk, drone care lovesc la 1.600 km

Compania ucraineană Fire Point, principalul producător de armament al Ucrainei, fabrică aproximativ 100 de rachete de croazieră Flamingo cu rază lungă pe lună, un ritm care permite susținerea unei campanii îndelungate de lovituri în adâncime asupra unor obiective aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei.

Compania produce, de asemenea, drone cu aripă fixă din seriile FP-1 și FP-2, la un ritm de „sute pe zi”, potrivit directoarei executive Irina Tereh. Producția la scară largă își revine după o pauză cauzată de întârzierea aprobării unui împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.

Evoluția acestui startup, înființat în 2022, ilustrează maturizarea rapidă a industriei ucrainene de apărare, oferind în sfârșit armatei capacitățile de lovire la distanță mare pe care Occidentul le-a refuzat la începutul conflictului.

„Nu știu de niciun atac de lovire în adâncime desfășurat în ultimele luni care să nu fi implicat produsele noastre”, a declarat Terekh. Atacurile cu rachete și drone care folosesc muniție Fire Point au loc zilnic, cu o frecvență medie de „cinci până la 15”.

Rachetele Flamingo, capabile să transporte 1.150 de kilograme de exploziv

Rachetele Flamingo, capabile să transporte 1.150 de kilograme de exploziv, suficient pentru a penetra ziduri de beton, au fost folosite în iunie într-un atac asupra unei fabrici rusești de componente militare din Ceboksari, la peste 960 de kilometri de Harkov, în nord-estul Ucrainei.

Distanța reală de zbor, a precizat Tereh, s-a numărat printre „cele mai lungi înregistrate vreodată în istoria misiunilor cu rachete de croazieră”, aproximativ 1.800 de kilometri, din cauza complexității traiectoriei de zbor. Fiecare rachetă Flamingo costă puțin sub 600.000 de dolari, a spus directoarea executivă, mai ieftin decât o rachetă americană Tomahawk, care costă aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Dronele mai ușoare FP-1 sunt folosite în special pentru a lovi rafinăriile petroliere rusești

Dronele mai ușoare FP-1, cu o rază de acțiune de peste 1.600 de kilometri, sunt folosite în special pentru a lovi rafinăriile petroliere rusești mai slab apărate, în cadrul unei campanii care a redus producția acestora cu 20% și a dus la cozi lungi la benzinării. Costul lor variază între 55.000 și 75.000 de dolari, a adăugat Terekh.

Fire Point operează în prezent 83 de fabrici pe teritoriul Ucrainei, plus una în Danemarca, și are 6.000 de angajați, față de 3.500 la sfârșitul anului trecut, potrivit lui Tereh. Jurnaliștii publicației The Guardian au vizitat, în decembrie anul trecut, unul dintre punctele de producție, unde zeci de bărbați asamblau structuri din placaj, plastic și fibră de carbon pentru a construi drone complete.

„Ceea ce vedem acum este rezultatul mai multor ani de eforturi din partea ucraineană”, a declarat Ben Hodges, generalul în rezervă care a comandat forțele armate americane în Europa. „Ei nu doar că pot lovi cu precizie în adâncul teritoriului rus și pot trece de apărarea antiaeriană rusă, dar armele lor transportă și o încărcătură suficient de mare pentru a produce un efect real.”

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Rezultatul este o schimbare de etapă în războiul îndelungat, Ucraina apropiindu-se de capacitatea Rusiei de a desfășura atacuri letale la distanță mare. Potrivit estimărilor ucrainene, Rusia produce lunar până la 70 de rachete de croazieră H-101 lansate din aer, 25 de rachete Kalibr lansate de pe mare, plus alte 60 de rachete balistice Iskander-M.

Fire Point dezvoltă totodată primele rachete balistice ale Ucrainei, pe care Tereh speră să le lanseze pentru prima dată până la sfârșitul anului.

O variantă a dronei cu rază scurtă FP-7 va sta, de asemenea, la baza inițiativei separate Freyja, un efort internațional menit să creeze un sistem alternativ de apărare antiaeriană la sistemul american Patriot, la care participă Ucraina și alte nouă țări europene. Fire Point va produce lansatoarele și interceptoarele, cu un cost țintă de un milion de dolari per interceptor.

„Iubim sistemul Patriot”

„Iubim sistemul Patriot”, a spus Tereh, adăugând însă că producția globală este departe de nivelul actual al cererii. Doar sistemele Patriot sunt capabile să oprească rachetele balistice rusești care lovesc Kievul și alte orașe, dar stocurile Ucrainei s-au epuizat.

„Întreaga producție mondială de rachete Pac-3 este de aproximativ 600-700 de unități pe an, exact cantitatea de rachete Patriot consumată în Orientul Mijlociu în doar două săptămâni”, a mai spus ea. Se speră că această tehnologie va putea fi testată pentru prima dată până în iulie anul viitor.

Fire Point se află, în cea mai mare parte, în proprietatea fondatorului său, omul de afaceri Denis Știlerman. Deși Știlerman a purtat discuții privind vânzarea unei părți din companie lui Timur Mindici, prieten și fost asociat de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, acuzat anul trecut că ar fi coordonat o schemă de corupție în sectorul energetic, fondatorul susține că nicio tranzacție nu s-a finalizat.

Tereh, care a studiat arhitectura înainte de a se alătura companiei Fire Point în vara anului 2023, când aceasta avea doar 18 angajați, a declarat că firma reprezintă un exemplu al modului în care invazia rusă a forțat Ucraina - odinioară în centrul industriei sovietice - să se modernizeze și să se regenereze cu rapiditate.

„Ucraina, într-o economie postbelică, va trebui să devină exportator de produse cu valoare adăugată ridicată. Nu mai vrem să fim doar grânarul lumii”, a spus Tereh, referindu-se la tradiția agricolă a Ucrainei. Deocamdată, însă, cerințele războiului fac ca armele produse de Fire Point să nu fie exportate.