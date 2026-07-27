General român: Rusia ar putea folosi spațiul aerian al României. Soluția „scutului danubian”

Generalul în retragere Virgil Bălăceanu avertizează că nu poate fi exclusă posibilitatea ca Rusia să folosească spațiul aerian al României pentru a lovi ținte din Ucraina. Declarația vine în contextul incidentelor din ultimele zile, în care mai multe drone au pătruns în spațiul aerian românesc, iar aviația militară a fost ridicată de la sol pentru monitorizarea situației.

Într-o intervenție la Digi24, fostul comandant militar a susținut că România ar trebui să inițieze un proiect de apărare denumit „scut danubian”, integrat în sistemul de protecție al flancului estic al NATO.

„Nu excludem această posibilitate”

Întrebat dacă Rusia ar putea utiliza intenționat spațiul aerian al României în timpul atacurilor asupra Ucrainei, Virgil Bălăceanu a declarat că acest scenariu nu poate fi exclus.

„Nu excludem o asemenea posibilitate. În momentul în care traseul planificat de către ruși atinge granița în interior, în exterior, foarte aproape de Dunăre, e o modalitate de a înșela apărarea antiaeriană, antidronă a ucrainenilor”, a afirmat generalul în rezervă.

Acesta a explicat că este necesară o analiză mai detaliată a traseelor urmate de drone și a modului în care acestea ajung în apropierea graniței României.

Cere mai multă transparență din partea structurilor NATO și MApN

Virgil Bălăceanu consideră că Centrul Operațional de Conducere Aeriană al NATO de la Torrejon, împreună cu structurile naționale de comandă, ar trebui să ofere mai multe informații despre incidentele din ultimele zile.

Potrivit acestuia, datele ar putea clarifica dacă dronele doborâte anterior aveau ca ținte orașul Odesa sau porturile dunărene și dacă acestea au fost deviate de pe traiectorie de sistemele de război electronic ale Ucrainei.

Generalul a subliniat că atât Ucraina, cât și NATO detectează aceste drone încă din fazele timpurii ale zborului.

Propunerea unui „scut danubian”

În opinia fostului militar, România ar trebui să promoveze în cadrul Alianței Nord-Atlantice un proiect dedicat protejării frontierei de pe Dunăre.

„Am mai vorbit de așa-numitul scut danubian, care ar trebui să fie o inițiativă românească, sigur, integrându-l, cu propunere din partea noastră, în Santinela Estului, acțiune care a fost declanșată de NATO după intrarea dronelor Gerbera în Polonia, dar care, din păcate pentru România, a concentrat din nou majoritatea mijloacelor aliaților pe flancul de nord-est, nu pe flancul de sud-est”, a spus Bălăceanu.

El a atras atenția că, după incidentele din Polonia, cea mai mare parte a resurselor aliate au fost concentrate pe flancul nord-estic, în timp ce flancul sud-estic, unde se află România, are nevoie de un sprijin suplimentar.

România trebuie să integreze toate sistemele de apărare

Generalul în retragere consideră că eficiența apărării depinde de integrarea tuturor sistemelor existente.

Acesta a menționat sistemul Merops și a afirmat că, din informațiile pe care le deține, România dispune și de două baterii de tunuri modernizate de compania Rheinmetall la standardul Skynex, eficiente împotriva dronelor.

„Trebuie să creăm o integrare a acestor mijloace, astfel încât informațiile în timp real să circule dintr-un punct de comandă la altul și de la o instalație la alta”, a explicat Bălăceanu.

„Nu putem acoperi întreaga frontieră”

Fostul comandant militar a vorbit și despre sistemele antiaeriene Gepard amplasate în zona Dunării, despre care spune că pot contribui la apărarea împotriva dronelor.

Totuși, el a precizat că România nu poate acoperi integral cei aproximativ 100 de kilometri considerați cei mai vulnerabili ai frontierei cu Ucraina și că resursele trebuie concentrate pe direcțiile cu risc ridicat.

În opinia sa, amenințările continuă să vină în special din zona porturilor dunărene, unde dronele care ies de pe traiectorie pot pătrunde pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, dar reprezintă un pericol major deoarece transportă încărcături explozive.

Pentru zonele care nu pot fi protejate de sistemele antiaeriene terestre, generalul consideră că România trebuie să continue să utilizeze avioane de luptă și elicoptere pentru monitorizare și intervenție.