Acciza la carburanți va fi redusă în funcție de preț. Nazare: „Impactul va fi mai mare decât dacă scade TVA”

Proiectul de lege care prevede măsuri pentru reducerea prețului carburanților a primit, luni, aviz favorabil în Comisia economică a Senatului. În urma negocierilor dintre fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a ajuns la o variantă comună, astfel că la vot va merge un singur proiect de lege.

UPDATE Nazare anunță reducerea accizei la carburanți: „Impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că reducerea TVA la carburanți a fost eliminată din proiect deoarece nu era compatibilă cu legislația europeană și ar fi transmis un semnal negativ agențiilor de rating.

„Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână și pe cel al Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a declarat ministrul.

În locul reducerii TVA, Guvernul propune o acciză dinamică, care va fi redusă inițial cu 10%, iar ulterior va fi recalculată la fiecare două săptămâni, în funcție de prețul carburanților și de cotațiile internaționale.

„Pe trei luni, cu posibilitate de prelungire, și la fiecare două săptămâni vom evalua cuantumul accizei”, a precizat Nazare.

Ministrul a estimat că măsura va avea un impact de aproximativ 100 de milioane de lei pe lună asupra bugetului, dar a subliniat că acesta depinde de evoluția pieței.

Totodată, Alexandru Nazare a avertizat că există în continuare riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating, deși Ministerul Finanțelor a prezentat toate datele necesare.

„Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic astfel încât România să nu fie downgradată. Nu exclud acest risc. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a spus ministrul.

Știre inițială

Forma convenită renunță la reducerea TVA la carburanți, însă introduce o „acciză dinamică”, care va putea fi redusă cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețului la pompă și a cotației internaționale a petrolului. Nivelul accizei va fi actualizat de două ori pe lună.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că prima reducere va fi aplicată imediat după promulgarea legii.

„În primă fază, la promulgare, vom avea o reducere cu 10%”, a declarat Alexandru Nazare.

La rândul său, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, inițiatorul propunerii legislative, a afirmat că noul mecanism va avea un impact mai mare asupra prețurilor decât o eventuală reducere a TVA.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducere clară a accizei, impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor de motorină și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului”, a declarat Bogdan Ivan.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea și votul Parlamentului, după ce a primit avizul favorabil al Comisiei economice din Senat. Dacă va fi adoptat și promulgat, reducerea accizei ar urma să fie aplicată automat, în funcție de evoluția pieței carburanților.