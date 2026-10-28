 Mulți americani de 30 de ani se simt mai săraci decât părinții lor. Nu își permit nici locuință, nici copii, iar acest lucru ar putea influența rezultatul alegerilor intermediare | adevarul.ro
search
Miercuri, 28 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mulți americani de 30 de ani se simt mai săraci decât părinții lor. Nu își permit nici locuință, nici copii, iar acest lucru ar putea influența rezultatul alegerilor intermediare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mulți americani de aproximativ 30 de ani sunt dezamăgiți de felul în care arată viața lor de adult, scrie The New York Times. La aceeași vârstă, părinții lor aveau adesea deja copii și casă proprie. Generația actuală, mai ales în orașe mari și scumpe precum New York, are sentimentul că nu își permite nici să cumpere o locuință, nici să întemeieze o familie.

Tinerii își permit cu greu să locuiască în New York
New York a devenit foarte scump pentru tinerii americani Foto: Pixabay

Un sondaj realizat de Universitatea Harvard în rândul tinerilor a arătat recent, pentru prima dată, că printre tinerii americani sunt mai mulți pesimiști, care se așteaptă să trăiască mai prost decât părinții lor, decât optimiști, care cred că vor ajunge mai bogați. Ziarul american a discutat cu tineri newyorkezi despre cum a arătat până acum viața lor de adult și despre motivele pentru care consideră că viitorul prosper care li s-a promis a fost o iluzie.

Mai multe diplome, mai puține repere clasice

Comparativ cu începutul anilor 1990, americanii de până la 34 de ani de la începutul anilor 2020 au mai des studii superioare și un loc de muncă cu normă întreagă. În același timp, locuiesc mai des cu părinții, plătesc mai des credite pentru studii, se căsătoresc mai rar și au mai rar copii.

Poveștile din New York

Ali Souza, în vârstă de 31 de ani, din Brooklyn, lucrează în domeniul teatrului și câștigă 52.000 de dolari pe an, o sumă mică pentru New York. Aproape nu are economii. Recent, a fost nevoită să ceară rudelor bani pentru un tratament medical care a costat 4.800 de dolari. Pe Instagram vede constant poveștile unor prieteni care caută munci suplimentare.

„Poți ajunge să simți că ai eșuat la ceva. Nici nu știu de unde am putea începe să reparăm situația”, spune ea.

Adam Crittenden, analist de date de 30 de ani din cartierul Chelsea, se gândește la nuntă (o căsătorie în taină i-ar permite să economisească), la copii (pentru un cuplu LGBTQ, ei înseamnă cheltuieli suplimentare) și la mutarea într-o locuință mai spațioasă. Chiria pentru un apartament cu trei camere în Manhattan este de aproximativ 6.000 de dolari.

„Se credea că, pe la 30 de ani, ar trebui să îți fi atins toate aceste obiective de viață. Dar cu cât mă gândesc mai mult, cu atât îmi dau seama că multe dintre ele sunt acum aproape de neatins”, spune el.

O altă newyorkeză, de 35 de ani, se compară cu mama ei la aceeași vârstă. Aceasta avea soț, doi copii și o casă în New England. Ea locuiește singură într-o garsonieră de 25 de metri pătrați din Manhattan, a cărei chirie s-a dublat în ultimii zece ani, în timp ce salariul ei a rămas aproape neschimbat.

O altă tânără spune că părinții ei sunt refugiați sovietici, ajunși la New York în 1989. Datorită ajutorului statului, ei au putut să-și cumpere un apartament și să-și construiască o viață stabilă. La 32 de ani, ea are studii superioare (rata creditului pentru studii a crescut recent cu 600 de dolari pe lună), un loc de muncă și o locuință închiriată într-un cartier mai puțin scump din Brooklyn. Împreună cu soțul ei, a decis recent să amâne nașterea unui copil, de teamă că acest lucru i-ar împinge la limita sărăciei.

Fiona Kearns, de 31 de ani, din Queens, consideră că a avut noroc, pentru că nu are credit pentru studii. Ea și soțul ei sunt profesori și spun că au venituri bune. Când au vrut să se mute într-un apartament mai mare și să încerce să aibă un copil, nu au găsit o locuință potrivită.

„Chiar și cu tot norocul, nu îmi permit un apartament cu trei camere”, spune Fiona. Ea povestește că a încercat mereu să respecte regulile și că, în fiecare an, simte tot mai acut resentimentul că acest lucru nu aduce rezultatul sperat.

Cifre și opinii

Majoritatea americanilor, indiferent de vârstă, sunt de acord că tinerilor de azi le este mai greu să găsească un loc de muncă și să cumpere o locuință decât le-a fost părinților lor. Situația este similară în privința creșterii copiilor: ponderea celor care cred că majoritatea americanilor nu își permit cheltuielile cu copiii a crescut cu 20 de puncte procentuale între 2015 și 2025, de la 51% la 71%.

Salariile multora dintre persoanele intervievate de NYT nu țin pasul cu prețurile la alimente, locuințe și servicii medicale. Ele spun că se văd nevoite să economisească la distracții și la îngrijirea personală, iar cheltuielile mari li se par imposibil de suportat.

Jason Dorsey, cercetător al generațiilor din Texas, spune că sentimentul prăbușirii vechiului model de succes între generații nu există doar la New York, ci în toată țara. „Oamenii de aproximativ 30 de ani simt cu adevărat că au pierdut multe și au rămas în urmă”, spune el.

Efectele asupra politicii

La New York, dezamăgirea tinerilor alegători a fost unul dintre motivele victoriei primarului de stânga Zohran Mamdani. Ales în 2025, el și-a construit campania pe ideea că orașul a devenit prea scump pentru locuitorii săi și și-a îndeplinit deja una dintre principalele promisiuni: înghețarea chiriilor pentru aproximativ un milion de apartamente din oraș.

NYT estimează că nemulțumirea tinerilor legată de scumpiri va influența și rezultatul alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Două vagoane s-au răsturnat. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel
gandul.ro
image
Navă care se îndrepta spre Constanța, lovită de trei drone în Marea Neagră! Atacul, chiar în timpul reuniunii miniștrilor Apărării la Sofia
mediafax.ro
image
Calculele calificării Craiovei după victoria lui Dinamo: „Va reuși Coelho cu rezervele ce n-a reușit Reghecampf cu titularii?”
fanatik.ro
image
Laura Kovesi se teme că Parchetul European „va fi eliminat treptat, fără zgomot”. „Credeam că există o diferență între Bruxelles și România”, spune ea, la plecarea de la șefia EPPO
libertatea.ro
image
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
digisport.ro
image
Temu și Shein, mai scumpe de la 1 noiembrie! Câți bani vor plăti în plus românii pentru comenzile online
click.ro
image
O carte poştală trimisă în 1944 dintr-o închisoare din Germania a ajuns, în sfârșit, la destinație
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Plafon dublat la 140.000 de euro pentru Noua Casă. Cât ar putea da tinerii din salariu pe rată
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
cancan.ro
image
Noua șefă de la Casa de Pensii: 12.000 lei salariu net. A fost membră în 3 Consilii de Administrație
newsweek.ro
image
Cum ar putea arăta noua Dacia Sandero 2028! Italienii au prezentat imaginile cu versiunea electrică
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Câţi bani a pierdut Dinamo după victoria cu Chindia. Costurile ascunse ale Arenei Naţionale
fanatik.ro
image
De la ce distanță te poate surprinde radarul Poliției Rutiere. Ce trebuie să știe șoferii despre noile dispozitive
ziare.com
image
E oficial! Premiu istoric în fotbal: a fost ales "cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile"
digisport.ro
image
Un robot de livrări a provocat un accident în Estonia și a plecat mai departe. Nouă persoane au fost rănite: „A fugit”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Prima înțelegere între Putin și Trump. SUA obține beneficii fără precedent
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
7 ani fără Mihai Constantinescu. Amintirile Nataliei Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”. Mormântul lui e plin de flori
click.ro
image
Un turist britanic a vizitat România timp de 5 zile și a spus ce l-a impresionat. Ce l-a deranjat însă în Centrul Vechi din București
click.ro
image
Maria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă”
click.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!”
image
7 ani fără Mihai Constantinescu. Amintirile Nataliei Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”. Mormântul lui e plin de flori

OK! Magazine

image
Schema de metresă versată cu care această aristocrată și-a ținut regele fermecat până la moarte! Rețeta ei era unică