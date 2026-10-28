Mulți americani de 30 de ani se simt mai săraci decât părinții lor. Nu își permit nici locuință, nici copii, iar acest lucru ar putea influența rezultatul alegerilor intermediare

Mulți americani de aproximativ 30 de ani sunt dezamăgiți de felul în care arată viața lor de adult, scrie The New York Times. La aceeași vârstă, părinții lor aveau adesea deja copii și casă proprie. Generația actuală, mai ales în orașe mari și scumpe precum New York, are sentimentul că nu își permite nici să cumpere o locuință, nici să întemeieze o familie.

New York a devenit foarte scump pentru tinerii americani Foto: Pixabay

Un sondaj realizat de Universitatea Harvard în rândul tinerilor a arătat recent, pentru prima dată, că printre tinerii americani sunt mai mulți pesimiști, care se așteaptă să trăiască mai prost decât părinții lor, decât optimiști, care cred că vor ajunge mai bogați. Ziarul american a discutat cu tineri newyorkezi despre cum a arătat până acum viața lor de adult și despre motivele pentru care consideră că viitorul prosper care li s-a promis a fost o iluzie.

Mai multe diplome, mai puține repere clasice

Comparativ cu începutul anilor 1990, americanii de până la 34 de ani de la începutul anilor 2020 au mai des studii superioare și un loc de muncă cu normă întreagă. În același timp, locuiesc mai des cu părinții, plătesc mai des credite pentru studii, se căsătoresc mai rar și au mai rar copii.

Poveștile din New York

Ali Souza, în vârstă de 31 de ani, din Brooklyn, lucrează în domeniul teatrului și câștigă 52.000 de dolari pe an, o sumă mică pentru New York. Aproape nu are economii. Recent, a fost nevoită să ceară rudelor bani pentru un tratament medical care a costat 4.800 de dolari. Pe Instagram vede constant poveștile unor prieteni care caută munci suplimentare.

„Poți ajunge să simți că ai eșuat la ceva. Nici nu știu de unde am putea începe să reparăm situația”, spune ea.

Adam Crittenden, analist de date de 30 de ani din cartierul Chelsea, se gândește la nuntă (o căsătorie în taină i-ar permite să economisească), la copii (pentru un cuplu LGBTQ, ei înseamnă cheltuieli suplimentare) și la mutarea într-o locuință mai spațioasă. Chiria pentru un apartament cu trei camere în Manhattan este de aproximativ 6.000 de dolari.

„Se credea că, pe la 30 de ani, ar trebui să îți fi atins toate aceste obiective de viață. Dar cu cât mă gândesc mai mult, cu atât îmi dau seama că multe dintre ele sunt acum aproape de neatins”, spune el.

O altă newyorkeză, de 35 de ani, se compară cu mama ei la aceeași vârstă. Aceasta avea soț, doi copii și o casă în New England. Ea locuiește singură într-o garsonieră de 25 de metri pătrați din Manhattan, a cărei chirie s-a dublat în ultimii zece ani, în timp ce salariul ei a rămas aproape neschimbat.

O altă tânără spune că părinții ei sunt refugiați sovietici, ajunși la New York în 1989. Datorită ajutorului statului, ei au putut să-și cumpere un apartament și să-și construiască o viață stabilă. La 32 de ani, ea are studii superioare (rata creditului pentru studii a crescut recent cu 600 de dolari pe lună), un loc de muncă și o locuință închiriată într-un cartier mai puțin scump din Brooklyn. Împreună cu soțul ei, a decis recent să amâne nașterea unui copil, de teamă că acest lucru i-ar împinge la limita sărăciei.

Fiona Kearns, de 31 de ani, din Queens, consideră că a avut noroc, pentru că nu are credit pentru studii. Ea și soțul ei sunt profesori și spun că au venituri bune. Când au vrut să se mute într-un apartament mai mare și să încerce să aibă un copil, nu au găsit o locuință potrivită.

„Chiar și cu tot norocul, nu îmi permit un apartament cu trei camere”, spune Fiona. Ea povestește că a încercat mereu să respecte regulile și că, în fiecare an, simte tot mai acut resentimentul că acest lucru nu aduce rezultatul sperat.

Cifre și opinii

Majoritatea americanilor, indiferent de vârstă, sunt de acord că tinerilor de azi le este mai greu să găsească un loc de muncă și să cumpere o locuință decât le-a fost părinților lor. Situația este similară în privința creșterii copiilor: ponderea celor care cred că majoritatea americanilor nu își permit cheltuielile cu copiii a crescut cu 20 de puncte procentuale între 2015 și 2025, de la 51% la 71%.

Salariile multora dintre persoanele intervievate de NYT nu țin pasul cu prețurile la alimente, locuințe și servicii medicale. Ele spun că se văd nevoite să economisească la distracții și la îngrijirea personală, iar cheltuielile mari li se par imposibil de suportat.

Jason Dorsey, cercetător al generațiilor din Texas, spune că sentimentul prăbușirii vechiului model de succes între generații nu există doar la New York, ci în toată țara. „Oamenii de aproximativ 30 de ani simt cu adevărat că au pierdut multe și au rămas în urmă”, spune el.

Efectele asupra politicii

La New York, dezamăgirea tinerilor alegători a fost unul dintre motivele victoriei primarului de stânga Zohran Mamdani. Ales în 2025, el și-a construit campania pe ideea că orașul a devenit prea scump pentru locuitorii săi și și-a îndeplinit deja una dintre principalele promisiuni: înghețarea chiriilor pentru aproximativ un milion de apartamente din oraș.

NYT estimează că nemulțumirea tinerilor legată de scumpiri va influența și rezultatul alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie.