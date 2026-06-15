STUDIU: Comerțul online din afara UE ar putea costa economia României 1,78 miliarde de lei

Expansiunea accelerată a platformelor de comerț electronic din afara Uniunii Europene ar putea avea consecințe semnificative asupra economiei românești, potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din București.

Cercetarea estimează că, în lipsa unor măsuri care să asigure condiții concurențiale similare pentru toți actorii din piață, România ar putea pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din contribuția sectorului la PIB și peste 4.600 de locuri de muncă până la finalul anului 2026.

Vânzările platformelor non-UE au depășit 4,4 miliarde de lei

Potrivit studiului, vânzările realizate de companii din afara Uniunii Europene către consumatorii români au ajuns în 2025 la cel puțin 4,4 miliarde de lei, estimare bazată exclusiv pe încasările de TVA prin sistemul Import One Stop Shop (IOSS). Autorii acestuia precizează că valoarea reală ar putea fi mai mare, deoarece nu include toate formele de import și vânzare utilizate de platformele extracomunitare.

De asemenea, datele colectate de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) indică faptul că, în 2026, comenzile plasate de români către comercianți din afara UE au crescut cu aproximativ 20% față de anul anterior.

De ce impactul economic este diferit

Autorii studiului susțin că valoarea tranzacțiilor efectuate prin platformele non-UE nu se transformă în aceeași măsură în beneficii economice locale. Produsele sunt fabricate, de regulă, în afara Uniunii Europene și ajung direct la consumatorii români, fără să genereze efecte economice comparabile cu cele produse de comercianții români sau europeni.

În schimb, comerțul electronic realizat de companii locale contribuie la susținerea locurilor de muncă, la plata taxelor și contribuțiilor în România și la dezvoltarea ecosistemului local de servicii.

Comerțul electronic realizat de companiile românești genera în 2024 aproape 16.000 de locuri de muncă directe, potrivit analizei.

ARMO: „Economia locală pierde”

„Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacțiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii și concurența dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile românești, ci reguli egale pentru toți cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan, director ARMO.

Acesta susține că firmele românești suportă costuri suplimentare legate de fiscalitate, siguranța produselor, protecția consumatorilor și obligațiile de mediu, în timp ce o parte dintre comercianții din afara UE nu sunt supuși acelorași constrângeri.

„Comercianții români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local și respectă reguli stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor și responsabilitatea de mediu. Concurența este sănătoasă doar atunci când toți actorii joacă după aceleași reguli”, a adăugat acesta.

Discuții privind taxa pentru coletele non-UE

În contextul acestor concluzii, ARMO atrage atenția asupra proiectului legislativ L361/2026, care propune eliminarea taxei logistice de 25 de lei aplicate coletelor provenite din afara Uniunii Europene cu valoare declarată sub 150 de euro.

Potrivit organizației, această taxă a generat în primele trei luni ale anului venituri de aproximativ 32 de milioane de euro la bugetul de stat, fiind suportată de companiile non-UE care livrează produse către consumatorii români.

Reprezentanții industriei consideră că eliminarea taxei ar putea amplifica dezechilibrele existente între comercianții locali și platformele extracomunitare.

Ce recomandă autorii studiului

Concluzia cercetării este că autoritățile ar trebui să analizeze impactul economic al platformelor non-UE nu doar din perspectiva prețurilor atractive pentru consumatori, ci și a efectelor asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare și dezvoltării economiei digitale locale.

Totodată, autorii subliniază necesitatea aplicării în mod uniform a legislației privind protecția consumatorilor și a standardelor europene de siguranță a produselor, indiferent de țara din care provin comercianții care vând către consumatorii români.