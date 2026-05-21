Economia în era digitală: cum schimbă tehnologia regulile banilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Transformarea digitală a economiei nu mai este o tendință viitoare, ci o realitate care rescrie modul în care sunt făcute plățile, cum se acordă creditele, cum sunt luate deciziile de business și chiar cum arată piața muncii. De la bănci și administrație până la companii și consumatori, aproape toate procesele economice sunt astăzi dependente de date, algoritmi și platforme digitale, o schimbare pe care instituții precum Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană o descriu ca fiind una structurală, nu conjuncturală.

Imaginea sugerează conexiuni digitale între locuințe și instituții
Transformarea digitală a economiei nu mai este o tendință viitoare, ci o realitate. Foto arhivă

„Economia nu mai funcționează în birouri și ghișee, ci în algoritmi și platforme.” Această frază surprinde una dintre cele mai profunde transformări ale ultimelor decenii: digitalizarea nu mai este un sector separat, ci infrastructura invizibilă care susține aproape toate fluxurile economice.

De la plăți și credite până la investiții, salarii și decizii de business, economia modernă este din ce în ce mai dependentă de date, software și sisteme automatizate. Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană descriu această tranziție ca o schimbare structurală, nu conjuncturală, în modul în care funcționează economia europeană.

Digitalizarea ca infrastructură a economiei, nu ca sector separat

Până recent, digitalizarea era privită ca o industrie distinctă: IT, software, telecom. Astăzi, această separare nu mai este validă. Digitalul a devenit infrastructură economică, la fel de importantă precum energia sau transporturile.

Comisia Europeană, prin programul „Digital Decade 2030”, tratează digitalizarea ca un sistem transversal care influențează toate sectoarele economiei: administrație, sănătate, educație, finanțe și industrie. Scopul nu mai este „introducerea tehnologiei”, ci integrarea completă a acesteia în funcționarea economiei.

Această schimbare de perspectivă este esențială: economia nu mai „folosește” tehnologie, ci funcționează prin tehnologie.

Plățile digitale: tranziția de la numerar la economie instant

Una dintre cele mai vizibile transformări este în zona plăților. Potrivit Băncii Centrale Europene, utilizarea numerarului scade constant în zona euro, în timp ce plățile digitale — carduri, aplicații mobile și transferuri instant — devin standardul principal în tranzacțiile de zi cu zi.

Această schimbare nu este doar tehnologică, ci structurală. Ea reduce timpul de tranzacție, crește trasabilitatea și schimbă modul în care banii circulă în economie. În același timp, BCE subliniază că numerarul nu dispare complet, ci rămâne un instrument important pentru incluziune financiară și stabilitate în situații de criză.

În practică, economia devine din ce în ce mai „instant”: salarii, plăți, transferuri și achiziții se desfășoară în timp real, fără fricțiunile sistemelor tradiționale.

Inteligența artificială: economia deciziilor automate

O schimbare și mai profundă are loc în zona deciziilor financiare. Inteligența artificială este deja utilizată pe scară largă în sistemul bancar și financiar pentru evaluarea riscului, detectarea fraudelor, optimizarea creditării și personalizarea ofertelor.

Rețeta digitalizării românești: open source, centralizare și salarii corecte

Comisia Europeană arată că AI devine un factor central în creșterea productivității economice, în special în servicii financiare și industrie digitală.

În termeni simpli, decizii care în trecut erau luate de oameni sunt astăzi asistate sau chiar generate de algoritmi: cine primește un credit, ce risc financiar are o companie, ce produs financiar i se potrivește unui client.

Această schimbare mută centrul de greutate al economiei de la experiență umană la analiză de date.

Automatizarea muncii: transformarea pieței muncii, nu dispariția ei

Digitalizarea afectează direct și piața muncii. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), aproximativ 14% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate sunt expuse unui risc ridicat de automatizare, iar peste 30% vor suferi transformări semnificative în modul de lucru.

Aceasta nu înseamnă dispariția masivă a locurilor de muncă, ci o reconfigurare a lor. Joburile repetitive sunt tot mai mult automatizate, în timp ce apar noi ocupații legate de date, inteligență artificială, securitate cibernetică și management digital.

OECD subliniază că impactul final depinde de educație și adaptare: economiile care investesc în competențe digitale vor transforma automatizarea într-un avantaj, nu într-un risc.

Băncile în era digitală: de la instituții la platforme tehnologice

Sistemul bancar este unul dintre cele mai avansate exemple ale acestei transformări. Băncile nu mai sunt doar instituții fizice, ci platforme digitale complexe, în care interacțiunea cu clientul are loc în principal prin aplicații mobile și sisteme online.

Banca Centrală Europeană arată că digitalizarea reduce costurile operaționale ale băncilor și schimbă fundamental relația cu clienții, mutând accentul de la prezența fizică la experiența digitală integrată.

În același timp, fintech-urile au accelerat această transformare, oferind servicii rapide, complet digitale, și presând băncile tradiționale să își modernizeze infrastructura.

Astfel, banca nu mai este un „loc”, ci o aplicație.

Economia bazată pe date: noul activ central

În economia digitală, resursa principală nu mai este doar capitalul sau forța de muncă, ci datele. Fiecare tranzacție, interacțiune sau decizie generează informație care poate fi analizată, procesată și monetizată.

Comisia Europeană definește această transformare drept o trecere către o economie „data-driven”, în care deciziile economice sunt fundamentate pe analiza în timp real a datelor.

Această schimbare afectează toate sectoarele: retail, banking, administrație publică, transport și chiar educație.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de Whatsapp
fanatik.ro
image
Alexandra Căpitănescu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Comparația cu Lady Gaga, cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
digisport.ro
image
Cât de secretoși sunt românii când vine vorba despre salariu? Cât de des vorbesc despre câți bani câștigă
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Analist, despre planul PSD de a face singur guvernul, cu Grindeanu premier: "Nu cred că sunt sinucigaşi"
observatornews.ro
image
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Telefoanele interzise în școli, chiar și în pauzele dintre ore. Excepția când vor putea fi folosite de către elevi și cu ce scop
playtech.ro
image
Octavian Popescu a râs de lista de jucători convocați de Gică Hagi din SuperLiga! Ce a putut să posteze pe Instagram
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Gata, nu mai există niciun dubiu! Iranienii, la ambasada SUA
digisport.ro
image
„Când o ușă se închide, alta se deschide”. Armata poloneză a devenit virală pe TikTok după o reclamă inspirată de dezamăgirile din relațiile amoroase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cadavrul celei de-a doua românce dispărute după prăbușirea blocului din Germania a fost găsit
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Sheryl Crow foto Profimedia jpg
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer