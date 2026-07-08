Lovitură dură pentru aplicațiile de livrări și transport din România: peste 2.000 de curieri și șoferi, descoperiți la muncă la negru

Peste 2.000 de persoane au fost descoperite prestând muncă nedeclarată în domenii precum transport alternativ de persoane, comerț online și curierat, în urma unei campanii naționale de control desfășurate de Inspecția Muncii în perioada 2–22 iunie 2026. În urma verificărilor, angajatorii au primit amenzi în valoare totală de peste 23,3 milioane de lei.

Acțiunea a vizat companiile care utilizează modele de lucru bazate pe platforme digitale, o zonă economică aflată în expansiune, dar care ridică provocări importante privind respectarea legislației muncii. Inspectorii au urmărit în special existența contractelor individuale de muncă, transmiterea corectă a datelor în Registrul general de evidență a salariaților (Reges Online), respectarea timpului de muncă, plata orelor suplimentare, munca de noapte și garantarea drepturilor salariale.

Campania a inclus trei domenii principale:

transportul terestru de pasageri cu vehicule cu șofer pe bază de comandă (CAEN 4933);

comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet pentru bunuri fizice proprii (CAEN 4791);

activități poștale și de curierat (CAEN 5320).

Peste 2.000 de persoane fără forme legale

În cele trei săptămâni de controale, inspectorii de muncă au efectuat 1.087 de verificări la nivel național, dintre care 15 în colaborare cu Direcția Regională Antifraudă Fiscală.

Rezultatul controalelor a fost identificarea a 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 453 de sancțiuni, dintre care 197 de amenzi și 256 de avertismente.

Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 23.312.513 lei, cea mai mare parte a sumei fiind reprezentată de sancțiunile pentru muncă nedeclarată și subdeclarată: 22.868.000 de lei.

Inspectorii au mai aplicat amenzi de:

131.013 lei pentru încălcarea prevederilor privind timpul de muncă;

313.500 lei pentru alte tipuri de abateri.

Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.314 măsuri, cu termene obligatorii de îndeplinire.

Timiș, epicentrul cazurilor de muncă nedeclarată

Distribuția geografică a rezultatelor arată o concentrare puternică a cazurilor în județul Timiș, unde inspectorii au identificat 1.459 de persoane care lucrau fără forme legale.

La mare distanță se află:

Dâmbovița – 152 de persoane;

Prahova – 94;

Bihor – 77;

Argeș – 47;

Ilfov – 46;

Ialomița – 45.

Și în ceea ce privește valoarea sancțiunilor, județul Timiș ocupă primul loc, cu amenzi de 8.376.513 lei.

Topul județelor după valoarea amenzilor continuă cu:

Dâmbovița – 4.060.000 lei;

Brăila – 1.521.000 lei;

Ilfov – 1.424.000 lei;

Bihor – 1.370.000 lei;

București – 1.333.500 lei;

Ialomița – 1.058.000 lei;

Argeș – 1.000.500 lei;

Prahova – 1.000.000 lei.

În privința numărului de sancțiuni, Timiș a înregistrat 155 de sancțiuni (36 de amenzi și 119 avertismente), urmat de Dolj cu 33 de sancțiuni, Vaslui cu 22, Sibiu cu 19 și Bihor cu 17.

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Cele mai frecvente nereguli constatate

Pe lângă munca fără forme legale, inspectorii au identificat și alte încălcări ale legislației muncii, printre care:

lipsa sau completarea incorectă a evidenței timpului de muncă;

neînregistrarea sau netransmiterea datelor privind prestatorii în registrul de evidență;

neplata drepturilor salariale;

nerespectarea repausului săptămânal;

lipsa programării concediilor de odihnă;

dosare personale și regulamente interne incomplete;

neîndeplinirea măsurilor dispuse la controalele anterioare.

Inspecția Muncii: controalele vor continua

Mihai-Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii, a declarat că dezvoltarea economiei digitale trebuie să fie însoțită de respectarea regulilor privind protecția lucrătorilor.

„Digitalizarea economiei trebuie să vină la pachet cu respectarea legii, nu cu eludarea ei. Cele peste 2.000 de persoane depistate lucrând fără forme legale ne arată că flexibilitatea oferită de platformele digitale este adesea folosită ca paravan pentru munca nedeclarată. Acest semnal de alarmă, tradus în amenzi de peste 23 de milioane de lei, nu este un punct final, ci un avertisment ferm: controalele vor continua și se vor intensifica până când drepturile angajaților vor fi pe deplin respectate”, a afirmat acesta.

Inspecția Muncii anunță că acțiunile de control vor continua, iar inspectoratele teritoriale vor monitoriza aplicarea măsurilor dispuse și respectarea legislației muncii de către companiile care activează prin intermediul platformelor digitale.